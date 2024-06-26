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Путин присвоил Зюганову звание Героя труда - РИА Новости, 26.06.2024
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12:04 26.06.2024 (обновлено: 12:14 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/zyuganov-1955541524.html
Путин присвоил Зюганову звание Героя труда
Путин присвоил Зюганову звание Героя труда - РИА Новости, 26.06.2024
Путин присвоил Зюганову звание Героя труда
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T12:04
2024-06-26T12:14
геннадий зюганов
россия
владимир путин
политика
кпрф
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов."За большие заслуги в развитии российской государственности и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Зюганову Геннадию Андреевичу", - говорится в документе.
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геннадий зюганов, россия, владимир путин, политика, кпрф
Геннадий Зюганов, Россия, Владимир Путин, Политика, КПРФ
Путин присвоил Зюганову звание Героя труда

Путин присвоил Зюганову звание Героя труда

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
"За большие заслуги в развитии российской государственности и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Зюганову Геннадию Андреевичу", - говорится в документе.
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Геннадий ЗюгановРоссияВладимир ПутинПолитикаКПРФ
 
 
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