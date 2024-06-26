https://ria.ru/20240626/yalta-1955540351.html

В Крыму возобновляют работу пляжи, закрытые из-за аварии на коллекторе

В Крыму возобновляют работу пляжи, закрытые из-за аварии на коллекторе - РИА Новости, 26.06.2024

В Крыму возобновляют работу пляжи, закрытые из-за аварии на коллекторе

На южном берегу Крыму возобновляют работу пляжи, закрытые ранее из-за аварии на коллекторе, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко в своем... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T12:02

2024-06-26T12:02

2024-06-26T12:02

жкх

форос

ялта

янина павленко

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

днепр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. На южном берегу Крыму возобновляют работу пляжи, закрытые ранее из-за аварии на коллекторе, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко в своем Telegram-канале. В воскресенье Павленко сообщила, что пляжи временно закрыли для купания от Ореанды до Фороса из-за аварии на коллекторе, в ряде населенных пунктов остановлено водоснабжение. К утру понедельника аварию устранили. "С сегодняшнего дня в Большой Ялте возобновляется работа части пляжей, закрытых Роспотребнадзором после аварии на коллекторе. По результатам проб воды полностью открыты пляжи поселков Санаторное, Береговое, Парковое, Понизовка, Ореанда, Курпаты", - написала Павленко. При этом, по ее словам, в Форосе запрещено купаться только на пляжах ООО "Парк Форос", на остальных пляжах ограничения сняты. "Ограничительные меры продолжают действовать на всех пляжах Алупки, Кореиза, центральной части Симеиза, Голубом заливе, Гаспре (за исключением пляжей санатория "Днепр", где купаться можно). Об их открытии сообщу дополнительно", - подчеркнула глава администрации.

https://ria.ru/20240623/plyazhi-1954923012.html

форос

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жкх, форос, ялта, янина павленко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), днепр