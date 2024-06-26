https://ria.ru/20240626/vystavka-1955542703.html

Репин, Куинджи, Айвазовский: в Звенигороде показывают русские пейзажи

Репин, Куинджи, Айвазовский: в Звенигороде показывают русские пейзажи - РИА Новости, 26.06.2024

Репин, Куинджи, Айвазовский: в Звенигороде показывают русские пейзажи

В Звенигородском Манеже открылась выставка "Преображенная природа. Пейзаж XIX–XX веков из собрания Русского музея". В экспозицию вошли более 40 картин, среди... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T12:48

2024-06-26T12:48

2024-06-26T12:48

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Звенигородском Манеже открылась выставка "Преображенная природа. Пейзаж XIX–XX веков из собрания Русского музея". В экспозицию вошли более 40 картин, среди которых работы Ивана Айвазовского, Алексея Саврасова, Архипа Куинджи, Ильи Репина, Игоря Грабаря, их учеников и последователей."У многих зрителей возникнет вопрос про название – кем или чем преображенная природа? С одной стороны, произведение искусства – это преображение реального мира художником. То, что он видит перед собой, меняется благодаря душевному настрою, художественному опыту конкретного автора. Но здесь в первую очередь необходимо понимать следующее содержание слова "преображенная" — это то, что сделано самой природой. Мы каждый день ходим по улице и не обращаем внимание на то, что нас окружает. Мы замечаем только уникальные и эксклюзивные явления природы – вот они здесь присутствуют", – рассказал куратор, ведущий научный сотрудник Русского музея Сергей Кривонденченков.Экспозиция выстроена по принципу лабиринта – за каждым поворотом тема меняется, как и настроение у природы. Выставка состоит из разделов "Облака и тучи", "Радуга", "Светлый день", "Рассветы и закаты", "Лунная ночь" и "Стихия воды". Каждый из них дополнен поэзией – на стенах размещены стихотворения Федора Тютчева, Софии Парнак, Ивана Бунина, Вадима Шефнера, Афанасия Фета и других авторов.Открывает выставку большая работа Бориса Щербакова "На Волге". Она задает настроение всему проекту и настраивает на неторопливое, созерцательное исследование национальной природы."Как говорил Стасов, наша природа неказиста. Нужно научиться ее изображать. Здесь нет Везувия или Собора Святого Петра, итальянской природы… У нас может быть избушка, старая лесенка, косогоры, которых много в Звенигороде, – не случайно здесь Левитан работал. Зато у нас живое, сложное, подвижное небо. Если собрать все вместе, создается поэтический художественный образ. Он может быть немного драматичным или печальным, особенно у Саврасова или Васильева, но важно, что русскую природу заметили и увидели в ней своеобразную красоту", – отметил Кривонденченков."Преображенная природа" – второй совместный проект Звенигородского музея с Государственным Русским музеем, первый был посвящен творчеству Исаака Левитана. Некоторые работы привезли из постоянной экспозиции, другие взяли из фондов. Картину Льва Лагорио "Лунная ночь в Петербурге" отреставрировали специально к показу в Манеже. Есть в залах и работа Ильи Репина "Шторм на Волге", которую он писал во время своего большого путешествия."Художник-пейзажист Федор Васильев организовал для себя с Репиным поездку на Волгу, под Самару. Репин там изучал бурлаков для своей знаменитой картины. Но, в первую очередь, его поразила сама река своими бесконечными просторами. А однажды он вспоминал, как на реке поднялся страшный ветер. То, что происходило, он отразил в своем этюде", – рассказал Кривонденченков.Выставка проходит в обновленном около года назад Манеже. Здание 1830-х годов реконструировали долго и бережно. Здесь же находится постоянная экспозиция, отметила директор Звенигородского музея-заповедника Елена Кожевникова."Это самое старое здание гражданской архитектуры в Звенигороде, оно XIX века. В советское время здесь был кинотеатр. В декабре 2022 года завершилась реставрация – теперь здесь два зала. В одном представлена историческая экспозиция – интересная, мультимедийная, современная. Второй зал – для временных выставок. Мы не случайно много говорим о природе, ведь Звенигород находится в окружении природных ценных территорий, художники часто приезжали сюда для работы на пленэре", – рассказала Кожевникова.Выставка продлится до 12 января 2025 года. К ней запланированы творческие мастер-классы, музыкальные концерты, лекции и встречи с экспертами.

https://ria.ru/20240616/otdykh-1952851240.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

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