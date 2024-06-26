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В Звенигороде началась выставка картин из собрания Русского музея - РИА Новости, 26.06.2024
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Новости Подмосковья
 
17:01 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/vystavka-1955639890.html
В Звенигороде началась выставка картин из собрания Русского музея
В Звенигороде началась выставка картин из собрания Русского музея - РИА Новости, 26.06.2024
В Звенигороде началась выставка картин из собрания Русского музея
В Звенигородском манеже звенигородского государственного музея-заповедника состоялось открытие выставки "Преображенная природа. Пейзаж XIX-XX веков из собрания... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T17:01
2024-06-26T17:01
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В Звенигородском манеже звенигородского государственного музея-заповедника состоялось открытие выставки "Преображенная природа. Пейзаж XIX-XX веков из собрания Русского музея", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. "Сотрудничество Русского музея и Звенигородского музея-заповедника продолжается, и посетители видят его плоды – уже вторую выставку в пространстве Звенигородского Манежа, который мы открывали после долгой и бережной реставрации всего чуть более года назад – весной 2023 года. Площадка становится популярным местом притяжения на культурной карте Подмосковья", - сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, его слова приводит пресс-служба. Он поблагодарил Русский музей за последовательную и продуктивную совместную работу, отметив, что это пример современного, очень полезного взаимодействия большой федеральной музейной институции и регионального музея. Гости смогут ознакомиться в рамках выставки с более чем 40 произведениями мастеров пейзажной живописи из собрания Русского музея и Звенигородского музея-заповедника. Среди полотен представлены пейзажи Ивана Айвазовского, Алексея Саврасова, Архипа Куинджи, Ильи Репина, Игоря Грабаря, их учеников и последователей, который объединены по сюжетам в разделы. Экспозиция посвящена не только теме национальной пейзажной живописи, но и представляет целое повествование о переменчивости природных явлений. Она поделена на разделы. Таким образом, зрители смогут ознакомиться с полотнами, на которых изображены гроза и радуга, закаты и рассветы, лунная ночь и солнечные дни, а также с произведениями с изображением стихии воды. Также на выставке предполагаются творческие мастер-классы, тематические музыкальные концерты, лекции и встречи с экспертами.
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московская область (подмосковье), звенигород, русский музей, культура, картины
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Звенигород, Русский музей, Культура, картины

В Звенигороде началась выставка картин из собрания Русского музея

© Фото : Министерство культуры и туризма Московской областиВыставка "Преображенная природа. Пейзаж XIX-XX веков из собрания Русского музея" в Звенигородском манеже звенигородского государственного музея-заповедника
Выставка Преображенная природа. Пейзаж XIX-XX веков из собрания Русского музея в Звенигородском манеже звенигородского государственного музея-заповедника - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В Звенигородском манеже звенигородского государственного музея-заповедника состоялось открытие выставки "Преображенная природа. Пейзаж XIX-XX веков из собрания Русского музея", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
"Сотрудничество Русского музея и Звенигородского музея-заповедника продолжается, и посетители видят его плоды – уже вторую выставку в пространстве Звенигородского Манежа, который мы открывали после долгой и бережной реставрации всего чуть более года назад – весной 2023 года. Площадка становится популярным местом притяжения на культурной карте Подмосковья", - сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, его слова приводит пресс-служба.
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской областиВыставка "Преображенная природа. Пейзаж XIX-XX веков из собрания Русского музея" в Звенигородском манеже звенигородского государственного музея-заповедника
Выставка Преображенная природа. Пейзаж XIX-XX веков из собрания Русского музея в Звенигородском манеже звенигородского государственного музея-заповедника
Выставка "Преображенная природа. Пейзаж XIX-XX веков из собрания Русского музея" в Звенигородском манеже звенигородского государственного музея-заповедника
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области
1 из 2
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской областиВыставка "Преображенная природа. Пейзаж XIX-XX веков из собрания Русского музея" в Звенигородском манеже звенигородского государственного музея-заповедника
Выставка Преображенная природа. Пейзаж XIX-XX веков из собрания Русского музея в Звенигородском манеже звенигородского государственного музея-заповедника
Выставка "Преображенная природа. Пейзаж XIX-XX веков из собрания Русского музея" в Звенигородском манеже звенигородского государственного музея-заповедника
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области
2 из 2
Выставка "Преображенная природа. Пейзаж XIX-XX веков из собрания Русского музея" в Звенигородском манеже звенигородского государственного музея-заповедника
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области
1 из 2
Выставка "Преображенная природа. Пейзаж XIX-XX веков из собрания Русского музея" в Звенигородском манеже звенигородского государственного музея-заповедника
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области
2 из 2
Он поблагодарил Русский музей за последовательную и продуктивную совместную работу, отметив, что это пример современного, очень полезного взаимодействия большой федеральной музейной институции и регионального музея.
Гости смогут ознакомиться в рамках выставки с более чем 40 произведениями мастеров пейзажной живописи из собрания Русского музея и Звенигородского музея-заповедника. Среди полотен представлены пейзажи Ивана Айвазовского, Алексея Саврасова, Архипа Куинджи, Ильи Репина, Игоря Грабаря, их учеников и последователей, который объединены по сюжетам в разделы.
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Экспозиция посвящена не только теме национальной пейзажной живописи, но и представляет целое повествование о переменчивости природных явлений. Она поделена на разделы. Таким образом, зрители смогут ознакомиться с полотнами, на которых изображены гроза и радуга, закаты и рассветы, лунная ночь и солнечные дни, а также с произведениями с изображением стихии воды.
Также на выставке предполагаются творческие мастер-классы, тематические музыкальные концерты, лекции и встречи с экспертами.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЗвенигородРусский музейКультуракартины
 
 
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