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Захарова отреагировала на жесткое обвинение США - РИА Новости, 26.06.2024
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08:51 26.06.2024 (обновлено: 08:53 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/zakharova-1955492711.html
Захарова отреагировала на жесткое обвинение США
Захарова отреагировала на жесткое обвинение США - РИА Новости, 26.06.2024
Захарова отреагировала на жесткое обвинение США
Ограничения работы западных СМИ на территории России стали ответной мерой на аналогичный шаг ЕС, а не "расправой над журналистикой", заявила официальный... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T08:51
2024-06-26T08:53
в мире
россия
мария захарова
der spiegel
el mundo
politico
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Ограничения работы западных СМИ на территории России стали ответной мерой на аналогичный шаг ЕС, а не "расправой над журналистикой", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.Так она отреагировала на заявление представителя Госдепа США Мэтью Миллера, утверждавшего, что российское правительство "уничтожает журналистику в стране"."Меры ответные. Введены в связи запретом российских СМИ в ЕС. Но Госдепартамент снова обвиняет во всём Россию", — написала дипломат.Захарова задалась вопросом, является ли позиция Вашингтона следствием наглости, глупости, или же это просто часть объединенного понятия "либеральная демократия".Совет ЕС 17 мая принял решение о так называемом "запрете на вещание" на своей территории некоторых СМИ, включая российские РИА Новости, "Известия", "Российскую газету", а также Voice of Europe.В ответ на это Россия ввела ограничения на некоторые западные медиа. Среди них издания более чем 20 стран Евросоюза, в том числе австрийская гостелерадиокомпания ORF, венгерский интернет-портал 444, немецкие газеты Der Spiegel, Die Zeit и Frankfurter Allgemeine Zeitung, испанские газеты El Mundo, El Pais, агентство EFE, итальянские газеты La Stampa, La Repubblica, телекомпания RAI, французские газеты Le Monde, La Croix, информационное агентство Agence France-Presse, радиокомпания Radio France, а также издания Politico, Euobserver и другие.
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в мире, россия, мария захарова, der spiegel, el mundo, politico, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Мария Захарова, Der Spiegel, El Mundo, Politico, Санкции в отношении России
Захарова отреагировала на жесткое обвинение США

Захарова напомнила США, что блокировка европейских СМИ стала ответной мерой

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Ограничения работы западных СМИ на территории России стали ответной мерой на аналогичный шаг ЕС, а не "расправой над журналистикой", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Так она отреагировала на заявление представителя Госдепа США Мэтью Миллера, утверждавшего, что российское правительство "уничтожает журналистику в стране".
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"Меры ответные. Введены в связи запретом российских СМИ в ЕС. Но Госдепартамент снова обвиняет во всём Россию", — написала дипломат.
Захарова задалась вопросом, является ли позиция Вашингтона следствием наглости, глупости, или же это просто часть объединенного понятия "либеральная демократия".
Совет ЕС 17 мая принял решение о так называемом "запрете на вещание" на своей территории некоторых СМИ, включая российские РИА Новости, "Известия", "Российскую газету", а также Voice of Europe.
В ответ на это Россия ввела ограничения на некоторые западные медиа. Среди них издания более чем 20 стран Евросоюза, в том числе австрийская гостелерадиокомпания ORF, венгерский интернет-портал 444, немецкие газеты Der Spiegel, Die Zeit и Frankfurter Allgemeine Zeitung, испанские газеты El Mundo, El Pais, агентство EFE, итальянские газеты La Stampa, La Repubblica, телекомпания RAI, французские газеты Le Monde, La Croix, информационное агентство Agence France-Presse, радиокомпания Radio France, а также издания Politico, Euobserver и другие.
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В миреРоссияМария ЗахароваDer SpiegelEl MundoPoliticoСанкции в отношении России
 
 
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