https://ria.ru/20240627/bastrykin-1955799502.html

Бастрыкин призвал руководствоваться нацбезопасностью при найме мигрантов

Бастрыкин призвал руководствоваться нацбезопасностью при найме мигрантов - РИА Новости, 27.06.2024

Бастрыкин призвал руководствоваться нацбезопасностью при найме мигрантов

При найме мигрантов работодателям необходимо руководствоваться вопросами национальной безопасности, заявил председатель СК России Александр Бастрыкин. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T11:07

2024-06-27T11:07

2024-06-27T11:07

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

петербургский международный юридический форум

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. При найме мигрантов работодателям необходимо руководствоваться вопросами национальной безопасности, заявил председатель СК России Александр Бастрыкин. "При привлечении на работу мигрантов нужно руководствоваться вопросами национальной безопасности", - сказал он, выступая на полях ПМЮФ. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня, его основная тема - право как основа глобального равновесия. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран.

https://ria.ru/20240620/rosobrnadzor-1954130783.html

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2024

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россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), петербургский международный юридический форум, общество