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Число погибших в ДТП с автобусом и поездом в Словакии выросло до шести - РИА Новости, 27.06.2024
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23:33 27.06.2024
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Число погибших в ДТП с автобусом и поездом в Словакии выросло до шести
Число погибших в ДТП с автобусом и поездом в Словакии выросло до шести - РИА Новости, 27.06.2024
Число погибших в ДТП с автобусом и поездом в Словакии выросло до шести
Шесть человек погибли в результате столкновения автобуса с поездом в Словакии, сообщили в Оперативном центре скорой медицинской помощи этой страны. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T23:33
2024-06-27T23:33
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БРАТИСЛАВА, 27 июн - РИА Новости. Шесть человек погибли в результате столкновения автобуса с поездом в Словакии, сообщили в Оперативном центре скорой медицинской помощи этой страны. Ранее сообщалось о пяти погибших и по меньшей мере пяти раненых в результате столкновения поезда, который направлялся из Праги в Будапешт, с автобусом под городом Нове-Замки (на юго-западе Словакии). "Травмы, несовместимые с жизнью, получили шесть человек", - говорится в сообщении центра. На место случившегося прибыл глава МВД Словакии. По данным словацких СМИ, все погибшие были пассажирами автобуса. По данным МИД Венгрии, в аварии не пострадали венгерские граждане, в консульство также не поступало обращений о помощи, венгерское посольство в Братиславе продолжает оставаться на связи с властями Словакии.
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в мире, словакия, прага, будапешт
В мире, Словакия, Прага, Будапешт
Число погибших в ДТП с автобусом и поездом в Словакии выросло до шести

При столкновении автобуса с поездом в Словакии погибли 6 человек

© Flickr / Anthony CitranoКарета скорой помощи в Словакии
Карета скорой помощи в Словакии - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Flickr / Anthony Citrano
Карета скорой помощи в Словакии. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 27 июн - РИА Новости. Шесть человек погибли в результате столкновения автобуса с поездом в Словакии, сообщили в Оперативном центре скорой медицинской помощи этой страны.
Ранее сообщалось о пяти погибших и по меньшей мере пяти раненых в результате столкновения поезда, который направлялся из Праги в Будапешт, с автобусом под городом Нове-Замки (на юго-западе Словакии).
"Травмы, несовместимые с жизнью, получили шесть человек", - говорится в сообщении центра.
На место случившегося прибыл глава МВД Словакии. По данным словацких СМИ, все погибшие были пассажирами автобуса.
По данным МИД Венгрии, в аварии не пострадали венгерские граждане, в консульство также не поступало обращений о помощи, венгерское посольство в Братиславе продолжает оставаться на связи с властями Словакии.
Место столкновения поездов в Чехии. 6 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
В Чехии столкнулись экспресс и товарный поезд
6 июня, 01:41
 
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