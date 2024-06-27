https://ria.ru/20240627/ambulatoriya-1955906154.html

Астраханцы построили новую амбулаторию в подшефном районе ЛНР

Астраханцы построили новую амбулаторию в подшефном районе ЛНР - РИА Новости, 27.06.2024

Астраханцы построили новую амбулаторию в подшефном районе ЛНР

Астраханцы построили новую амбулаторию в селе Новая Астрахань Кременского района Луганской Народной Республики, сообщил губернатор Астраханской области Игорь... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T17:16

2024-06-27T17:16

2024-06-27T17:16

астраханская область

астраханская область

луганская народная республика

игорь бабушкин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости. Астраханцы построили новую амбулаторию в селе Новая Астрахань Кременского района Луганской Народной Республики, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Он отметил, что регион почти два года помогает наладить мирную жизнь в подшефном Кременском районе ЛНР, восстанавливая социальные объекты и жилые дома. "Особое внимание уделяем сфере здравоохранения. Несмотря на боевые действия, наши медики приезжали и проводили диспансеризацию детей и взрослых. Теперь решена еще одна проблема – взамен разрушенной украинскими националистами поликлиники мы построили новую амбулаторию", - написал губернатор в Telegram-канале. Он уточнил, что медучреждение разместили в селе Новая Астрахань, но обслуживать оно будет и жителей близлежащих населенных пунктов. Качественную медицинскую помощь теперь смогут получить несколько тысяч человек - как взрослые, так и дети. В амбулатории оборудовали процедурный, смотровые и стоматологический кабинеты. Для пациентов организовано дневное стационарное отделение. По поручению Бабушкина из Астраханской области во главе с министром здравоохранения в Новую Астрахань приехала бригада медиков, в том числе узкопрофильные специалисты и врач УЗИ-диагностики. Они поделятся опытом с луганскими коллегами и проведут прием местного населения. По данным губернатора, в текущем году предстоит восстановить еще 25 объектов в подшефном районе. Кроме того, уже в ближайшие дни из ЛНР в область приедут дети на летнее оздоровление.

https://ria.ru/20240603/elektrostantsiya-1950229896.html

астраханская область

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

астраханская область, луганская народная республика, игорь бабушкин