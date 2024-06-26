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Экспертов МАГАТЭ уведомили об уничтожении поста радиационного контроля ЗАЭС - РИА Новости, 26.06.2024
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11:14 26.06.2024 (обновлено: 11:21 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/zaes-1955525431.html
Экспертов МАГАТЭ уведомили об уничтожении поста радиационного контроля ЗАЭС
Экспертов МАГАТЭ уведомили об уничтожении поста радиационного контроля ЗАЭС - РИА Новости, 26.06.2024
Экспертов МАГАТЭ уведомили об уничтожении поста радиационного контроля ЗАЭС
Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на ЗАЭС, уведомлены об уничтожении поста радиационного контроля, им предоставлены фотоматериалы о состоянии поста, руководство... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T11:14
2024-06-26T11:21
специальная военная операция на украине
запорожская область
энергодар
магатэ
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на ЗАЭС, уведомлены об уничтожении поста радиационного контроля, им предоставлены фотоматериалы о состоянии поста, руководство станции надеется, что факт уничтожения оборудования будет отражен в заявлении МАГАТЭ, сообщил журналистам директор ЗАЭС Юрий Черничук. Ранее в среду на АЭС сообщили, что один из постов радиационного контроля в Великой Знаменке полностью уничтожен в результате обстрела ВСУ. "Находящиеся на площадке эксперты МАГАТЭ были уведомлены об этом событии, им предоставлены фотоматериалы о состоянии, в котором сейчас находятся остатки этого оборудования. Будем надеяться ,что в очередном заявлении агентства будет отражена информация о данном разрушении оборудования мониторинга радиационного состояния в зоне расположения Запорожской станции", – сказал Черничук. Он заверил, что пост будет восстановлен. "Когда – говорить не буду. Когда будет принято решение, чем менять и на что менять – мы знаем, у нас такое оборудование есть. В зависимости от обстановки... этот пост будет заменен и введен в работу", – сказал Черничук.После обстрела ВСУ поста в Великой Знаменке Запорожской области радиационный контроль не превышает естественных фоновых значений, сообщил директор, угрозы населению нет. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
https://ria.ru/20240228/zaes-1929968385.html
https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928341599.html
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запорожская область, энергодар, магатэ, безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Энергодар, МАГАТЭ, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Экспертов МАГАТЭ уведомили об уничтожении поста радиационного контроля ЗАЭС

ЗАЭС надеется, что МАГАТЭ зафиксирует уничтожение поста радиационного контроля

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на ЗАЭС, уведомлены об уничтожении поста радиационного контроля, им предоставлены фотоматериалы о состоянии поста, руководство станции надеется, что факт уничтожения оборудования будет отражен в заявлении МАГАТЭ, сообщил журналистам директор ЗАЭС Юрий Черничук.
Ранее в среду на АЭС сообщили, что один из постов радиационного контроля в Великой Знаменке полностью уничтожен в результате обстрела ВСУ.
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"Находящиеся на площадке эксперты МАГАТЭ были уведомлены об этом событии, им предоставлены фотоматериалы о состоянии, в котором сейчас находятся остатки этого оборудования. Будем надеяться ,что в очередном заявлении агентства будет отражена информация о данном разрушении оборудования мониторинга радиационного состояния в зоне расположения Запорожской станции", – сказал Черничук.
Он заверил, что пост будет восстановлен. "Когда – говорить не буду. Когда будет принято решение, чем менять и на что менять – мы знаем, у нас такое оборудование есть. В зависимости от обстановки... этот пост будет заменен и введен в работу", – сказал Черничук.
После обстрела ВСУ поста в Великой Знаменке Запорожской области радиационный контроль не превышает естественных фоновых значений, сообщил директор, угрозы населению нет.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЭнергодарМАГАТЭБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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