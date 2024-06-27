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В МВФ рассказали о трудностях в снижении госдолга США - РИА Новости, 27.06.2024
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22:51 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/amerika-1955965368.html
В МВФ рассказали о трудностях в снижении госдолга США
В МВФ рассказали о трудностях в снижении госдолга США - РИА Новости, 27.06.2024
В МВФ рассказали о трудностях в снижении госдолга США
США будет политически трудно приступить к снижению государственного долга и бюджетного дефицита, но сейчас подходящее время начать эту работу, заявила... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T22:51
2024-06-27T22:51
экономика
сша
европа
кристалина георгиева
мвф
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ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. США будет политически трудно приступить к снижению государственного долга и бюджетного дефицита, но сейчас подходящее время начать эту работу, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. "Не только в США, но и в Европе и других странах, включая развивающиеся экономики принимать меры для создания фискального пространства в будущем сложно, политически трудно", - сообщила она, комментируя возможности американских властей по снижению госдолга и бюджетного дефицита. Георгиева добавила, что фонд видит возможности реализовать указанные цели и считает, что сейчас для этого подходящее время. "Сейчас подходящее время, когда можно сделать больше для подготовки к угрозам в будущем", - подчеркнула она.
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экономика, сша, европа, кристалина георгиева, мвф
Экономика, США, Европа, Кристалина Георгиева, МВФ
В МВФ рассказали о трудностях в снижении госдолга США

МВФ: США будет политически трудно снизить госдолг и бюджетный дефицит

© AP Photo / Matt SlocumИзображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре
Изображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© AP Photo / Matt Slocum
Изображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. США будет политически трудно приступить к снижению государственного долга и бюджетного дефицита, но сейчас подходящее время начать эту работу, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"Не только в США, но и в Европе и других странах, включая развивающиеся экономики принимать меры для создания фискального пространства в будущем сложно, политически трудно", - сообщила она, комментируя возможности американских властей по снижению госдолга и бюджетного дефицита.
Георгиева добавила, что фонд видит возможности реализовать указанные цели и считает, что сейчас для этого подходящее время.
"Сейчас подходящее время, когда можно сделать больше для подготовки к угрозам в будущем", - подчеркнула она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
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ЭкономикаСШАЕвропаКристалина ГеоргиеваМВФ
 
 
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