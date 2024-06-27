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Число погибших в ДТП с автобусом и поездом в Словакии выросло до шести

Число погибших в ДТП с автобусом и поездом в Словакии выросло до шести - РИА Новости, 27.06.2024

Число погибших в ДТП с автобусом и поездом в Словакии выросло до шести

Шесть человек погибли в результате столкновения автобуса с поездом в Словакии, сообщили в Оперативном центре скорой медицинской помощи этой страны. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T23:33

2024-06-27T23:33

2024-06-27T23:33

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БРАТИСЛАВА, 27 июн - РИА Новости. Шесть человек погибли в результате столкновения автобуса с поездом в Словакии, сообщили в Оперативном центре скорой медицинской помощи этой страны. Ранее сообщалось о пяти погибших и по меньшей мере пяти раненых в результате столкновения поезда, который направлялся из Праги в Будапешт, с автобусом под городом Нове-Замки (на юго-западе Словакии). "Травмы, несовместимые с жизнью, получили шесть человек", - говорится в сообщении центра. На место случившегося прибыл глава МВД Словакии. По данным словацких СМИ, все погибшие были пассажирами автобуса. По данным МИД Венгрии, в аварии не пострадали венгерские граждане, в консульство также не поступало обращений о помощи, венгерское посольство в Братиславе продолжает оставаться на связи с властями Словакии.

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в мире, словакия, прага, будапешт