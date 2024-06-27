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Во Владивостоке грузовик столкнулся с девятью машинами, есть пострадавшие
Во Владивостоке грузовик столкнулся с девятью машинами, есть пострадавшие - РИА Новости, 27.06.2024
Во Владивостоке грузовик столкнулся с девятью машинами, есть пострадавшие
Четыре человека госпитализированы после аварии с девятью автомобилями во Владивостоке, сообщает прокуратура Приморья. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T23:56
2024-06-27T23:56
2024-06-27T23:56
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ВЛАДИВОСТОК, 27 июн - РИА Новости. Четыре человека госпитализированы после аварии с девятью автомобилями во Владивостоке, сообщает прокуратура Приморья. По данным надзорного ведомства, авария произошла днём на трассе "Седанка - Патрокл": водитель грузового самосвала столкнулся с восемью автомобилями в районе дома № 12 а на улице Верещагина во Владивостоке. "Трое водителей и один пассажир с различными травмами доставлены в медицинское учреждение. Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного их здоровью", - говорится в сообщении в Telegram- канале прокуратуры. Отмечается, что за рулём грузовика находился 37-летний иностранный гражданин, законность пребывания которого на территории РФ проверят в ходе административного расследования по факту ДТП. Ход и результаты проверок находятся на контроле в прокуратуре Владивостока, информирует надзорное ведомство. Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, за рулём грузовика находился гражданин Узбекистана.
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происшествия, авто, владивосток, россия, узбекистан
Происшествия, Авто, Владивосток, Россия, Узбекистан
Во Владивостоке грузовик столкнулся с девятью машинами, есть пострадавшие
Во Владивостоке грузовик столкнулся с 9 машинами, пострадали 4 человека