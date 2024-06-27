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Суд арестовал замгендиректора "Исприна" по делу о пожаре во Фрязино - РИА Новости, 27.06.2024
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18:03 27.06.2024 (обновлено: 19:28 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/arest-1955921690.html
Суд арестовал замгендиректора "Исприна" по делу о пожаре во Фрязино
Суд арестовал замгендиректора "Исприна" по делу о пожаре во Фрязино - РИА Новости, 27.06.2024
Суд арестовал замгендиректора "Исприна" по делу о пожаре во Фрязино
Щелковский городской суд Московской области арестовал заместителя генерального директора ООО "Исприн" Юрия Фомина по делу о пожаре в здании во Фрязино, сообщили РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T18:03
2024-06-27T19:28
происшествия
фрязино
крупный пожар во фрязино
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Щелковский городской суд Московской области арестовал заместителя генерального директора ООО "Исприн" Юрия Фомина по делу о пожаре в здании во Фрязино, сообщили РИА Новости в суде."Фомину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 августа", - сказали в суде.Ранее следователи задержали двух человек по делу о пожаре в подмосковном Фрязино, где погибли шесть человек, сообщил региональный главк СК в Telegram-канале.Ведомство установило, что компанию "Исприн" привлекли для обеспечения сохранности имущества умершего собственника-должника, с 2021 года здание находилось в ее ведении.Замгендиректора фирмы и представитель собственника здания сдавали помещения в аренду, собирали деньги за коммунальные услуги, но не обеспечили их безопасность. В частности, они не контролировали состояние проводки и не следили за соблюдением требований пожарной безопасности."Причиной гибели людей также послужило нарушение требований пожарной безопасности в части отсутствия систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов", — указали в СК.Пожар произошел в восьмиэтажном здании во Фрязино в понедельник днем. Огонь распространился на площади пять тысяч квадратных метров. Официально сообщалось о гибели шести человек.Уголовное дело возбудили по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".
https://ria.ru/20240627/fryazino-1955852362.html
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фрязино
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происшествия, фрязино, крупный пожар во фрязино, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Фрязино, Крупный пожар во Фрязино, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал замгендиректора "Исприна" по делу о пожаре во Фрязино

Суд арестовал замгендиректора "Исприна" Фомина по делу о пожаре во Фрязино

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПожар в подмосковном Фрязино
Пожар в подмосковном Фрязино - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пожар в подмосковном Фрязино. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Щелковский городской суд Московской области арестовал заместителя генерального директора ООО "Исприн" Юрия Фомина по делу о пожаре в здании во Фрязино, сообщили РИА Новости в суде.
"Фомину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 августа", - сказали в суде.
Пожар на территории НИИ Платан - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Сгоревшее во Фрязино здание признали опасным, сообщил источник
Вчера, 14:06
Ранее следователи задержали двух человек по делу о пожаре в подмосковном Фрязино, где погибли шесть человек, сообщил региональный главк СК в Telegram-канале.
Ведомство установило, что компанию "Исприн" привлекли для обеспечения сохранности имущества умершего собственника-должника, с 2021 года здание находилось в ее ведении.
Замгендиректора фирмы и представитель собственника здания сдавали помещения в аренду, собирали деньги за коммунальные услуги, но не обеспечили их безопасность. В частности, они не контролировали состояние проводки и не следили за соблюдением требований пожарной безопасности.
Пожар на территории НИИ Платан - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Источник рассказал, откуда начался пожар во Фрязино
26 июня, 09:34
"Причиной гибели людей также послужило нарушение требований пожарной безопасности в части отсутствия систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов", — указали в СК.
Пожар произошел в восьмиэтажном здании во Фрязино в понедельник днем. Огонь распространился на площади пять тысяч квадратных метров. Официально сообщалось о гибели шести человек.
Уголовное дело возбудили по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".
Пожар в подмосковном Фрязино - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Экстренные службы оценили пожарную охрану в сгоревшем здании во Фрязино
25 июня, 15:12
 
ПроисшествияФрязиноКрупный пожар во ФрязиноМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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