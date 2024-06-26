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Репин, Куинджи, Айвазовский: в Звенигороде показывают русские пейзажи - РИА Новости, 26.06.2024
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Культура
 
12:48 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/vystavka-1955542703.html
Репин, Куинджи, Айвазовский: в Звенигороде показывают русские пейзажи
Репин, Куинджи, Айвазовский: в Звенигороде показывают русские пейзажи - РИА Новости, 26.06.2024
Репин, Куинджи, Айвазовский: в Звенигороде показывают русские пейзажи
В Звенигородском Манеже открылась выставка "Преображенная природа. Пейзаж XIX–XX веков из собрания Русского музея". В экспозицию вошли более 40 картин, среди... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T12:48
2024-06-26T12:48
культура
звенигород
илья репин
алексей саврасов
исаак левитан
государственный русский музей
русский музей
музеи
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Звенигородском Манеже открылась выставка "Преображенная природа. Пейзаж XIX–XX веков из собрания Русского музея". В экспозицию вошли более 40 картин, среди которых работы Ивана Айвазовского, Алексея Саврасова, Архипа Куинджи, Ильи Репина, Игоря Грабаря, их учеников и последователей."У многих зрителей возникнет вопрос про название – кем или чем преображенная природа? С одной стороны, произведение искусства – это преображение реального мира художником. То, что он видит перед собой, меняется благодаря душевному настрою, художественному опыту конкретного автора. Но здесь в первую очередь необходимо понимать следующее содержание слова "преображенная" — это то, что сделано самой природой. Мы каждый день ходим по улице и не обращаем внимание на то, что нас окружает. Мы замечаем только уникальные и эксклюзивные явления природы – вот они здесь присутствуют", – рассказал куратор, ведущий научный сотрудник Русского музея Сергей Кривонденченков.Экспозиция выстроена по принципу лабиринта – за каждым поворотом тема меняется, как и настроение у природы. Выставка состоит из разделов "Облака и тучи", "Радуга", "Светлый день", "Рассветы и закаты", "Лунная ночь" и "Стихия воды". Каждый из них дополнен поэзией – на стенах размещены стихотворения Федора Тютчева, Софии Парнак, Ивана Бунина, Вадима Шефнера, Афанасия Фета и других авторов.Открывает выставку большая работа Бориса Щербакова "На Волге". Она задает настроение всему проекту и настраивает на неторопливое, созерцательное исследование национальной природы."Как говорил Стасов, наша природа неказиста. Нужно научиться ее изображать. Здесь нет Везувия или Собора Святого Петра, итальянской природы… У нас может быть избушка, старая лесенка, косогоры, которых много в Звенигороде, – не случайно здесь Левитан работал. Зато у нас живое, сложное, подвижное небо. Если собрать все вместе, создается поэтический художественный образ. Он может быть немного драматичным или печальным, особенно у Саврасова или Васильева, но важно, что русскую природу заметили и увидели в ней своеобразную красоту", – отметил Кривонденченков."Преображенная природа" – второй совместный проект Звенигородского музея с Государственным Русским музеем, первый был посвящен творчеству Исаака Левитана. Некоторые работы привезли из постоянной экспозиции, другие взяли из фондов. Картину Льва Лагорио "Лунная ночь в Петербурге" отреставрировали специально к показу в Манеже. Есть в залах и работа Ильи Репина "Шторм на Волге", которую он писал во время своего большого путешествия."Художник-пейзажист Федор Васильев организовал для себя с Репиным поездку на Волгу, под Самару. Репин там изучал бурлаков для своей знаменитой картины. Но, в первую очередь, его поразила сама река своими бесконечными просторами. А однажды он вспоминал, как на реке поднялся страшный ветер. То, что происходило, он отразил в своем этюде", – рассказал Кривонденченков.Выставка проходит в обновленном около года назад Манеже. Здание 1830-х годов реконструировали долго и бережно. Здесь же находится постоянная экспозиция, отметила директор Звенигородского музея-заповедника Елена Кожевникова."Это самое старое здание гражданской архитектуры в Звенигороде, оно XIX века. В советское время здесь был кинотеатр. В декабре 2022 года завершилась реставрация – теперь здесь два зала. В одном представлена историческая экспозиция – интересная, мультимедийная, современная. Второй зал – для временных выставок. Мы не случайно много говорим о природе, ведь Звенигород находится в окружении природных ценных территорий, художники часто приезжали сюда для работы на пленэре", – рассказала Кожевникова.Выставка продлится до 12 января 2025 года. К ней запланированы творческие мастер-классы, музыкальные концерты, лекции и встречи с экспертами.
https://ria.ru/20240616/otdykh-1952851240.html
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звенигород, илья репин, алексей саврасов, исаак левитан, государственный русский музей, русский музей, музеи, куда сходить , куда поехать, что посмотреть , выставки, новости культуры
Культура, Звенигород, Илья Репин, Алексей Саврасов, Исаак Левитан, Государственный Русский музей, Русский музей, Музеи, куда сходить , куда поехать, что посмотреть , Выставки, Новости культуры
Репин, Куинджи, Айвазовский: в Звенигороде показывают русские пейзажи

В Звенигородском Манеже открылась выставка "Преображенная природа"

© Предоставлено пресс-службой Звенигородского музеяНа открытии выставки "Преображенная природа. Пейзаж XIX–XX веков из собрания Русского музея"
На открытии выставки Преображенная природа. Пейзаж XIX–XX веков из собрания Русского музея
© Предоставлено пресс-службой Звенигородского музея
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Звенигородском Манеже открылась выставка "Преображенная природа. Пейзаж XIX–XX веков из собрания Русского музея". В экспозицию вошли более 40 картин, среди которых работы Ивана Айвазовского, Алексея Саврасова, Архипа Куинджи, Ильи Репина, Игоря Грабаря, их учеников и последователей.
© Предоставлено пресс-службой Звенигородскго музеяВыставка "Преображенная природа. Пейзаж XIX–XX веков из собрания Русского музея"
Выставка Преображенная природа. Пейзаж XIX–XX веков из собрания Русского музея
© Предоставлено пресс-службой Звенигородскго музея
Выставка "Преображенная природа. Пейзаж XIX–XX веков из собрания Русского музея"
"У многих зрителей возникнет вопрос про название – кем или чем преображенная природа? С одной стороны, произведение искусства – это преображение реального мира художником. То, что он видит перед собой, меняется благодаря душевному настрою, художественному опыту конкретного автора. Но здесь в первую очередь необходимо понимать следующее содержание слова "преображенная" — это то, что сделано самой природой. Мы каждый день ходим по улице и не обращаем внимание на то, что нас окружает. Мы замечаем только уникальные и эксклюзивные явления природы – вот они здесь присутствуют", – рассказал куратор, ведущий научный сотрудник Русского музея Сергей Кривонденченков.
© Предоставлено пресс-службой Звенигородскго музеяНа открытии выставки "Преображенная природа. Пейзаж XIX–XX веков из собрания Русского музея"
На открытии выставки Преображенная природа. Пейзаж XIX–XX веков из собрания Русского музея
© Предоставлено пресс-службой Звенигородскго музея
На открытии выставки "Преображенная природа. Пейзаж XIX–XX веков из собрания Русского музея"
Экспозиция выстроена по принципу лабиринта – за каждым поворотом тема меняется, как и настроение у природы. Выставка состоит из разделов "Облака и тучи", "Радуга", "Светлый день", "Рассветы и закаты", "Лунная ночь" и "Стихия воды". Каждый из них дополнен поэзией – на стенах размещены стихотворения Федора Тютчева, Софии Парнак, Ивана Бунина, Вадима Шефнера, Афанасия Фета и других авторов.
Открывает выставку большая работа Бориса Щербакова "На Волге". Она задает настроение всему проекту и настраивает на неторопливое, созерцательное исследование национальной природы.
"Как говорил Стасов, наша природа неказиста. Нужно научиться ее изображать. Здесь нет Везувия или Собора Святого Петра, итальянской природы… У нас может быть избушка, старая лесенка, косогоры, которых много в Звенигороде, – не случайно здесь Левитан работал. Зато у нас живое, сложное, подвижное небо. Если собрать все вместе, создается поэтический художественный образ. Он может быть немного драматичным или печальным, особенно у Саврасова или Васильева, но важно, что русскую природу заметили и увидели в ней своеобразную красоту", – отметил Кривонденченков.
© Предоставлено пресс-службой Звенигородскго музеяНа открытии выставки "Преображенная природа. Пейзаж XIX–XX веков из собрания Русского музея"
На открытии выставки Преображенная природа. Пейзаж XIX–XX веков из собрания Русского музея
На открытии выставки "Преображенная природа. Пейзаж XIX–XX веков из собрания Русского музея"
© Предоставлено пресс-службой Звенигородскго музея
1 из 4
© Предоставлено пресс-службой Звенигородскго музея

Посетители на открытии выставки "Преображенная природа. Пейзаж XIX–XX веков из собрания Русского музея"

На открытии выставки Преображенная природа. Пейзаж XIX–XX веков из собрания Русского музея

Посетители на открытии выставки "Преображенная природа. Пейзаж XIX–XX веков из собрания Русского музея"

© Предоставлено пресс-службой Звенигородскго музея
2 из 4
© Предоставлено пресс-службой Звенигородского музея

Открытие выставки "Преображенная природа. Пейзаж XIX–XX веков из собрания Русского музея" в Звенигороде

Открытие выставки Преображенная природа. Пейзаж XIX–XX веков из собрания Русского музея

Открытие выставки "Преображенная природа. Пейзаж XIX–XX веков из собрания Русского музея" в Звенигороде

© Предоставлено пресс-службой Звенигородского музея
3 из 4
© Предоставлено пресс-службой Звенигородского музея

На открытии выставки "Преображенная природа. Пейзаж XIX–XX веков из собрания Русского музея" в Звенигородском Манеже

На открытии выставки Преображенная природа. Пейзаж XIX–XX веков из собрания Русского музея

На открытии выставки "Преображенная природа. Пейзаж XIX–XX веков из собрания Русского музея" в Звенигородском Манеже

© Предоставлено пресс-службой Звенигородского музея
4 из 4
На открытии выставки "Преображенная природа. Пейзаж XIX–XX веков из собрания Русского музея"
© Предоставлено пресс-службой Звенигородскго музея
1 из 4

Посетители на открытии выставки "Преображенная природа. Пейзаж XIX–XX веков из собрания Русского музея"

© Предоставлено пресс-службой Звенигородскго музея
2 из 4

Открытие выставки "Преображенная природа. Пейзаж XIX–XX веков из собрания Русского музея" в Звенигороде

© Предоставлено пресс-службой Звенигородского музея
3 из 4

На открытии выставки "Преображенная природа. Пейзаж XIX–XX веков из собрания Русского музея" в Звенигородском Манеже

© Предоставлено пресс-службой Звенигородского музея
4 из 4
"Преображенная природа" – второй совместный проект Звенигородского музея с Государственным Русским музеем, первый был посвящен творчеству Исаака Левитана. Некоторые работы привезли из постоянной экспозиции, другие взяли из фондов. Картину Льва Лагорио "Лунная ночь в Петербурге" отреставрировали специально к показу в Манеже. Есть в залах и работа Ильи Репина "Шторм на Волге", которую он писал во время своего большого путешествия.
"Художник-пейзажист Федор Васильев организовал для себя с Репиным поездку на Волгу, под Самару. Репин там изучал бурлаков для своей знаменитой картины. Но, в первую очередь, его поразила сама река своими бесконечными просторами. А однажды он вспоминал, как на реке поднялся страшный ветер. То, что происходило, он отразил в своем этюде", – рассказал Кривонденченков.
Выставка проходит в обновленном около года назад Манеже. Здание 1830-х годов реконструировали долго и бережно. Здесь же находится постоянная экспозиция, отметила директор Звенигородского музея-заповедника Елена Кожевникова.
"Это самое старое здание гражданской архитектуры в Звенигороде, оно XIX века. В советское время здесь был кинотеатр. В декабре 2022 года завершилась реставрация – теперь здесь два зала. В одном представлена историческая экспозиция – интересная, мультимедийная, современная. Второй зал – для временных выставок. Мы не случайно много говорим о природе, ведь Звенигород находится в окружении природных ценных территорий, художники часто приезжали сюда для работы на пленэре", – рассказала Кожевникова.
Выставка продлится до 12 января 2025 года. К ней запланированы творческие мастер-классы, музыкальные концерты, лекции и встречи с экспертами.
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КультураЗвенигородИлья РепинАлексей СаврасовИсаак ЛевитанГосударственный Русский музейРусский музейМузеикуда сходитькуда поехатьчто посмотретьВыставкиНовости культуры
 
 
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