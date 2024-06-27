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В Индонезии хотят включить карты "Мир" в способы оплаты турсбора на Бали
В Индонезии хотят включить карты "Мир" в способы оплаты турсбора на Бали - РИА Новости, 27.06.2024
В Индонезии хотят включить карты "Мир" в способы оплаты турсбора на Бали
Министерство туризма Индонезии хочет включить карты российский платежной системы "Мир" в качестве способа оплаты туристического сбора на Бали, это может быть... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T03:57
2024-06-27T03:57
2024-06-27T03:57
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ДЖАКАРТА, 27 июн - РИА Новости. Министерство туризма Индонезии хочет включить карты российский платежной системы "Мир" в качестве способа оплаты туристического сбора на Бали, это может быть сделано уже в августе, заявил в интервью РИА Новости министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно. Власти Бали начали взимать туристический сбор с иностранных посетителей курорта 14 февраля, его размер составляет 150 тысяч индонезийских рупий, или 10 долларов. Новое правило действует уже несколько месяцев, однако эффективность меры находится под сомнением - далеко не все туристы добросовестно оплачивают сбор. Одной из проблемой для туристов из России является то, что сбор невозможно оплатить заранее из-за отсутствия возможности пользоваться картами Visa и MasterCard. По словам Уно, на настоящий момент около 60% туристов уже заплатили сбор, используя платежные системы Visa, MasterCard, American Express, банковские переводы, приложение или систему платежей QRIS. "Но это варианты, которые не доступны большинству российских туристов. К нам приезжает много туристов из России, и для того чтобы они могли оплатить сбор перед отъездом, я настоятельно рекомендую включить в систему оплаты сбора российскую платежную систему "Мир". Я предложу правительству провинции включить это в систему, чтобы повысить эффективность оплаты и облегчить российским туристам выполнение требования по уплате сбора", - заявил министр. По его словам, нововведение можно ждать уже в августе - именно тогда пройдет первая эвалюация политики туристического сбора. "Эта политика сбора призвана укрепить балийскую культуру и помочь справиться с отходами и воздействием туризма на окружающую среду. Но она все еще находится на ранней стадии, она претерпит некоторые корректировки после рассмотрения через шесть месяцев с момента ее реализации, я думаю, она будет пересмотрена в августе. Думаю, тогда мы добавим туда и другие варианты оплаты", - пояснил Уно. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
https://ria.ru/20240508/puteshestviya-1942051030.html
https://ria.ru/20231201/kuba-1913242013.html
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новости - туризм, технологии, индонезия, бали, россия, в мире, карта "мир"
Новости - Туризм, Технологии, Индонезия, Бали, Россия, В мире, Карта "Мир"
В Индонезии хотят включить карты "Мир" в способы оплаты турсбора на Бали
Минтуризма Индонезии может включить карты "Мир" в способы оплаты сбора на Бали
ДЖАКАРТА, 27 июн - РИА Новости. Министерство туризма Индонезии хочет включить карты российский платежной системы "Мир" в качестве способа оплаты туристического сбора на Бали, это может быть сделано уже в августе, заявил в интервью РИА Новости министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно.
Власти Бали начали взимать туристический сбор с иностранных посетителей курорта 14 февраля, его размер составляет 150 тысяч индонезийских рупий, или 10 долларов. Новое правило действует уже несколько месяцев, однако эффективность меры находится под сомнением - далеко не все туристы добросовестно оплачивают сбор. Одной из проблемой для туристов из России
является то, что сбор невозможно оплатить заранее из-за отсутствия возможности пользоваться картами Visa
и MasterCard
.
По словам Уно, на настоящий момент около 60% туристов уже заплатили сбор, используя платежные системы Visa, MasterCard, American Express
, банковские переводы, приложение или систему платежей QRIS.
"Но это варианты, которые не доступны большинству российских туристов. К нам приезжает много туристов из России, и для того чтобы они могли оплатить сбор перед отъездом, я настоятельно рекомендую включить в систему оплаты сбора российскую платежную систему "Мир". Я предложу правительству провинции включить это в систему, чтобы повысить эффективность оплаты и облегчить российским туристам выполнение требования по уплате сбора", - заявил министр.
По его словам, нововведение можно ждать уже в августе - именно тогда пройдет первая эвалюация политики туристического сбора.
"Эта политика сбора призвана укрепить балийскую культуру и помочь справиться с отходами и воздействием туризма на окружающую среду. Но она все еще находится на ранней стадии, она претерпит некоторые корректировки после рассмотрения через шесть месяцев с момента ее реализации, я думаю, она будет пересмотрена в августе. Думаю, тогда мы добавим туда и другие варианты оплаты", - пояснил Уно.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.