https://ria.ru/20240626/yakutsk-1955532281.html

Свыше четырех тысяч участников и гостей игр "Дети Азии" прибыли в Якутск

Свыше четырех тысяч участников и гостей игр "Дети Азии" прибыли в Якутск - РИА Новости, 26.06.2024

Свыше четырех тысяч участников и гостей игр "Дети Азии" прибыли в Якутск

Свыше 4 тысяч участников и гостей международных игр "Дети Азии" прибыли в Якутск, президент Олимпийского комитета России и глава региона обсудили вопросы... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T11:38

2024-06-26T11:38

2024-06-26T11:40

якутск

россия

азия

айсен николаев

станислав поздняков

дети азии

спорт

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 26 июн - РИА Новости. Свыше 4 тысяч участников и гостей международных игр "Дети Азии" прибыли в Якутск, президент Олимпийского комитета России и глава региона обсудили вопросы представительства зарубежных стран на играх, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Глава Якутии Айсен Николаев в среду встретился с президентом Олимпийского комитета России Станиславом Поздняковым. Они подвели первые итоги сотрудничества в рамках подписанного в ноябре 2023 года соглашения о взаимодействии в области развития олимпийского движения. Также стороны обсудили вопросы представительства зарубежных стран в VIII Международных спортивных играх "Дети Азии". "Считаю, что проведена большая совместная работа. Благодаря этому в играх принимают участие 24 страны, пять команд федеральных округов и регионов России. Свыше четырёх тысяч участников и гостей игр уже находятся на территории Якутска", - сказал Николаев. В свою очередь, Поздняков отметил, что был рад принять участие в финальной части эстафеты огня VIII игр "Дети Азии" в Якутске. "Меня как олимпийца всегда вдохновляет общение с участниками, гостями, горожанами. Замечательно, что спустя восемь лет игры вернулись на свою историческую родину. Это очень символично... Конечно, для нас очень важно, что такое большое количество стран принимают участие в соревнованиях. Это свидетельствует, в том числе об уважении наших коллег из-за рубежа к Российской Федерации", – подчеркнул он. Восьмые международные спортивные игры "Дети Азии" проходят в Якутске с 25 июня по 7 июля. Ожидается, что участие примут более трёх тысяч спортсменов из 26 стран Азии. Только в театральном представлении торжественной церемонии открытия игр будут задействованы 3,5 тысяч якутян из 24 районов республики.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

якутск, россия, азия, айсен николаев, станислав поздняков, дети азии, спорт