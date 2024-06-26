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В Московском зоопарке откроется контактная площадка с альпаками - РИА Новости, 26.06.2024
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08:13 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/zoopark-1955489092.html
В Московском зоопарке откроется контактная площадка с альпаками
В Московском зоопарке откроется контактная площадка с альпаками - РИА Новости, 26.06.2024
В Московском зоопарке откроется контактная площадка с альпаками
Контактная площадка "Альпака Парк" откроется в Московском зоопарке 29 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T08:13
2024-06-26T08:13
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Контактная площадка "Альпака Парк" откроется в Московском зоопарке 29 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада. "Двадцать девятого июня на территории детского зоопарка откроется новая контактная зона с альпаками - Альпака Парк. На площадке поселятся восемь альпак: 4 породы Уакайа и 4 редчайшей породы Сури. Среди них два малыша, родившиеся в 2023 году", - рассказали в пресс-службе. В зоопарке отметили, что "Альпака Парк" расположился по соседству с давно существующей контактной площадкой с козочками и овечками, которая давно пользуется популярностью у гостей зоопарка. "Локация откроет свои двери в 9.00 и продолжит работу до 22.00. Каждого обитателя парка можно погладить, сделать памятные фото и покормить специализированным кормом, приобретенным в кассе "Альпака Парка". Все животные ухоженные и имеют необходимые документы и прививки. На территории будет транслироваться звуковая экскурсия с самыми интересными фактами из жизни альпака", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240425/strizhki-1942279983.html
https://ria.ru/20240307/alpaka-1931773211.html
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Хорошие новости, Московский зоопарк, Москва, Общество
В Московском зоопарке откроется контактная площадка с альпаками

В Московском зоопарке 29 июня откроется контактная площадка "Альпака Парк"

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАльпака в вольере Московского зоопарка
Альпака в вольере Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Альпака в вольере Московского зоопарка. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Контактная площадка "Альпака Парк" откроется в Московском зоопарке 29 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада.
"Двадцать девятого июня на территории детского зоопарка откроется новая контактная зона с альпаками - Альпака Парк. На площадке поселятся восемь альпак: 4 породы Уакайа и 4 редчайшей породы Сури. Среди них два малыша, родившиеся в 2023 году", - рассказали в пресс-службе.
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В зоопарке отметили, что "Альпака Парк" расположился по соседству с давно существующей контактной площадкой с козочками и овечками, которая давно пользуется популярностью у гостей зоопарка.
"Локация откроет свои двери в 9.00 и продолжит работу до 22.00. Каждого обитателя парка можно погладить, сделать памятные фото и покормить специализированным кормом, приобретенным в кассе "Альпака Парка". Все животные ухоженные и имеют необходимые документы и прививки. На территории будет транслироваться звуковая экскурсия с самыми интересными фактами из жизни альпака", - добавили в пресс-службе.
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