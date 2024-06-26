https://ria.ru/20240626/zakon-1955513992.html

В Госдуму внесли законопроект о запрете для иноагентов быть членами ОП

В Госдуму внесли законопроект о запрете для иноагентов быть членами ОП - РИА Новости, 26.06.2024

В Госдуму внесли законопроект о запрете для иноагентов быть членами ОП

В Госдуму внесён законопроект, запрещающий иноагентам и лицам, имеющим гражданство иностранного государства, быть членами Общественной палаты РФ и региональных... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T10:29

2024-06-26T10:29

2024-06-26T13:57

россия

госдума рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155231/32/1552313248_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_cf1c905a01ace60ea8f0febde9dc2dd0.jpg

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Госдуму внесён законопроект, запрещающий иноагентам и лицам, имеющим гражданство иностранного государства, быть членами Общественной палаты РФ и региональных палат, законопроект доступен в думской базе данных."Кроме того, в целях ограничения иностранного влияния и обеспечения суверенитета российского гражданского общества положения законопроекта предусматривают ограничение возможности быть членом Общественной палаты Российской Федерации и региональных общественных палат для иностранных агентов и лиц, имеющих гражданство (подданство) иностранного государства", - написано в пояснительной записке к законопроекту.Кроме того, законопроект увеличивает численный состав Общественной палаты РФ. В частности, квоту кандидатов, выдвигаемых президентом РФ, и представителей от НКО по конкурсу. Теперь в состав Общественной палаты России будут входить 178 человек, рассказала РИА Новости инициатор законопроекта, зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко ("Единая Россия")."Законопроект расширяет перечень целей деятельности ОП РФ и региональных палат путем добавления цели сохранения, укрепления и популяризации традиционных российский духовно-нравственных ценностей. Значимость сохранения и укрепления традиционных ценностей и вовлечения в эту работу гражданского общества была подчеркнута президентом Российской Федерации в ходе оглашения послания Федеральному Собранию 24 февраля 2024 года: "Россия была и остается оплотом традиционных ценностей, на которых строится человеческая цивилизация. Здесь важна работа всех уровней власти, гражданского общества, пастырей традиционных наших религий". И общественные палаты разного уровня должны сыграть в этом свою роль", - пояснила парламентарий.Законопроект также закрепляет за Общественной палатой утверждение типового Кодекса этики члена Общественного совета при федеральных органах исполнительной власти, добавила она."Члены общественных советов обеспечивают общественный контроль за деятельностью федеральных органов власти. Они участвуют в рассмотрении проектов нормативных правовых актов, в контроле хода проведения антикоррупционной и кадровой работы, оценке эффективности государственных закупок, рассмотрении ежегодных планов деятельности, мониторинге качества оказания государственных услуг и других вопросов. Поэтому важно, чтобы каждый член совета соблюдал определённые правила: от элементарно постоянного посещения заседаний до уведомления об отсутствии конфликта интересов и невозможности отъезда на продолжительное время в страны, которые признаны "недружественными", - отметила Занко.

https://ria.ru/20240524/reestr-1948258628.html

https://ria.ru/20240626/nko-1955551463.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, госдума рф, общество