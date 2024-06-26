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Рогов заявил о планах Киева нарушить контур безопасности Запорожской АЭС - РИА Новости, 26.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:20 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/zaes-1955609153.html
Рогов заявил о планах Киева нарушить контур безопасности Запорожской АЭС
Рогов заявил о планах Киева нарушить контур безопасности Запорожской АЭС - РИА Новости, 26.06.2024
Рогов заявил о планах Киева нарушить контур безопасности Запорожской АЭС
Сопредседатель координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал удар украинских войск по посту радиационного... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T15:20
2024-06-26T15:20
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
владимир рогов
энергодар
россия
украина
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Сопредседатель координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал удар украинских войск по посту радиационного контроля частью плана, призванного нарушить контур безопасности Запорожской АЭС. Ранее в среду на АЭС сообщили, что один из постов радиационного контроля в Великой Знаменке полностью уничтожен в результате обстрела ВСУ. Директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что после обстрела радиационный контроль не превышает естественных фоновых значений, угрозы населению нет. Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на ЗАЭС, уведомлены о случившемся. "Налицо системные действия ядерных террористов. Шаг за шагом боевики ВСУ реализуют план подрыва контура безопасности Запорожской АЭС", - сказал Рогов РИА Новости. По его мнению, удар по посту в Великой Знаменке неслучаен. "Пост находится южнее атомной станции, ниже по течению. Поэтому не исключаю, что именно здесь киевский режим может предпринять попытку провокации, в том числе с применением "грязной бомбы", чтобы затем во всем обвинить Россию", - добавил Рогов. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
https://ria.ru/20240228/zaes-1929968385.html
https://ria.ru/20240411/zaporozhskaya_aes-1939167826.html
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запорожская аэс, владимир рогов, энергодар, россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, Владимир Рогов, Энергодар, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Рогов заявил о планах Киева нарушить контур безопасности Запорожской АЭС

Рогов: ВСУ шаг за шагом подрывают контур безопасности Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Сопредседатель координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал удар украинских войск по посту радиационного контроля частью плана, призванного нарушить контур безопасности Запорожской АЭС.
Ранее в среду на АЭС сообщили, что один из постов радиационного контроля в Великой Знаменке полностью уничтожен в результате обстрела ВСУ. Директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что после обстрела радиационный контроль не превышает естественных фоновых значений, угрозы населению нет. Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на ЗАЭС, уведомлены о случившемся.
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"Налицо системные действия ядерных террористов. Шаг за шагом боевики ВСУ реализуют план подрыва контура безопасности Запорожской АЭС", - сказал Рогов РИА Новости.
По его мнению, удар по посту в Великой Знаменке неслучаен. "Пост находится южнее атомной станции, ниже по течению. Поэтому не исключаю, что именно здесь киевский режим может предпринять попытку провокации, в том числе с применением "грязной бомбы", чтобы затем во всем обвинить Россию", - добавил Рогов.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
Изображение сгенерировано ИИ
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСВладимир РоговЭнергодарРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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