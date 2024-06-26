https://ria.ru/20240626/vsu-1955621494.html

Офицеров ВСУ наказывают за сомнения в адекватности приказов, пишет WP

Офицеров ВСУ наказывают за сомнения в адекватности приказов, пишет WP - РИА Новости, 26.06.2024

Офицеров ВСУ наказывают за сомнения в адекватности приказов, пишет WP

Украинские военные жалуются на то, что офицеры, ставящие под сомнение неадекватные приказы удерживать позиции, подвергаются наказанию и отстраняются от... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T16:00

2024-06-26T16:00

2024-06-26T16:00

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Украинские военные жалуются на то, что офицеры, ставящие под сомнение неадекватные приказы удерживать позиции, подвергаются наказанию и отстраняются от должностей, сообщает газета Washington Post. "Офицеры на уровнях батальонов и рот, которые подвергают сомнению приказы удерживать позиции, когда они считают, что было бы разумнее немного отойти, подвергаются наказанию или отстраняются от должностей", - говорится в сообщении издания. По информации газеты, подобные наказания подрывают боевой дух солдат и повышают недоверие к военному руководству. "Я видел, как высокопоставленные офицеры принимали неадекватные решения, потому что генералы над ними приказывали им так сделать... Было сложно доказать, было ли это высокомерие или безрассудство, хотя проблема часто заключается в переносе позиции на 40-100 метров, что повысило бы безопасность моей позиции", - приводит издание слова неназванного военного.

https://ria.ru/20240612/vsu-1952315885.html

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины