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В Подмосковье машина скорой перевернулась при ДТП
В Подмосковье машина скорой перевернулась при ДТП - РИА Новости, 27.06.2024
В Подмосковье машина скорой перевернулась при ДТП
Машина скорой помощи перевернулась в результате ДТП на Волоколамском шоссе в Красногорске, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД России. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T14:18
2024-06-27T14:18
2024-06-27T14:24
происшествия
авто
красногорск
россия
hyundai creta
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Машина скорой помощи перевернулась в результате ДТП на Волоколамском шоссе в Красногорске, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД России. "Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ДТП с участием автомобиля скорой помощи в городском округе Красногорск. Сегодня примерно в 11.15 на 21-м километре Волоколамского шоссе произошло столкновение легкового автомобиля марки Hyundai и автомашины скорой помощи, двигавшейся без пациентов, после чего последняя совершила опрокидывание", - говорится в сообщении. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет.
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происшествия, авто, красногорск, россия, hyundai creta
Происшествия, Авто, Красногорск, Россия, Hyundai Creta
В Подмосковье машина скорой перевернулась при ДТП
В Красногорске машина скорой столкнулась с легковушкой и перевернулась