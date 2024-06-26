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Секретарь Совбеза Армении унизил свой народ, заявила Захарова - РИА Новости, 26.06.2024
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15:44 26.06.2024 (обновлено: 16:58 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/zakharova-1955617214.html
Секретарь Совбеза Армении унизил свой народ, заявила Захарова
Секретарь Совбеза Армении унизил свой народ, заявила Захарова - РИА Новости, 26.06.2024
Секретарь Совбеза Армении унизил свой народ, заявила Захарова
Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян унизил своих соотечественников, обвинив Россию в "передаче" Нагорного Карабаха Азербайджану, заявила официальный... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T15:44
2024-06-26T16:58
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян унизил своих соотечественников, обвинив Россию в "передаче" Нагорного Карабаха Азербайджану, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, выступая на брифинге на полях Петербургского международного юридического форума."Главное то, что таким образом, являясь представителями власти, подобные деятели унижают свой собственный народ. Граждане Армении защищали свою территорию, отдавали жизни, полагали это исторически важным. Идеология Армении как государства долгие годы строилась именно на этих тезисах. Они ведь откликались на призыв государства, они ведь знали, за что идут в бой, за что жертвуют своим благополучием, за что обрекают своих жен и детей на вдовство и сиротство", — сказала Захарова.Высказывание Григоряна она назвала циничным предательством памяти граждан Армении и обнулением их подвига."Кто дал право людям, очевидно, временщикам, сидящим на подпитке извне, вот так оскорблять свой собственный народ?" — добавила дипломат. Захарова подчеркнула, что для нее удивительно, как могут люди "уничижительно" относиться к национальной исторической памяти.Власти Армении ранее уже обвиняли другие страны в участии в конфликте в Карабахе в 2020 году на стороне Азербайджана. Так, премьер-министр Никол Пашинян заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко якобы открыто признал свое участие в подготовке к 44-дневной войне на стороне Баку.Перед этим Пашинян утверждал, что две страны ОДКБ якобы участвовали в подготовке конфликта против Армении. Не называя эти страны, он заявлял, что они имитировали оказание помощи Еревану, а сами боевые действия были направлены на ликвидацию независимости Армении. Захарова назвала ультимативной и оскорбительной риторикой заявления армянского руководства в отношении ОДКБ.Конфликт в Нагорном КарабахеНагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994 годы) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами.Осенью 2020-го в Карабахе возобновились боевые действия, по итогам которых армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и часть территорий, входивших в автономию в советское время. В регионе также разместились российские миротворцы.Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась одни сутки. По ее итогу непризнанная республика прекратила свое существование, практически все население региона уехало в Армению. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность.
https://ria.ru/20231008/karabakh-1901204896.html
https://ria.ru/20240621/karabakh-1954526450.html
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в мире, армения, россия, азербайджан, мария захарова, армен григорян, ильхам алиев, евросоюз, петербургский международный юридический форум
В мире, Армения, Россия, Азербайджан, Мария Захарова, Армен Григорян, Ильхам Алиев, Евросоюз, Петербургский международный юридический форум
Секретарь Совбеза Армении унизил свой народ, заявила Захарова

Захарова: Григорян унизил свой народ обвинением РФ в "передаче" Карабаха

© Фото : Пресс-служба МИД РоссииМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Фото : Пресс-служба МИД России
Мария Захарова. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян унизил своих соотечественников, обвинив Россию в "передаче" Нагорного Карабаха Азербайджану, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, выступая на брифинге на полях Петербургского международного юридического форума.
"Главное то, что таким образом, являясь представителями власти, подобные деятели унижают свой собственный народ. Граждане Армении защищали свою территорию, отдавали жизни, полагали это исторически важным. Идеология Армении как государства долгие годы строилась именно на этих тезисах. Они ведь откликались на призыв государства, они ведь знали, за что идут в бой, за что жертвуют своим благополучием, за что обрекают своих жен и детей на вдовство и сиротство", — сказала Захарова.
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Высказывание Григоряна она назвала циничным предательством памяти граждан Армении и обнулением их подвига.
"Кто дал право людям, очевидно, временщикам, сидящим на подпитке извне, вот так оскорблять свой собственный народ?" — добавила дипломат.
Захарова подчеркнула, что для нее удивительно, как могут люди "уничижительно" относиться к национальной исторической памяти.
Власти Армении ранее уже обвиняли другие страны в участии в конфликте в Карабахе в 2020 году на стороне Азербайджана. Так, премьер-министр Никол Пашинян заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко якобы открыто признал свое участие в подготовке к 44-дневной войне на стороне Баку.
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Перед этим Пашинян утверждал, что две страны ОДКБ якобы участвовали в подготовке конфликта против Армении. Не называя эти страны, он заявлял, что они имитировали оказание помощи Еревану, а сами боевые действия были направлены на ликвидацию независимости Армении.
Захарова назвала ультимативной и оскорбительной риторикой заявления армянского руководства в отношении ОДКБ.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994 годы) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами.
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Осенью 2020-го в Карабахе возобновились боевые действия, по итогам которых армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и часть территорий, входивших в автономию в советское время. В регионе также разместились российские миротворцы.
Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась одни сутки. По ее итогу непризнанная республика прекратила свое существование, практически все население региона уехало в Армению. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность.
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