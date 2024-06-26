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Зеленский одобрил создание Сил беспилотных систем в ВСУ - РИА Новости, 26.06.2024
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10:26 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/vsu-1955512764.html
Зеленский одобрил создание Сил беспилотных систем в ВСУ
Зеленский одобрил создание Сил беспилотных систем в ВСУ - РИА Новости, 26.06.2024
Зеленский одобрил создание Сил беспилотных систем в ВСУ
Владимир Зеленский одобрил создание Сил беспилотных систем как отдельного рода войск в ВСУ, соответствующий указ опубликован на сайте его офиса. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T10:26
2024-06-26T10:26
в мире
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владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский одобрил создание Сил беспилотных систем как отдельного рода войск в ВСУ, соответствующий указ опубликован на сайте его офиса. Сообщается, что Зеленский постановил ввести в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины от 25 июня "О создании в структуре Вооруженных сил Украины сил беспилотных систем как отдельного рода сил". Указ вступает в силу со дня его опубликования. Силы беспилотных систем были сформированы как отдельный род войск в ВСУ в феврале 2024 года. В июне командующим силами беспилотных систем ВСУ был назначен полковник Вадим Сухаревский.
https://ria.ru/20240610/ukraina-1952073137.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Зеленский одобрил создание Сил беспилотных систем в ВСУ

Зеленский одобрил создание Сил беспилотных систем как отдельного рода войск ВСУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкБеспилотник ВСУ
Беспилотник ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Беспилотник ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский одобрил создание Сил беспилотных систем как отдельного рода войск в ВСУ, соответствующий указ опубликован на сайте его офиса.
Сообщается, что Зеленский постановил ввести в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины от 25 июня "О создании в структуре Вооруженных сил Украины сил беспилотных систем как отдельного рода сил". Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Силы беспилотных систем были сформированы как отдельный род войск в ВСУ в феврале 2024 года. В июне командующим силами беспилотных систем ВСУ был назначен полковник Вадим Сухаревский.
Вадим Сухаревский
На Украине назначили нового командующего силами беспилотных систем ВСУ
10 июня, 22:51
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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