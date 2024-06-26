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В Крыму возобновляют работу пляжи, закрытые из-за аварии на коллекторе - РИА Новости, 26.06.2024
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12:02 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/yalta-1955540351.html
В Крыму возобновляют работу пляжи, закрытые из-за аварии на коллекторе
В Крыму возобновляют работу пляжи, закрытые из-за аварии на коллекторе - РИА Новости, 26.06.2024
В Крыму возобновляют работу пляжи, закрытые из-за аварии на коллекторе
На южном берегу Крыму возобновляют работу пляжи, закрытые ранее из-за аварии на коллекторе, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко в своем... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T12:02
2024-06-26T12:02
жкх
форос
ялта
янина павленко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
днепр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. На южном берегу Крыму возобновляют работу пляжи, закрытые ранее из-за аварии на коллекторе, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко в своем Telegram-канале. В воскресенье Павленко сообщила, что пляжи временно закрыли для купания от Ореанды до Фороса из-за аварии на коллекторе, в ряде населенных пунктов остановлено водоснабжение. К утру понедельника аварию устранили. "С сегодняшнего дня в Большой Ялте возобновляется работа части пляжей, закрытых Роспотребнадзором после аварии на коллекторе. По результатам проб воды полностью открыты пляжи поселков Санаторное, Береговое, Парковое, Понизовка, Ореанда, Курпаты", - написала Павленко. При этом, по ее словам, в Форосе запрещено купаться только на пляжах ООО "Парк Форос", на остальных пляжах ограничения сняты. "Ограничительные меры продолжают действовать на всех пляжах Алупки, Кореиза, центральной части Симеиза, Голубом заливе, Гаспре (за исключением пляжей санатория "Днепр", где купаться можно). Об их открытии сообщу дополнительно", - подчеркнула глава администрации.
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жкх, форос, ялта, янина павленко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), днепр
ЖКХ, Форос, Ялта, Янина Павленко, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Днепр
В Крыму возобновляют работу пляжи, закрытые из-за аварии на коллекторе

Власти: в Ялте возобновили работу пляжи, закрытые из-за аварии на коллекторе

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевушка загорает на пляже Ялты
Девушка загорает на пляже Ялты - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Девушка загорает на пляже Ялты. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. На южном берегу Крыму возобновляют работу пляжи, закрытые ранее из-за аварии на коллекторе, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко в своем Telegram-канале.
В воскресенье Павленко сообщила, что пляжи временно закрыли для купания от Ореанды до Фороса из-за аварии на коллекторе, в ряде населенных пунктов остановлено водоснабжение. К утру понедельника аварию устранили.
«
"С сегодняшнего дня в Большой Ялте возобновляется работа части пляжей, закрытых Роспотребнадзором после аварии на коллекторе. По результатам проб воды полностью открыты пляжи поселков Санаторное, Береговое, Парковое, Понизовка, Ореанда, Курпаты", - написала Павленко.
При этом, по ее словам, в Форосе запрещено купаться только на пляжах ООО "Парк Форос", на остальных пляжах ограничения сняты.
"Ограничительные меры продолжают действовать на всех пляжах Алупки, Кореиза, центральной части Симеиза, Голубом заливе, Гаспре (за исключением пляжей санатория "Днепр", где купаться можно). Об их открытии сообщу дополнительно", - подчеркнула глава администрации.
Пляж в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
На южном берегу Крыма закрыли пляжи
23 июня, 21:55
 
ЖКХФоросЯлтаЯнина ПавленкоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Днепр
 
 
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