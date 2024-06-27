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Адвокат рассказал о типах неудачных клиентов - РИА Новости, 27.06.2024
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12:19 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/advokat-1955819228.html
Адвокат рассказал о типах неудачных клиентов
Адвокат рассказал о типах неудачных клиентов - РИА Новости, 27.06.2024
Адвокат рассказал о типах неудачных клиентов
Адвокат Константин Ривкин рассказал о типах неудачных клиентов - они не хотят платить, просят передать взятку или пронести наркотики в СИЗО, сами трактуют... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T12:19
2024-06-27T12:19
константин ривкин
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Адвокат Константин Ривкин рассказал о типах неудачных клиентов - они не хотят платить, просят передать взятку или пронести наркотики в СИЗО, сами трактуют законы. "Хотелось бы типизировать людей, которые создают проблемы. Первый тип - неплательщики. Они хотят получать профессиональную высококвалифицированную помощь, но не платить за нее", - сказал адвокат на Петербургском международном юридическом форуме. Второй тип - эксплуататоры, которые дают огромное количество поручений, часто бессмысленных, забывая, что адвокат - независимый правовой советник, а не мальчик на побегушках. "Я сразу говорю - давайте на берегу сели и договорились: взяток не передаю, наркотики в СИЗО не таскаю, если хотите, принесу журнальчик, но не больше", - отметил Ривкин. Есть категория клиентов, которые не советуются с адвокатами и совершают ошибки. "Торопыга. Не советуясь с адвокатом, бежит рассказывать следователю все, что знает, не знает и думает. Верит, что следователь внимательно запишет, поймет и будет ему счастье. Счастье обычно бывает в СИЗО", - предупредил адвокат. Ривкин также предупредил коллег о родственниках клиентов, которые "маленькой ложечкой выедают мозг защитнику". Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня, его основная тема - право как основа глобального равновесия. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран.
https://ria.ru/20240122/tyurma-1922316026.html
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константин ривкин, общество
Константин Ривкин, Общество
Адвокат рассказал о типах неудачных клиентов

Адвокат назвал Торопыг, неплательщиков и эксплуататоров неудачными клиентами

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина с портфелем на эскалаторе
Мужчина с портфелем на эскалаторе - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина с портфелем на эскалаторе. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Адвокат Константин Ривкин рассказал о типах неудачных клиентов - они не хотят платить, просят передать взятку или пронести наркотики в СИЗО, сами трактуют законы.
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"Хотелось бы типизировать людей, которые создают проблемы. Первый тип - неплательщики. Они хотят получать профессиональную высококвалифицированную помощь, но не платить за нее", - сказал адвокат на Петербургском международном юридическом форуме.
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Второй тип - эксплуататоры, которые дают огромное количество поручений, часто бессмысленных, забывая, что адвокат - независимый правовой советник, а не мальчик на побегушках.
"Я сразу говорю - давайте на берегу сели и договорились: взяток не передаю, наркотики в СИЗО не таскаю, если хотите, принесу журнальчик, но не больше", - отметил Ривкин.
Есть категория клиентов, которые не советуются с адвокатами и совершают ошибки.
"Торопыга. Не советуясь с адвокатом, бежит рассказывать следователю все, что знает, не знает и думает. Верит, что следователь внимательно запишет, поймет и будет ему счастье. Счастье обычно бывает в СИЗО", - предупредил адвокат.
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Ривкин также предупредил коллег о родственниках клиентов, которые "маленькой ложечкой выедают мозг защитнику".
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня, его основная тема - право как основа глобального равновесия. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран.
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