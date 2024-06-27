https://ria.ru/20240627/ataka-1955956612.html

У жителей Севастополя пытались выманить видео атаки ВСУ на город

У жителей Севастополя пытались выманить видео атаки ВСУ на город - РИА Новости, 27.06.2024

У жителей Севастополя пытались выманить видео атаки ВСУ на город

Анонимы пытались выманить у севастопольцев фото и видео атаки украинских войск на город, в том числе представляясь сотрудниками ФСБ, сообщила руководитель... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T21:15

2024-06-27T21:15

2024-06-27T21:15

севастополь

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

надежда (оренбург)

следственный комитет россии (ск рф)

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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Анонимы пытались выманить у севастопольцев фото и видео атаки украинских войск на город, в том числе представляясь сотрудниками ФСБ, сообщила руководитель Центра управления регионом Надежда Бохан. "После атаки анонимные отправители в мессенджерах пытались связываться с горожанами, чтобы получить от них фото или видео происходящего. Анонимы представлялись кем угодно: продюсерами, редакторами известных СМИ, кто-то сотрудниками ФСБ или правоохранительных органов. Все они просили рассказать о том, что происходит в городе, отправить фото или видео происходящего", - сказала Бохан в эфире местного телеканала СТВ. Бохан назвала это провокацией и поблагодарила горожан за бдительность. Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. СК РФ завел уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955071441.html

севастополь

россия

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севастополь, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), надежда (оренбург), следственный комитет россии (ск рф)