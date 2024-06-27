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Бастрыкин призвал к изменению миграционной политики в России - РИА Новости, 27.06.2024
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10:07 27.06.2024 (обновлено: 11:49 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/bastrykin-1955780559.html
Бастрыкин призвал к изменению миграционной политики в России
Бастрыкин призвал к изменению миграционной политики в России - РИА Новости, 27.06.2024
Бастрыкин призвал к изменению миграционной политики в России
Миграционная политика в России требует изменений, заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на полях Петербургского международного... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T10:07
2024-06-27T11:49
россия
александр бастрыкин
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Миграционная политика в России требует изменений, заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на полях Петербургского международного юридического форума.&quot;Я полагаю, самое главное — изменить миграционную политику России, точно обосновать необходимость, а может быть, даже вообще сделать так, чтобы внутренние ресурсы решили свои политические, экономические, национальные и другие проблемы&quot;, — сказал он.Кроме того, по мнению главы СК, при найме на работу мигрантов нужно руководствоваться вопросами национальной безопасности.Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит с 26 по 28 июня. Его основная тема — право как основа глобального равновесия. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран.
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россия, александр бастрыкин, общество
Россия, Александр Бастрыкин, Общество
Бастрыкин призвал к изменению миграционной политики в России

Бастрыкин заявил о необходимости изменения миграционной политики в России

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РФПредседатель СК России Александр Бастрыкин
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой СК РФ
Председатель СК России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Миграционная политика в России требует изменений, заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на полях Петербургского международного юридического форума.
«

"Я полагаю, самое главное — изменить миграционную политику России, точно обосновать необходимость, а может быть, даже вообще сделать так, чтобы внутренние ресурсы решили свои политические, экономические, национальные и другие проблемы", — сказал он.

Кроме того, по мнению главы СК, при найме на работу мигрантов нужно руководствоваться вопросами национальной безопасности.
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит с 26 по 28 июня. Его основная тема — право как основа глобального равновесия. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран.
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РоссияАлександр БастрыкинОбщество
 
 
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