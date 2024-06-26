https://ria.ru/20240626/zhivotnye-1955474524.html

РЖД назвали основные правила перевозки животных в электричках

РЖД назвали основные правила перевозки животных в электричках - РИА Новости, 26.06.2024

РЖД назвали основные правила перевозки животных в электричках

Птиц в электричке надо перевозить в клетке, кошек - можно и без переноски, собак - в намордниках и на поводке, животным обязательно оформляется билет, а если... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T03:15

2024-06-26T03:15

2024-06-26T03:15

ржд

общество

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Птиц в электричке надо перевозить в клетке, кошек - можно и без переноски, собак - в намордниках и на поводке, животным обязательно оформляется билет, а если питомец потеряется, об этом теперь будут объявлять по громкой связи и искать хозяина, сообщили РИА Новости в РЖД. Перевозки пассажиров в электричках осуществляют пригородные пассажирские компании (ППК), созданные РЖД вместе с регионами. "Согласно правилам перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержденным приказом Минтранса России.., мелкие домашние животные, кошки, собаки (кроме крупных, служебных собак и собак-поводырей) и птицы в электричках должны перевозиться в ящиках, корзинах, клетках, контейнерах", - рассказали в РЖД о действующих нормах. Безопасность для всех Переноску с питомцем надо разместить на местах, предназначенных для размещения ручной клади, так, чтобы исключить возможность нанесения вреда пассажирам, работникам и имуществу перевозчика. Размер такого места ручной клади по сумме трех измерений не должен превышать 180 сантиметров. "Перевозка мелких собак и кошек без ящиков, корзин, клеток, контейнеров в поездах пригородного сообщения допустима. Но при этом собаки должны быть строго в намордниках и на поводке, а кошки - под контролем владельцев или сопровождающих", - отметили в РЖД. Крупные собаки в электричках должны перевозиться только в тамбуре под наблюдением их владельцев или сопровождающих. При этом собака должна быть в наморднике и на поводке. Чтобы всем пассажирам было комфортно ехать в электричке, владельцы домашних животных или сопровождающие должны обеспечить соблюдение санитарно-гигиенического режима. Обилечиваемся Билет на питомца в электричке нужен, как и в поезде дальнего следования. Например, в приложении РЖД при покупке билета на пригородную "Ласточку" от Туапсе до аэропорта Сочи после выбора пассажира, которому покупается билет, есть опция оплаты перевозки животного. Выбираете количество и переходите к оплате билета на себя и своего пушистого или не очень попутчика. "На перевозку домашних животных в поездах пригородного сообщения взимается плата - оформляется билет", - рассказали в РЖД. Размер платы устанавливается правилами перевозчика и не может превышать 25% от стоимости проезда взрослого пассажира по аналогичному маршруту. В случае провоза нескольких мелких животных в одной переноске оформляется один билет", - гласят правила. Проверяем на том же маршруте (от Туапсе до аэропорта Сочи): билет на пассажира стоит 582 рубля. Добавляем перевозку одного питомца. Получается общая сумма 714 рублей. То есть билет для животного стоит 132 рубля - как и заявлено, чуть меньше 25% от стоимости поездки пассажира. При этом купить билет онлайн в электричку для животного можно пока не везде. Например, у крупнейшего пригородного перевозчика - Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) - можно оформить проезд питомца в кассе на станции или в билетном автомате. "Мы уже работаем над обновлением мобильного приложения "Расписание и билеты ЦППК" - чтобы билет на питомца можно было оформить и онлайн", - сообщили РИА Новости в компании, отметив, что в целом больше половины пассажиров покупают себе билеты в автоматах для оплаты проезда, на втором месте по популярности - пригородные кассы. Внутри МЦД провоз животных бесплатный. Каких-либо справок или документов на животных в электричках представлять не надо. Особые условия для проезда собаки-поводыря. Она может находиться в вагоне поезда вместе с пассажиром, которого сопровождает. При этом у хозяина должен быть при себе документ, подтверждающий ее специальное обучение. Собака-проводник должна быть в ошейнике и наморднике и находиться у ног владельца. Плата за перевозку собак-проводников не взимается, и перевозочные документы не оформляются. Чей кот? Бывает, что животные в электричке все-таки убегают от своих хозяев. На этот случай у железнодорожников после истории с котом Твиксом, которого высадили из поезда дальнего следования, появился четкий регламент действий. "В случае обнаружения бесхозного животного в пригородном поезде железнодорожниками незамедлительно будут предприняты меры по поиску хозяина в составе поезда, в том числе с объявлением по громкоговорящей связи по составу", - рассказали в РЖД алгоритм. При отсутствии хозяина животное будет передано в специализированную организацию или на один из объектов инфраструктуры для дальнейшего поиска хозяина. "Напомним, что в холдинге "РЖД" утвержден порядок, предусматривающий взаимодействие всех участников пассажирского комплекса и учитывающий алгоритм действий сотрудников пригородных перевозчиков при обнаружении потерявшегося животного", - заключили в компании.

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https://ria.ru/20240625/rzhd-1955380620.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

ржд, общество