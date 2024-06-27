https://ria.ru/20240627/bastrykin-1955779159.html

Десять тысяч мигрантов, получивших гражданство России, направили на СВО

Десять тысяч мигрантов, получивших гражданство России, направили на СВО - РИА Новости, 27.06.2024

Десять тысяч мигрантов, получивших гражданство России, направили на СВО

На специальную военную операцию направили около десяти тысяч мигрантов-уклонистов, получивших гражданство, сообщил председатель Следственного комитета Александр РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T10:02

2024-06-27T10:02

2024-06-27T13:49

специальная военная операция на украине

общество

россия

александр бастрыкин

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С.- ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. На специальную военную операцию направили около десяти тысяч мигрантов-уклонистов, получивших гражданство, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на полях Петербургского международного юридического форума. "Мы отловили более 30 тысяч (мигрантов. — Прим. ред.) получивших гражданство и не желающих встать на воинский учет, поставили на учет и уже порядка десяти тысяч направили в зону СВО", — сказал он.В апреле глава Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил при выдаче мигрантам паспорта сразу ставить их на воинский учет. По его словам, процедуру получения гражданства нужно организовать так, чтобы все это происходило "в одно время за одним и тем же столом".Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит с 26 по 28 июня. Его основная тема — право как основа глобального равновесия. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран.

https://ria.ru/20240617/proekt-1953512112.html

https://ria.ru/20240115/migranty-1921364403.html

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общество, россия, александр бастрыкин