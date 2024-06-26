https://ria.ru/20240626/vsu-1955512764.html
Зеленский одобрил создание Сил беспилотных систем в ВСУ
Зеленский одобрил создание Сил беспилотных систем в ВСУ - РИА Новости, 26.06.2024
Зеленский одобрил создание Сил беспилотных систем в ВСУ
Владимир Зеленский одобрил создание Сил беспилотных систем как отдельного рода войск в ВСУ, соответствующий указ опубликован на сайте его офиса. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T10:26
2024-06-26T10:26
2024-06-26T10:26
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155223/66/1552236608_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c99024168b2b48f47a5e4a07453e4adc.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский одобрил создание Сил беспилотных систем как отдельного рода войск в ВСУ, соответствующий указ опубликован на сайте его офиса. Сообщается, что Зеленский постановил ввести в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины от 25 июня "О создании в структуре Вооруженных сил Украины сил беспилотных систем как отдельного рода сил". Указ вступает в силу со дня его опубликования. Силы беспилотных систем были сформированы как отдельный род войск в ВСУ в феврале 2024 года. В июне командующим силами беспилотных систем ВСУ был назначен полковник Вадим Сухаревский.
https://ria.ru/20240610/ukraina-1952073137.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155223/66/1552236608_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7f757495e8c9ecaa1f90690e619b6d60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Зеленский одобрил создание Сил беспилотных систем в ВСУ
Зеленский одобрил создание Сил беспилотных систем как отдельного рода войск ВСУ