https://ria.ru/20240627/arest-1955921690.html

Суд арестовал замгендиректора "Исприна" по делу о пожаре во Фрязино

Суд арестовал замгендиректора "Исприна" по делу о пожаре во Фрязино - РИА Новости, 27.06.2024

Суд арестовал замгендиректора "Исприна" по делу о пожаре во Фрязино

Щелковский городской суд Московской области арестовал заместителя генерального директора ООО "Исприн" Юрия Фомина по делу о пожаре в здании во Фрязино, сообщили РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T18:03

2024-06-27T18:03

2024-06-27T19:28

происшествия

фрязино

крупный пожар во фрязино

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Щелковский городской суд Московской области арестовал заместителя генерального директора ООО "Исприн" Юрия Фомина по делу о пожаре в здании во Фрязино, сообщили РИА Новости в суде."Фомину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 августа", - сказали в суде.Ранее следователи задержали двух человек по делу о пожаре в подмосковном Фрязино, где погибли шесть человек, сообщил региональный главк СК в Telegram-канале.Ведомство установило, что компанию "Исприн" привлекли для обеспечения сохранности имущества умершего собственника-должника, с 2021 года здание находилось в ее ведении.Замгендиректора фирмы и представитель собственника здания сдавали помещения в аренду, собирали деньги за коммунальные услуги, но не обеспечили их безопасность. В частности, они не контролировали состояние проводки и не следили за соблюдением требований пожарной безопасности."Причиной гибели людей также послужило нарушение требований пожарной безопасности в части отсутствия систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов", — указали в СК.Пожар произошел в восьмиэтажном здании во Фрязино в понедельник днем. Огонь распространился на площади пять тысяч квадратных метров. Официально сообщалось о гибели шести человек.Уголовное дело возбудили по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

https://ria.ru/20240627/fryazino-1955852362.html

https://ria.ru/20240626/pozhar-1955502315.html

https://ria.ru/20240625/fryazino-1955353718.html

фрязино

московская область (подмосковье)

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происшествия, фрязино, крупный пожар во фрязино, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)