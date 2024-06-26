https://ria.ru/20240626/zyuganov-1955710873.html
Путин поздравил Зюганова с юбилеем
Путин поздравил Зюганова с юбилеем - РИА Новости, 26.06.2024
Путин поздравил Зюганова с юбилеем
Президент России Владимир Путин, поздравляя с юбилеем лидера КПРФ Геннадия Зюганова, отметил, что он прикладывает большие усилия, направленные на повышение... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T22:15
2024-06-26T22:15
2024-06-26T22:15
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, поздравляя с юбилеем лидера КПРФ Геннадия Зюганова, отметил, что он прикладывает большие усилия, направленные на повышение благосостояния людей, укрепление суверенитета России и её позиций в мире, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Вас знают как опытного политика, честного, принципиального, преданного интересам Отечества человека. Особо отмечу Ваши усилия, направленные на повышение благосостояния людей, укрепление суверенитета страны и её позиций в мире. Такая многогранная, востребованная деятельность - достойна искреннего уважения", - говорится в поздравлении. Президент также отметил, что Зюганов всегда находится в гуще общественной жизни России, стремится отстаивать принципы справедливости, вносит весомый вклад в законотворческую работу, в развитие российского парламентаризма и в решение важнейших общенациональных задач. "Желаю Вам здоровья, реализации намеченных планов и всего самого доброго. Ещё раз сердечно поздравляю Вас с присвоением высокого звания Героя Труда Российской Федерации", - добавил Путин.
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россия, владимир путин, геннадий зюганов, политика
Россия, Владимир Путин, Геннадий Зюганов, Политика
Путин поздравил Зюганова с юбилеем
Путин поблагодарил Зюганова за большой вклад в укрепление суверенитета России
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин, поздравляя с юбилеем лидера КПРФ Геннадия Зюганова, отметил, что он прикладывает большие усилия, направленные на повышение благосостояния людей, укрепление суверенитета России и её позиций в мире, соответствующая телеграмма
опубликована на сайте Кремля.
"Вас знают как опытного политика, честного, принципиального, преданного интересам Отечества человека. Особо отмечу Ваши усилия, направленные на повышение благосостояния людей, укрепление суверенитета страны и её позиций в мире. Такая многогранная, востребованная деятельность - достойна искреннего уважения", - говорится в поздравлении.
Президент также отметил, что Зюганов всегда находится в гуще общественной жизни России, стремится отстаивать принципы справедливости, вносит весомый вклад в законотворческую работу, в развитие российского парламентаризма и в решение важнейших общенациональных задач.
"Желаю Вам здоровья, реализации намеченных планов и всего самого доброго. Ещё раз сердечно поздравляю Вас с присвоением высокого звания Героя Труда Российской Федерации", - добавил Путин.