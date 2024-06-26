https://ria.ru/20240626/vypusknoy-1955568296.html

Ракова назвала тему столичного выпускного

Ракова назвала тему столичного выпускного - РИА Новости, 26.06.2024

Ракова назвала тему столичного выпускного

Столичный выпускной пройдёт в парке Горького в ночь с пятницы на субботу, его темой станут безграничные возможности Москвы для молодежи, сообщила журналистам... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T13:21

2024-06-26T13:21

2024-06-26T13:21

культура

москва

анастасия ракова

баста (василий вакуленко)

катя лель

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Столичный выпускной пройдёт в парке Горького в ночь с пятницы на субботу, его темой станут безграничные возможности Москвы для молодежи, сообщила журналистам заместитель мэра города по социальному развитию Анастасия Ракова. "В Москве у выпускников множество шансов реализовать себя: получить отличное образование, найти достойную работу, проявить свои лучшие качества, создать семью и сделать блестящую карьеру. Поэтому в этом году темой выпускного стали безграничные возможности Москвы для молодежи. Выпускной для 40 тысяч ребят пройдет в ночь с 28 на 29 июня в парке Горького", - рассказала Ракова. Она отметила, что в парке будут диджей-сеты, тематические фотозоны и целое световое шоу на воде, спортивные площадки со скейт-парком, волейболом и баскетболом, киберплощадки с компьютерными играми и квиз-зоны. На танцевальной площадке выпускники смогут сразиться в батлах и поучаствовать в мастер-классах от хореографов, а на специальной кавер-сцене - исполнить любимую песню с профессиональной музыкальной группой. "И, конечно же, для выпускников пройдет большой концерт. Для ребят выступят более 50 любимых артистов, которых они сами помогали выбирать. Хедлайнером вечера станет рэпер Баста", - добавила заммэра. Ракова уточнила, что праздничные мероприятия начнутся 28 июня в 20.00 и продлятся до 06.00 29 июня. На сцену выйдут такие исполнители как: SHAMAN, Artik&Asti, Бьянка, Катя Лель, Винтаж, 5sta Family, DAVA, Bahh Tee & Turken, ELMAN и другие.

https://ria.ru/20240604/moskva-1950346825.html

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москва, анастасия ракова , баста (василий вакуленко), катя лель