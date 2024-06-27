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В Словакии пять человек погибли при столкновении автобуса с поездом
В Словакии пять человек погибли при столкновении автобуса с поездом - РИА Новости, 27.06.2024
В Словакии пять человек погибли при столкновении автобуса с поездом
Пять человек погибли в результате столкновения автобуса с поездом в Словакии, сообщили медики. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T21:05
2024-06-27T21:05
2024-06-27T21:35
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БРАТИСЛАВА, 27 июн - РИА Новости. Пять человек погибли в результате столкновения автобуса с поездом в Словакии, сообщили медики.Ранее сообщалось о четырех погибших в результате столкновения поезда, который направлялся из Праги в Будапешт, с автобусом под городом Нове-Замки (на юго-западе Словакии)."Пять человек получили травмы, несовместимые с жизнью, еще по меньшей мере пять человек получили ранения", - говорится в сообщении медиков.Ранее словацкие СМИ сообщали, что на место случившегося направляется глава МВД Словакии.По данным МИД Венгрии, в аварии не пострадали венгерские граждане, в консульство также не поступало обращений о помощи, венгерское посольство в Братиславе продолжает оставаться на связи с властями Словакии.
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в мире, словакия, прага, будапешт
В мире, Словакия, Прага, Будапешт
В Словакии пять человек погибли при столкновении автобуса с поездом
При столкновении автобуса с поездом в Словакии погибли 5 человек, 5 пострадали