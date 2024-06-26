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"Был удивлен". Зеленский сделал неожиданное заявление в ДНР - РИА Новости, 26.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:03 26.06.2024 (обновлено: 12:16 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/zelenskiy-1955541015.html
"Был удивлен". Зеленский сделал неожиданное заявление в ДНР
"Был удивлен". Зеленский сделал неожиданное заявление в ДНР - РИА Новости, 26.06.2024
"Был удивлен". Зеленский сделал неожиданное заявление в ДНР
Владимир Зеленский анонсировал отставки чиновников во время, как он утверждает, визита в Покровск в ДНР. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T12:03
2024-06-26T12:16
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский анонсировал отставки чиновников во время, как он утверждает, визита в Покровск в ДНР."Был удивлен, что некоторые профильные чиновники не были здесь по полгода и больше", — заявил он, пообещав сделать соответствующие кадровые выводы.Зеленский отметил, что ситуация на Покровском направлении требует немедленных решений.На этой неделе Владимир Зеленский утвердил замену командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.Гнатов заочно осужден в России на 28 лет лишения свободы за преступления в Донбассе в 2019 году.В начале марта после сдачи Авдеевки Сырский анонсировал кадровые перестановки в среди командиров ВСУ из-за плохого "владения обстановкой". Позднее стало известно о смене командира 47-й механизированной бригады, которая считается элитной.
https://ria.ru/20240626/ukraina-1955521229.html
https://ria.ru/20240626/sammit-1955492366.html
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в мире, владимир зеленский, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина
"Был удивлен". Зеленский сделал неожиданное заявление в ДНР

Зеленский в Покровске удивился отношению украинских чиновников к конфликту

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский анонсировал отставки чиновников во время, как он утверждает, визита в Покровск в ДНР.
"Был удивлен, что некоторые профильные чиновники не были здесь по полгода и больше", — заявил он, пообещав сделать соответствующие кадровые выводы.
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Зеленский отметил, что ситуация на Покровском направлении требует немедленных решений.

На этой неделе Владимир Зеленский утвердил замену командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.

Гнатов заочно осужден в России на 28 лет лишения свободы за преступления в Донбассе в 2019 году.
В начале марта после сдачи Авдеевки Сырский анонсировал кадровые перестановки в среди командиров ВСУ из-за плохого "владения обстановкой". Позднее стало известно о смене командира 47-й механизированной бригады, которая считается элитной.
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