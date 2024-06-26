https://ria.ru/20240626/zyuganov-1955541524.html
Путин присвоил Зюганову звание Героя труда
Путин присвоил Зюганову звание Героя труда - РИА Новости, 26.06.2024
Путин присвоил Зюганову звание Героя труда
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T12:04
2024-06-26T12:04
2024-06-26T12:14
геннадий зюганов
россия
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кпрф
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов."За большие заслуги в развитии российской государственности и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Зюганову Геннадию Андреевичу", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240404/semya-1937852503.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геннадий зюганов, россия, владимир путин, политика, кпрф
Геннадий Зюганов, Россия, Владимир Путин, Политика, КПРФ
Путин присвоил Зюганову звание Героя труда
Путин присвоил Зюганову звание Героя труда