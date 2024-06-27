https://ria.ru/20240627/bastrykin-1955780559.html

Бастрыкин призвал к изменению миграционной политики в России

Бастрыкин призвал к изменению миграционной политики в России - РИА Новости, 27.06.2024

Бастрыкин призвал к изменению миграционной политики в России

Миграционная политика в России требует изменений, заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на полях Петербургского международного... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T10:07

2024-06-27T10:07

2024-06-27T11:49

россия

александр бастрыкин

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Миграционная политика в России требует изменений, заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на полях Петербургского международного юридического форума."Я полагаю, самое главное — изменить миграционную политику России, точно обосновать необходимость, а может быть, даже вообще сделать так, чтобы внутренние ресурсы решили свои политические, экономические, национальные и другие проблемы", — сказал он.Кроме того, по мнению главы СК, при найме на работу мигрантов нужно руководствоваться вопросами национальной безопасности.Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит с 26 по 28 июня. Его основная тема — право как основа глобального равновесия. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран.

https://ria.ru/20240626/stubb-1955542840.html

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россия, александр бастрыкин, общество