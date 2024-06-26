https://ria.ru/20240626/zelenskiy-1955541015.html

"Был удивлен". Зеленский сделал неожиданное заявление в ДНР

"Был удивлен". Зеленский сделал неожиданное заявление в ДНР - РИА Новости, 26.06.2024

"Был удивлен". Зеленский сделал неожиданное заявление в ДНР

Владимир Зеленский анонсировал отставки чиновников во время, как он утверждает, визита в Покровск в ДНР. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T12:03

2024-06-26T12:03

2024-06-26T12:16

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934992146_0:69:3000:1757_1920x0_80_0_0_f2daa0bfdb045599f3fd75797ae0cd34.jpg

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский анонсировал отставки чиновников во время, как он утверждает, визита в Покровск в ДНР."Был удивлен, что некоторые профильные чиновники не были здесь по полгода и больше", — заявил он, пообещав сделать соответствующие кадровые выводы.Зеленский отметил, что ситуация на Покровском направлении требует немедленных решений.На этой неделе Владимир Зеленский утвердил замену командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.Гнатов заочно осужден в России на 28 лет лишения свободы за преступления в Донбассе в 2019 году.В начале марта после сдачи Авдеевки Сырский анонсировал кадровые перестановки в среди командиров ВСУ из-за плохого "владения обстановкой". Позднее стало известно о смене командира 47-й механизированной бригады, которая считается элитной.

https://ria.ru/20240626/ukraina-1955521229.html

https://ria.ru/20240626/sammit-1955492366.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, украина