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Бастрыкин призвал руководствоваться нацбезопасностью при найме мигрантов - РИА Новости, 27.06.2024
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11:07 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/bastrykin-1955799502.html
Бастрыкин призвал руководствоваться нацбезопасностью при найме мигрантов
Бастрыкин призвал руководствоваться нацбезопасностью при найме мигрантов - РИА Новости, 27.06.2024
Бастрыкин призвал руководствоваться нацбезопасностью при найме мигрантов
При найме мигрантов работодателям необходимо руководствоваться вопросами национальной безопасности, заявил председатель СК России Александр Бастрыкин. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T11:07
2024-06-27T11:07
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
петербургский международный юридический форум
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. При найме мигрантов работодателям необходимо руководствоваться вопросами национальной безопасности, заявил председатель СК России Александр Бастрыкин. "При привлечении на работу мигрантов нужно руководствоваться вопросами национальной безопасности", - сказал он, выступая на полях ПМЮФ. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня, его основная тема - право как основа глобального равновесия. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран.
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россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), петербургский международный юридический форум, общество
Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Петербургский международный юридический форум, Общество
Бастрыкин призвал руководствоваться нацбезопасностью при найме мигрантов

Бастрыкин: при найме мигрантов нужно руководствоваться вопросами нацбезопасности

© Фото : Пресс-служба СК РФПредседатель СК РФ Александр Бастрыкин
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Фото : Пресс-служба СК РФ
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. При найме мигрантов работодателям необходимо руководствоваться вопросами национальной безопасности, заявил председатель СК России Александр Бастрыкин.
"При привлечении на работу мигрантов нужно руководствоваться вопросами национальной безопасности", - сказал он, выступая на полях ПМЮФ.
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня, его основная тема - право как основа глобального равновесия. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран.
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РоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Петербургский международный юридический форумОбщество
 
 
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