https://ria.ru/20240626/vsu-1955512764.html

Зеленский одобрил создание Сил беспилотных систем в ВСУ

Зеленский одобрил создание Сил беспилотных систем в ВСУ - РИА Новости, 26.06.2024

Зеленский одобрил создание Сил беспилотных систем в ВСУ

Владимир Зеленский одобрил создание Сил беспилотных систем как отдельного рода войск в ВСУ, соответствующий указ опубликован на сайте его офиса. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T10:26

2024-06-26T10:26

2024-06-26T10:26

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владимир зеленский

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский одобрил создание Сил беспилотных систем как отдельного рода войск в ВСУ, соответствующий указ опубликован на сайте его офиса. Сообщается, что Зеленский постановил ввести в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины от 25 июня "О создании в структуре Вооруженных сил Украины сил беспилотных систем как отдельного рода сил". Указ вступает в силу со дня его опубликования. Силы беспилотных систем были сформированы как отдельный род войск в ВСУ в феврале 2024 года. В июне командующим силами беспилотных систем ВСУ был назначен полковник Вадим Сухаревский.

https://ria.ru/20240610/ukraina-1952073137.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины