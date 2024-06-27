https://ria.ru/20240627/afrika-1955954287.html

В Кремле рассказали об отношениях России и стран Африки

В Кремле рассказали об отношениях России и стран Африки - РИА Новости, 27.06.2024

В Кремле рассказали об отношениях России и стран Африки

Государства Африки не хотят продолжать отношения с другими странами на неоколониальной основе, им гораздо больше импонирует модель отношений, на которую... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T20:53

2024-06-27T20:53

2024-06-27T20:53

африка

россия

европа

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Государства Африки не хотят продолжать отношения с другими странами на неоколониальной основе, им гораздо больше импонирует модель отношений, на которую опирается РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что у ряда стран Европы, которые считали Африку своей колонией, возникает в этой связи чувство ревности. "Совершенно необоснованное чувство ревности возникает у некоторых стран Европы, которые традиционно считали Африку своей колонией в буквальном смысле слова. Африканцам это давно не нравилось, и они не хотят продолжать отношения на неоколониальной основе. Им гораздо больше импонирует та модель отношений, на которую опираемся мы", - отметил Песков в комментарии для телеканала "Россия-1".

https://ria.ru/20240615/rossiya-1953067382.html

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африка, россия, европа, дмитрий песков, в мире