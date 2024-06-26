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Пленный рассказал, как командование ВСУ относится к мобилизованным - РИА Новости, 26.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:37 26.06.2024 (обновлено: 09:52 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/vsu-1955486721.html
Пленный рассказал, как командование ВСУ относится к мобилизованным
Пленный рассказал, как командование ВСУ относится к мобилизованным - РИА Новости, 26.06.2024
Пленный рассказал, как командование ВСУ относится к мобилизованным
Украинское командование плохо относится к своим мобилизованным солдатам, заявляя, что они "идут на мясо", рассказал РИА Новости военный ВСУ, сдавшийся в плен,... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T07:37
2024-06-26T09:52
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МОСКВА 26 июн - РИА Новости. Украинское командование плохо относится к своим мобилизованным солдатам, заявляя, что они "идут на мясо", рассказал РИА Новости военный ВСУ, сдавшийся в плен, Виктор Кэрэкеша. В первых числах сентября прошлого года Кэрэкеша и еще несколько украинских военных были переброшены в качестве стрелков на харьковское направление, при этом командование не предупреждало солдат, что это "довольно горячий" участок фронта. Кроме того, по словам пленного, каждому для обороны позиций на первой линии фронта выдали только автоматы и к ним по четыре магазина. "(Командование - ред.) плохо относилось. И нам сразу на полигоне говорили, что мы идем на мясо", - рассказал пленный.
https://ria.ru/20240625/mobilizovannyy-1955222795.html
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Украинский военнопленный об отношении командования ВСУ к мобилизованным
Украинское командование плохо относится к своим мобилизованным, заявляя, что они "идут на мясо", рассказал РИА Новости военный ВСУ, сдавшийся в плен
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вооруженные силы украины, украина, россия, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Вооруженные силы РФ, В мире
Пленный рассказал, как командование ВСУ относится к мобилизованным

Пленный Кэрэкеша: командование ВСУ говорит солдатам, что они "идут на мясо"

Читать ria.ru в
МОСКВА 26 июн - РИА Новости. Украинское командование плохо относится к своим мобилизованным солдатам, заявляя, что они "идут на мясо", рассказал РИА Новости военный ВСУ, сдавшийся в плен, Виктор Кэрэкеша.
В первых числах сентября прошлого года Кэрэкеша и еще несколько украинских военных были переброшены в качестве стрелков на харьковское направление, при этом командование не предупреждало солдат, что это "довольно горячий" участок фронта. Кроме того, по словам пленного, каждому для обороны позиций на первой линии фронта выдали только автоматы и к ним по четыре магазина.
"(Командование - ред.) плохо относилось. И нам сразу на полигоне говорили, что мы идем на мясо", - рассказал пленный.
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