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В Подмосковье машина скорой перевернулась при ДТП

В Подмосковье машина скорой перевернулась при ДТП - РИА Новости, 27.06.2024

В Подмосковье машина скорой перевернулась при ДТП

Машина скорой помощи перевернулась в результате ДТП на Волоколамском шоссе в Красногорске, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД России. РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T14:18

2024-06-27T14:18

2024-06-27T14:24

происшествия

авто

красногорск

россия

hyundai creta

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Машина скорой помощи перевернулась в результате ДТП на Волоколамском шоссе в Красногорске, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД России. "Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ДТП с участием автомобиля скорой помощи в городском округе Красногорск. Сегодня примерно в 11.15 на 21-м километре Волоколамского шоссе произошло столкновение легкового автомобиля марки Hyundai и автомашины скорой помощи, двигавшейся без пациентов, после чего последняя совершила опрокидывание", - говорится в сообщении. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет.

красногорск

россия

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происшествия, авто, красногорск, россия, hyundai creta