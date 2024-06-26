Захарова отреагировала на жесткое обвинение США
Захарова напомнила США, что блокировка европейских СМИ стала ответной мерой
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Ограничения работы западных СМИ на территории России стали ответной мерой на аналогичный шаг ЕС, а не "расправой над журналистикой", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Так она отреагировала на заявление представителя Госдепа США Мэтью Миллера, утверждавшего, что российское правительство "уничтожает журналистику в стране".
"Меры ответные. Введены в связи запретом российских СМИ в ЕС. Но Госдепартамент снова обвиняет во всём Россию", — написала дипломат.
Захарова задалась вопросом, является ли позиция Вашингтона следствием наглости, глупости, или же это просто часть объединенного понятия "либеральная демократия".
Совет ЕС 17 мая принял решение о так называемом "запрете на вещание" на своей территории некоторых СМИ, включая российские РИА Новости, "Известия", "Российскую газету", а также Voice of Europe.
В ответ на это Россия ввела ограничения на некоторые западные медиа. Среди них издания более чем 20 стран Евросоюза, в том числе австрийская гостелерадиокомпания ORF, венгерский интернет-портал 444, немецкие газеты Der Spiegel, Die Zeit и Frankfurter Allgemeine Zeitung, испанские газеты El Mundo, El Pais, агентство EFE, итальянские газеты La Stampa, La Repubblica, телекомпания RAI, французские газеты Le Monde, La Croix, информационное агентство Agence France-Presse, радиокомпания Radio France, а также издания Politico, Euobserver и другие.
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