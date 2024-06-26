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Свыше четырех тысяч участников и гостей игр "Дети Азии" прибыли в Якутск
Свыше четырех тысяч участников и гостей игр "Дети Азии" прибыли в Якутск - РИА Новости, 26.06.2024
Свыше четырех тысяч участников и гостей игр "Дети Азии" прибыли в Якутск
Свыше 4 тысяч участников и гостей международных игр "Дети Азии" прибыли в Якутск, президент Олимпийского комитета России и глава региона обсудили вопросы... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T11:38
2024-06-26T11:38
2024-06-26T11:40
якутск
россия
азия
айсен николаев
станислав поздняков
дети азии
спорт
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 26 июн - РИА Новости. Свыше 4 тысяч участников и гостей международных игр "Дети Азии" прибыли в Якутск, президент Олимпийского комитета России и глава региона обсудили вопросы представительства зарубежных стран на играх, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Глава Якутии Айсен Николаев в среду встретился с президентом Олимпийского комитета России Станиславом Поздняковым. Они подвели первые итоги сотрудничества в рамках подписанного в ноябре 2023 года соглашения о взаимодействии в области развития олимпийского движения. Также стороны обсудили вопросы представительства зарубежных стран в VIII Международных спортивных играх "Дети Азии". "Считаю, что проведена большая совместная работа. Благодаря этому в играх принимают участие 24 страны, пять команд федеральных округов и регионов России. Свыше четырёх тысяч участников и гостей игр уже находятся на территории Якутска", - сказал Николаев. В свою очередь, Поздняков отметил, что был рад принять участие в финальной части эстафеты огня VIII игр "Дети Азии" в Якутске. "Меня как олимпийца всегда вдохновляет общение с участниками, гостями, горожанами. Замечательно, что спустя восемь лет игры вернулись на свою историческую родину. Это очень символично... Конечно, для нас очень важно, что такое большое количество стран принимают участие в соревнованиях. Это свидетельствует, в том числе об уважении наших коллег из-за рубежа к Российской Федерации", – подчеркнул он. Восьмые международные спортивные игры "Дети Азии" проходят в Якутске с 25 июня по 7 июля. Ожидается, что участие примут более трёх тысяч спортсменов из 26 стран Азии. Только в театральном представлении торжественной церемонии открытия игр будут задействованы 3,5 тысяч якутян из 24 районов республики.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
якутск, россия, азия, айсен николаев, станислав поздняков, дети азии, спорт
Якутск, Россия, Азия, Айсен Николаев, Станислав Поздняков, Дети Азии, Спорт, Республика Саха (Якутия)
ЯКУТСК, 26 июн - РИА Новости. Свыше 4 тысяч участников и гостей международных игр "Дети Азии" прибыли в Якутск, президент Олимпийского комитета России и глава региона обсудили вопросы представительства зарубежных стран на играх, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Глава Якутии Айсен Николаев
в среду встретился с президентом Олимпийского комитета России Станиславом Поздняковым
. Они подвели первые итоги сотрудничества в рамках подписанного в ноябре 2023 года соглашения о взаимодействии в области развития олимпийского движения. Также стороны обсудили вопросы представительства зарубежных стран в VIII Международных спортивных играх "Дети Азии".
"Считаю, что проведена большая совместная работа. Благодаря этому в играх принимают участие 24 страны, пять команд федеральных округов и регионов России. Свыше четырёх тысяч участников и гостей игр уже находятся на территории Якутска", - сказал Николаев.
В свою очередь, Поздняков отметил, что был рад принять участие в финальной части эстафеты огня VIII игр "Дети Азии" в Якутске. "Меня как олимпийца всегда вдохновляет общение с участниками, гостями, горожанами. Замечательно, что спустя восемь лет игры вернулись на свою историческую родину. Это очень символично... Конечно, для нас очень важно, что такое большое количество стран принимают участие в соревнованиях. Это свидетельствует, в том числе об уважении наших коллег из-за рубежа к Российской Федерации", – подчеркнул он.
Восьмые международные спортивные игры "Дети Азии" проходят в Якутске с 25 июня по 7 июля. Ожидается, что участие примут более трёх тысяч спортсменов из 26 стран Азии
. Только в театральном представлении торжественной церемонии открытия игр будут задействованы 3,5 тысяч якутян из 24 районов республики.