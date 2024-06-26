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Министр обороны Польши раскритиковал забор на границе с Белоруссией - РИА Новости, 26.06.2024
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17:50 26.06.2024 (обновлено: 17:52 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/zabor-1955662646.html
Министр обороны Польши раскритиковал забор на границе с Белоруссией
Министр обороны Польши раскритиковал забор на границе с Белоруссией - РИА Новости, 26.06.2024
Министр обороны Польши раскритиковал забор на границе с Белоруссией
Забор на границе Польши и Белоруссии можно преодолеть за 25 секунд, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, выступая в сейме... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T17:50
2024-06-26T17:52
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ВАРШАВА, 26 июн - РИА Новости. Забор на границе Польши и Белоруссии можно преодолеть за 25 секунд, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, выступая в сейме страны. "Двадцать пять секунд достаточно на раздвижение прутьев этого забора. Для этого применяются домкраты. Те, кто находятся с другой стороны, действуют быстро и умело", - сказал он. Недавно Польша построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Конструкцию оснастили камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой. В последнее время польские пограничники почти ежедневно сообщают об агрессивном поведении мигрантов, находящихся за стальным заграждением на границе с Белоруссией. Чаще всего речь идет о метании камней и веток в сторону польских силовиков. Ежедневно заграждение пытаются штурмовать в среднем около 200 человек. В начале июня один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь польско-белорусскую границу, ранил ножом польского солдата, который через несколько дней скончался.
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в мире, белоруссия, польша
В мире, Белоруссия, Польша
Министр обороны Польши раскритиковал забор на границе с Белоруссией

Минобороны Польши: забор на границе с Белоруссией можно преодолеть за 25 секунд

© AP Photo / Czarek SokolowskiПольский военный на границе с Белоруссией
Польский военный на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польский военный на границе с Белоруссией. Архивное фото
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ВАРШАВА, 26 июн - РИА Новости. Забор на границе Польши и Белоруссии можно преодолеть за 25 секунд, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, выступая в сейме страны.
«
"Двадцать пять секунд достаточно на раздвижение прутьев этого забора. Для этого применяются домкраты. Те, кто находятся с другой стороны, действуют быстро и умело", - сказал он.
Недавно Польша построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Конструкцию оснастили камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой.
В последнее время польские пограничники почти ежедневно сообщают об агрессивном поведении мигрантов, находящихся за стальным заграждением на границе с Белоруссией. Чаще всего речь идет о метании камней и веток в сторону польских силовиков. Ежедневно заграждение пытаются штурмовать в среднем около 200 человек. В начале июня один из нелегальных мигрантов, пытаясь пересечь польско-белорусскую границу, ранил ножом польского солдата, который через несколько дней скончался.
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