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Офицеров ВСУ наказывают за сомнения в адекватности приказов, пишет WP - РИА Новости, 26.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:00 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/vsu-1955621494.html
Офицеров ВСУ наказывают за сомнения в адекватности приказов, пишет WP
Офицеров ВСУ наказывают за сомнения в адекватности приказов, пишет WP - РИА Новости, 26.06.2024
Офицеров ВСУ наказывают за сомнения в адекватности приказов, пишет WP
Украинские военные жалуются на то, что офицеры, ставящие под сомнение неадекватные приказы удерживать позиции, подвергаются наказанию и отстраняются от... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T16:00
2024-06-26T16:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Украинские военные жалуются на то, что офицеры, ставящие под сомнение неадекватные приказы удерживать позиции, подвергаются наказанию и отстраняются от должностей, сообщает газета Washington Post. "Офицеры на уровнях батальонов и рот, которые подвергают сомнению приказы удерживать позиции, когда они считают, что было бы разумнее немного отойти, подвергаются наказанию или отстраняются от должностей", - говорится в сообщении издания. По информации газеты, подобные наказания подрывают боевой дух солдат и повышают недоверие к военному руководству. "Я видел, как высокопоставленные офицеры принимали неадекватные решения, потому что генералы над ними приказывали им так сделать... Было сложно доказать, было ли это высокомерие или безрассудство, хотя проблема часто заключается в переносе позиции на 40-100 метров, что повысило бы безопасность моей позиции", - приводит издание слова неназванного военного.
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Офицеров ВСУ наказывают за сомнения в адекватности приказов, пишет WP

WP: офицеров ВСУ наказывают за сомнения в адекватности приказов держать позиции

© AP Photo / Kin CheungУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Украинские военные жалуются на то, что офицеры, ставящие под сомнение неадекватные приказы удерживать позиции, подвергаются наказанию и отстраняются от должностей, сообщает газета Washington Post.
"Офицеры на уровнях батальонов и рот, которые подвергают сомнению приказы удерживать позиции, когда они считают, что было бы разумнее немного отойти, подвергаются наказанию или отстраняются от должностей", - говорится в сообщении издания. По информации газеты, подобные наказания подрывают боевой дух солдат и повышают недоверие к военному руководству.
"Я видел, как высокопоставленные офицеры принимали неадекватные решения, потому что генералы над ними приказывали им так сделать... Было сложно доказать, было ли это высокомерие или безрассудство, хотя проблема часто заключается в переносе позиции на 40-100 метров, что повысило бы безопасность моей позиции", - приводит издание слова неназванного военного.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
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12 июня, 07:05
 
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