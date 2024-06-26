https://ria.ru/20240626/zoopark-1955489092.html

В Московском зоопарке откроется контактная площадка с альпаками

В Московском зоопарке откроется контактная площадка с альпаками - РИА Новости, 26.06.2024

В Московском зоопарке откроется контактная площадка с альпаками

Контактная площадка "Альпака Парк" откроется в Московском зоопарке 29 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T08:13

2024-06-26T08:13

2024-06-26T08:13

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Контактная площадка "Альпака Парк" откроется в Московском зоопарке 29 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада. "Двадцать девятого июня на территории детского зоопарка откроется новая контактная зона с альпаками - Альпака Парк. На площадке поселятся восемь альпак: 4 породы Уакайа и 4 редчайшей породы Сури. Среди них два малыша, родившиеся в 2023 году", - рассказали в пресс-службе. В зоопарке отметили, что "Альпака Парк" расположился по соседству с давно существующей контактной площадкой с козочками и овечками, которая давно пользуется популярностью у гостей зоопарка. "Локация откроет свои двери в 9.00 и продолжит работу до 22.00. Каждого обитателя парка можно погладить, сделать памятные фото и покормить специализированным кормом, приобретенным в кассе "Альпака Парка". Все животные ухоженные и имеют необходимые документы и прививки. На территории будет транслироваться звуковая экскурсия с самыми интересными фактами из жизни альпака", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240425/strizhki-1942279983.html

https://ria.ru/20240307/alpaka-1931773211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

московский зоопарк, москва, общество