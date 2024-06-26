Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил Зюганова с юбилеем - РИА Новости, 26.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:15 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/zyuganov-1955710873.html
Путин поздравил Зюганова с юбилеем
Путин поздравил Зюганова с юбилеем - РИА Новости, 26.06.2024
Путин поздравил Зюганова с юбилеем
Президент России Владимир Путин, поздравляя с юбилеем лидера КПРФ Геннадия Зюганова, отметил, что он прикладывает большие усилия, направленные на повышение... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T22:15
2024-06-26T22:15
россия
владимир путин
геннадий зюганов
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/17/1917642456_0:41:2911:1678_1920x0_80_0_0_2e5ec9daa55a1c9c300977525057a0dc.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, поздравляя с юбилеем лидера КПРФ Геннадия Зюганова, отметил, что он прикладывает большие усилия, направленные на повышение благосостояния людей, укрепление суверенитета России и её позиций в мире, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Вас знают как опытного политика, честного, принципиального, преданного интересам Отечества человека. Особо отмечу Ваши усилия, направленные на повышение благосостояния людей, укрепление суверенитета страны и её позиций в мире. Такая многогранная, востребованная деятельность - достойна искреннего уважения", - говорится в поздравлении. Президент также отметил, что Зюганов всегда находится в гуще общественной жизни России, стремится отстаивать принципы справедливости, вносит весомый вклад в законотворческую работу, в развитие российского парламентаризма и в решение важнейших общенациональных задач. "Желаю Вам здоровья, реализации намеченных планов и всего самого доброго. Ещё раз сердечно поздравляю Вас с присвоением высокого звания Героя Труда Российской Федерации", - добавил Путин.
https://ria.ru/20231215/neyroset-1916110224.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/17/1917642456_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_8ef771a71095a1e97da8603be2a03c3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, геннадий зюганов, политика
Россия, Владимир Путин, Геннадий Зюганов, Политика
Путин поздравил Зюганова с юбилеем

Путин поблагодарил Зюганова за большой вклад в укрепление суверенитета России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, поздравляя с юбилеем лидера КПРФ Геннадия Зюганова, отметил, что он прикладывает большие усилия, направленные на повышение благосостояния людей, укрепление суверенитета России и её позиций в мире, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Вас знают как опытного политика, честного, принципиального, преданного интересам Отечества человека. Особо отмечу Ваши усилия, направленные на повышение благосостояния людей, укрепление суверенитета страны и её позиций в мире. Такая многогранная, востребованная деятельность - достойна искреннего уважения", - говорится в поздравлении.
Президент также отметил, что Зюганов всегда находится в гуще общественной жизни России, стремится отстаивать принципы справедливости, вносит весомый вклад в законотворческую работу, в развитие российского парламентаризма и в решение важнейших общенациональных задач.
"Желаю Вам здоровья, реализации намеченных планов и всего самого доброго. Ещё раз сердечно поздравляю Вас с присвоением высокого звания Героя Труда Российской Федерации", - добавил Путин.
Cгенерированное нейросетью изображение того, как бы выглядела Россия при коммунистах - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Зюганов показал, какой нейросеть видит Россию при коммунистах
15 декабря 2023, 20:08
 
РоссияВладимир ПутинГеннадий ЗюгановПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала