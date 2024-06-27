Рейтинг@Mail.ru
Астраханцы построили новую амбулаторию в подшефном районе ЛНР - РИА Новости, 27.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Астраханская область
Астраханская область
 
17:16 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/ambulatoriya-1955906154.html
Астраханцы построили новую амбулаторию в подшефном районе ЛНР
Астраханцы построили новую амбулаторию в подшефном районе ЛНР - РИА Новости, 27.06.2024
Астраханцы построили новую амбулаторию в подшефном районе ЛНР
Астраханцы построили новую амбулаторию в селе Новая Астрахань Кременского района Луганской Народной Республики, сообщил губернатор Астраханской области Игорь... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T17:16
2024-06-27T17:16
астраханская область
астраханская область
луганская народная республика
игорь бабушкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955905595_0:146:1280:866_1920x0_80_0_0_3bd04418690005aef81d32594bf60c4f.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости. Астраханцы построили новую амбулаторию в селе Новая Астрахань Кременского района Луганской Народной Республики, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Он отметил, что регион почти два года помогает наладить мирную жизнь в подшефном Кременском районе ЛНР, восстанавливая социальные объекты и жилые дома. "Особое внимание уделяем сфере здравоохранения. Несмотря на боевые действия, наши медики приезжали и проводили диспансеризацию детей и взрослых. Теперь решена еще одна проблема – взамен разрушенной украинскими националистами поликлиники мы построили новую амбулаторию", - написал губернатор в Telegram-канале. Он уточнил, что медучреждение разместили в селе Новая Астрахань, но обслуживать оно будет и жителей близлежащих населенных пунктов. Качественную медицинскую помощь теперь смогут получить несколько тысяч человек - как взрослые, так и дети. В амбулатории оборудовали процедурный, смотровые и стоматологический кабинеты. Для пациентов организовано дневное стационарное отделение. По поручению Бабушкина из Астраханской области во главе с министром здравоохранения в Новую Астрахань приехала бригада медиков, в том числе узкопрофильные специалисты и врач УЗИ-диагностики. Они поделятся опытом с луганскими коллегами и проведут прием местного населения. По данным губернатора, в текущем году предстоит восстановить еще 25 объектов в подшефном районе. Кроме того, уже в ближайшие дни из ЛНР в область приедут дети на летнее оздоровление.
https://ria.ru/20240603/elektrostantsiya-1950229896.html
астраханская область
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955905595_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c928dc06d7d240d53d74d44e5e320f8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
астраханская область, луганская народная республика, игорь бабушкин
Астраханская область, Астраханская область, Луганская Народная Республика, Игорь Бабушкин

Астраханцы построили новую амбулаторию в подшефном районе ЛНР

© Фото : Игорь Бабушкин/TelegramНовая амбулатория в селе Новая Астрахань Кременского района Луганской Народной Республики
Новая амбулатория в селе Новая Астрахань Кременского района Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Фото : Игорь Бабушкин/Telegram
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн - РИА Новости. Астраханцы построили новую амбулаторию в селе Новая Астрахань Кременского района Луганской Народной Республики, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
Он отметил, что регион почти два года помогает наладить мирную жизнь в подшефном Кременском районе ЛНР, восстанавливая социальные объекты и жилые дома.
© Фото : Игорь Бабушкин/TelegramНовая амбулатория в селе Новая Астрахань Кременского района Луганской Народной Республики
Новая амбулатория в селе Новая Астрахань Кременского района Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Фото : Игорь Бабушкин/Telegram
Новая амбулатория в селе Новая Астрахань Кременского района Луганской Народной Республики
"Особое внимание уделяем сфере здравоохранения. Несмотря на боевые действия, наши медики приезжали и проводили диспансеризацию детей и взрослых. Теперь решена еще одна проблема – взамен разрушенной украинскими националистами поликлиники мы построили новую амбулаторию", - написал губернатор в Telegram-канале.
Он уточнил, что медучреждение разместили в селе Новая Астрахань, но обслуживать оно будет и жителей близлежащих населенных пунктов. Качественную медицинскую помощь теперь смогут получить несколько тысяч человек - как взрослые, так и дети. В амбулатории оборудовали процедурный, смотровые и стоматологический кабинеты. Для пациентов организовано дневное стационарное отделение.
По поручению Бабушкина из Астраханской области во главе с министром здравоохранения в Новую Астрахань приехала бригада медиков, в том числе узкопрофильные специалисты и врач УЗИ-диагностики. Они поделятся опытом с луганскими коллегами и проведут прием местного населения.
По данным губернатора, в текущем году предстоит восстановить еще 25 объектов в подшефном районе. Кроме того, уже в ближайшие дни из ЛНР в область приедут дети на летнее оздоровление.
Фотоэлектрические модули на солнечной электростанции - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Новую солнечную электростанцию запустят в Астраханской области
3 июня, 16:43
 
Астраханская областьАстраханская областьЛуганская Народная РеспубликаИгорь Бабушкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала