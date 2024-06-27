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В Подмосковье машина скорой перевернулась при ДТП - РИА Новости, 27.06.2024
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14:18 27.06.2024 (обновлено: 14:24 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/avariya-1955856111.html
В Подмосковье машина скорой перевернулась при ДТП
В Подмосковье машина скорой перевернулась при ДТП - РИА Новости, 27.06.2024
В Подмосковье машина скорой перевернулась при ДТП
Машина скорой помощи перевернулась в результате ДТП на Волоколамском шоссе в Красногорске, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД России. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T14:18
2024-06-27T14:24
происшествия
авто
красногорск
россия
hyundai creta
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Машина скорой помощи перевернулась в результате ДТП на Волоколамском шоссе в Красногорске, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД России. "Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ДТП с участием автомобиля скорой помощи в городском округе Красногорск. Сегодня примерно в 11.15 на 21-м километре Волоколамского шоссе произошло столкновение легкового автомобиля марки Hyundai и автомашины скорой помощи, двигавшейся без пациентов, после чего последняя совершила опрокидывание", - говорится в сообщении. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет.
красногорск
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происшествия, авто, красногорск, россия, hyundai creta
Происшествия, Авто, Красногорск, Россия, Hyundai Creta
В Подмосковье машина скорой перевернулась при ДТП

В Красногорске машина скорой столкнулась с легковушкой и перевернулась

© Фото : ГУ МВД России по Московской областиНа месте ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Красногорске
На месте ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Красногорске - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Фото : ГУ МВД России по Московской области
На месте ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Красногорске
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Машина скорой помощи перевернулась в результате ДТП на Волоколамском шоссе в Красногорске, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД России.
"Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ДТП с участием автомобиля скорой помощи в городском округе Красногорск. Сегодня примерно в 11.15 на 21-м километре Волоколамского шоссе произошло столкновение легкового автомобиля марки Hyundai и автомашины скорой помощи, двигавшейся без пациентов, после чего последняя совершила опрокидывание", - говорится в сообщении.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет.
© Фото : ГУ МВД России по Московской областиНа месте ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Красногорске
На месте ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Красногорске - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Фото : ГУ МВД России по Московской области
На месте ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Красногорске
 
ПроисшествияАвтоКрасногорскРоссияHyundai Creta
 
 
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