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"Их расстреляют": на Западе пришли в ужас из-за действий ВСУ
"Их расстреляют": на Западе пришли в ужас из-за действий ВСУ - РИА Новости, 26.06.2024
"Их расстреляют": на Западе пришли в ужас из-за действий ВСУ
Солдат ВСУ, которые пытаются сдаться или отступить, расстреливают, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T21:53
2024-06-26T21:53
2024-06-26T23:02
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Солдат ВСУ, которые пытаются сдаться или отступить, расстреливают, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Их избивают, похищают и отправляют сражаться с наступающей русской армией практически без подготовки. Если они попытаются сдаться или отступить, их расстреляют", — написал он.Боуз также назвал режим Владимира Зеленского диктаторским и обвинил его еженедельном похищении тысяч мужчин для отправки на фронт без их воли.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой вручения повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240626/frantsiya-1955663114.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Их расстреляют": на Западе пришли в ужас из-за действий ВСУ
Боуз: солдат ВСУ расстреливают, если они пытаются сдаться