https://ria.ru/20240626/zaes-1955525431.html

Экспертов МАГАТЭ уведомили об уничтожении поста радиационного контроля ЗАЭС

Экспертов МАГАТЭ уведомили об уничтожении поста радиационного контроля ЗАЭС - РИА Новости, 26.06.2024

Экспертов МАГАТЭ уведомили об уничтожении поста радиационного контроля ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на ЗАЭС, уведомлены об уничтожении поста радиационного контроля, им предоставлены фотоматериалы о состоянии поста, руководство... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T11:14

2024-06-26T11:14

2024-06-26T11:21

специальная военная операция на украине

запорожская область

энергодар

магатэ

безопасность

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на ЗАЭС, уведомлены об уничтожении поста радиационного контроля, им предоставлены фотоматериалы о состоянии поста, руководство станции надеется, что факт уничтожения оборудования будет отражен в заявлении МАГАТЭ, сообщил журналистам директор ЗАЭС Юрий Черничук. Ранее в среду на АЭС сообщили, что один из постов радиационного контроля в Великой Знаменке полностью уничтожен в результате обстрела ВСУ. "Находящиеся на площадке эксперты МАГАТЭ были уведомлены об этом событии, им предоставлены фотоматериалы о состоянии, в котором сейчас находятся остатки этого оборудования. Будем надеяться ,что в очередном заявлении агентства будет отражена информация о данном разрушении оборудования мониторинга радиационного состояния в зоне расположения Запорожской станции", – сказал Черничук. Он заверил, что пост будет восстановлен. "Когда – говорить не буду. Когда будет принято решение, чем менять и на что менять – мы знаем, у нас такое оборудование есть. В зависимости от обстановки... этот пост будет заменен и введен в работу", – сказал Черничук.После обстрела ВСУ поста в Великой Знаменке Запорожской области радиационный контроль не превышает естественных фоновых значений, сообщил директор, угрозы населению нет. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.

https://ria.ru/20240228/zaes-1929968385.html

https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928341599.html

запорожская область

энергодар

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

запорожская область, энергодар, магатэ, безопасность, россия, вооруженные силы украины