https://ria.ru/20240626/zabor-1955662646.html

Министр обороны Польши раскритиковал забор на границе с Белоруссией

Министр обороны Польши раскритиковал забор на границе с Белоруссией - РИА Новости, 26.06.2024

Министр обороны Польши раскритиковал забор на границе с Белоруссией

Забор на границе Польши и Белоруссии можно преодолеть за 25 секунд, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, выступая в сейме... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T17:50

2024-06-26T17:50

2024-06-26T17:52

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белоруссия

польша

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ВАРШАВА, 26 июн - РИА Новости. Забор на границе Польши и Белоруссии можно преодолеть за 25 секунд, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, выступая в сейме страны. "Двадцать пять секунд достаточно на раздвижение прутьев этого забора. Для этого применяются домкраты. Те, кто находятся с другой стороны, действуют быстро и умело", - сказал он. Недавно Польша построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Конструкцию оснастили камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой. В последнее время польские пограничники почти ежедневно сообщают об агрессивном поведении мигрантов, находящихся за стальным заграждением на границе с Белоруссией. Чаще всего речь идет о метании камней и веток в сторону польских силовиков. Ежедневно заграждение пытаются штурмовать в среднем около 200 человек. В начале июня один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь польско-белорусскую границу, ранил ножом польского солдата, который через несколько дней скончался.

https://ria.ru/20240626/migrant-1955657485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, польша