https://ria.ru/20240627/amerika-1955965368.html

В МВФ рассказали о трудностях в снижении госдолга США

В МВФ рассказали о трудностях в снижении госдолга США - РИА Новости, 27.06.2024

В МВФ рассказали о трудностях в снижении госдолга США

США будет политически трудно приступить к снижению государственного долга и бюджетного дефицита, но сейчас подходящее время начать эту работу, заявила... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T22:51

2024-06-27T22:51

2024-06-27T22:51

экономика

сша

европа

кристалина георгиева

мвф

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ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. США будет политически трудно приступить к снижению государственного долга и бюджетного дефицита, но сейчас подходящее время начать эту работу, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. "Не только в США, но и в Европе и других странах, включая развивающиеся экономики принимать меры для создания фискального пространства в будущем сложно, политически трудно", - сообщила она, комментируя возможности американских властей по снижению госдолга и бюджетного дефицита. Георгиева добавила, что фонд видит возможности реализовать указанные цели и считает, что сейчас для этого подходящее время. "Сейчас подходящее время, когда можно сделать больше для подготовки к угрозам в будущем", - подчеркнула она.

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экономика, сша, европа, кристалина георгиева, мвф