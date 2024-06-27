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Друзья назвали возможную причину ссоры пары, погибшей в BMW в Краснодаре - РИА Новости, 27.06.2024
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15:39 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/avariya-1955881422.html
Друзья назвали возможную причину ссоры пары, погибшей в BMW в Краснодаре
Друзья назвали возможную причину ссоры пары, погибшей в BMW в Краснодаре - РИА Новости, 27.06.2024
Друзья назвали возможную причину ссоры пары, погибшей в BMW в Краснодаре
Подруга водителя иномарки, вылетевшей с третьего этажа парковки ТРЦ в Краснодаре, рассказала РИА Новости, что погибшие мужчина и беременная женщина часто... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T15:39
2024-06-27T15:39
происшествия
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КРАСНОДАР, 27 июн — РИА Новости. Подруга водителя иномарки, вылетевшей с третьего этажа парковки ТРЦ в Краснодаре, рассказала РИА Новости, что погибшие мужчина и беременная женщина часто ругались на тему установления отцовства ребенка, которого она носила. Во вторник BMW упал с третьего этажа многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра, расположенного на улице Володи Головатого в Краснодаре. Находившиеся в машине водитель Рафаэл Аракельян, Екатерина Корнилова и ее сын скончались на месте происшествия от полученных травм. Близкий друг погибшего рассказывал РИА Новости, что Корнилова была замужем за другим, но беременна от Аракельяна. "Они с Катей планировали делать тест на отцовство при рождении. Он был её любовником. Муж часто "палил" их, но ничего не делал. Он (Аракельян - ред.) не знал, от кого ребенок, потому что она была замужем за другим. Это было причиной многих конфликтов. Да, сто процентов поругались, может быть, он хотел напугать ее этим, повысив скорость… Могу сказать точно, что он не убийца, он бы не унес с собой намеренно детскую жизнь и жизнь не родившегося ребенка, потому что детей у него не было и он сто процентов ждал этого ребенка", - заявила собеседница агентства. Девушка добавила, что погибший на момент аварии уже не имел наркотической зависимости и был "чист" более пяти лет. Мужчина руководил краснодарским центром восстановления личности "Высота", где лечат от наркомании, алкоголизма и игромании. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По данным ведомства, водитель набрал скорость и выехал за пределы ограждения парковки. Иномарка упала на проезжую часть улицы Рашпилевской.
https://ria.ru/20240626/avariya-1955706604.html
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происшествия, bmw 1
Происшествия, BMW 1
Друзья назвали возможную причину ссоры пары, погибшей в BMW в Краснодаре

Друзья: разбившаяся в BMW в Краснодаре пара часто ругалась из-за темы отцовства

© РИА НовостиМесто происшествия, где машина вылетела со 2 этажа крытой парковки из ТРЦ "Галерея" в Краснодаре
Место происшествия, где машина вылетела со 2 этажа крытой парковки из ТРЦ Галерея в Краснодаре
© РИА Новости
Место происшествия, где машина вылетела со 2 этажа крытой парковки из ТРЦ "Галерея" в Краснодаре
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 27 июн — РИА Новости. Подруга водителя иномарки, вылетевшей с третьего этажа парковки ТРЦ в Краснодаре, рассказала РИА Новости, что погибшие мужчина и беременная женщина часто ругались на тему установления отцовства ребенка, которого она носила.
Во вторник BMW упал с третьего этажа многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра, расположенного на улице Володи Головатого в Краснодаре. Находившиеся в машине водитель Рафаэл Аракельян, Екатерина Корнилова и ее сын скончались на месте происшествия от полученных травм. Близкий друг погибшего рассказывал РИА Новости, что Корнилова была замужем за другим, но беременна от Аракельяна.
Место происшествия, где машина вылетела со второго этажа крытой парковки в ТРЦ Галерея, Краснодар
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"Они с Катей планировали делать тест на отцовство при рождении. Он был её любовником. Муж часто "палил" их, но ничего не делал. Он (Аракельян - ред.) не знал, от кого ребенок, потому что она была замужем за другим. Это было причиной многих конфликтов. Да, сто процентов поругались, может быть, он хотел напугать ее этим, повысив скорость… Могу сказать точно, что он не убийца, он бы не унес с собой намеренно детскую жизнь и жизнь не родившегося ребенка, потому что детей у него не было и он сто процентов ждал этого ребенка", - заявила собеседница агентства.
Девушка добавила, что погибший на момент аварии уже не имел наркотической зависимости и был "чист" более пяти лет. Мужчина руководил краснодарским центром восстановления личности "Высота", где лечат от наркомании, алкоголизма и игромании.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По данным ведомства, водитель набрал скорость и выехал за пределы ограждения парковки. Иномарка упала на проезжую часть улицы Рашпилевской.
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