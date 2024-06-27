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В Красноярском крае арестовали женщину, зарубившую дочь топором
В Красноярском крае арестовали женщину, зарубившую дочь топором - РИА Новости, 27.06.2024
В Красноярском крае арестовали женщину, зарубившую дочь топором
Жительницу Красноярского края, которая зарубила 3-летнюю дочь топором и чуть не убила ещё одну из-за обиды на мужа, арестовали на 2 месяца, сообщает прокуратура РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T08:59
2024-06-27T08:59
2024-06-27T08:59
происшествия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 27 июн – РИА Новости. Жительницу Красноярского края, которая зарубила 3-летнюю дочь топором и чуть не убила ещё одну из-за обиды на мужа, арестовали на 2 месяца, сообщает прокуратура региона. Ранее СК сообщал, что в поселке Курагино 25 июня женщина в состоянии алкогольного опьянения напала на своих детей, чтобы отомстить мужу за якобы измену. В семье проживали три дочери трех, шести и восьми лет. Фигурантка взяла топор и несколько раз ударила младшую дочь в голову и шею, девочка скончалась на месте. Затем женщина схватила нож и ударила старшую дочь, ее доставили в больницу. Шестилетняя девочка в это время находилась дома, она не пострадала. Супруг был на работе. Женщина после случившегося позвонила своей знакомой и рассказала о произошедшем. "Подозреваемая в убийстве 3-летней дочки и попытке убийства 8-летней дочки заключена под стражу на 2 месяца... Она согласилась с избранной мерой пресечения", - говорится в сообщении. В суде муж подозреваемой рассказал, что незадолго до трагедии женщина начала вести себя неадекватно – пила, плохо смотрела за детьми и беспричинно обвиняла в изменах. Подозреваемая пояснила, что совершила преступление из-за семейного конфликта, возникшего на фоне злоупотребления алкоголем. В прокуратуре также отмечают, что 8-летняя девочка после операции переведена из реанимационного отделения Курагинской больницы, её состояние стабильное, жизни ничего не угрожает.
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происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярском крае арестовали женщину, зарубившую дочь топором
Жительницу Красноярского края, зарубившую дочь топором, арестовали на два месяца
КРАСНОЯРСК, 27 июн – РИА Новости. Жительницу Красноярского края, которая зарубила 3-летнюю дочь топором и чуть не убила ещё одну из-за обиды на мужа, арестовали на 2 месяца, сообщает прокуратура региона.
Ранее СК сообщал, что в поселке Курагино 25 июня женщина в состоянии алкогольного опьянения напала на своих детей, чтобы отомстить мужу за якобы измену. В семье проживали три дочери трех, шести и восьми лет. Фигурантка взяла топор и несколько раз ударила младшую дочь в голову и шею, девочка скончалась на месте. Затем женщина схватила нож и ударила старшую дочь, ее доставили в больницу. Шестилетняя девочка в это время находилась дома, она не пострадала. Супруг был на работе. Женщина после случившегося позвонила своей знакомой и рассказала о произошедшем.
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"Подозреваемая в убийстве 3-летней дочки и попытке убийства 8-летней дочки заключена под стражу на 2 месяца... Она согласилась с избранной мерой пресечения", - говорится в сообщении.
В суде муж подозреваемой рассказал, что незадолго до трагедии женщина начала вести себя неадекватно – пила, плохо смотрела за детьми и беспричинно обвиняла в изменах. Подозреваемая пояснила, что совершила преступление из-за семейного конфликта, возникшего на фоне злоупотребления алкоголем.
В прокуратуре также отмечают, что 8-летняя девочка после операции переведена из реанимационного отделения Курагинской больницы, её состояние стабильное, жизни ничего не угрожает.