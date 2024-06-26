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ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 26.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:30 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/vsu-1955471589.html
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 26.06.2024
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами
Украинские войска в ночь со вторника на среду выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка и Горловке, РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T02:30
2024-06-26T02:30
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
сцкк
нато
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 26 июн – РИА Новости. Украинские войска в ночь со вторника на среду выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка и Горловке, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 22.50 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того, с 23.25 по 00.30 мск украинские войска выпустили ещё шесть "натовских" снарядов по Петровскому и Кировскому районам Донецка и три снаряда аналогичного калибра по Горловке. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240626/ochevidets-1955469080.html
https://ria.ru/20240624/obstrel-1955172522.html
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донецк, горловка, сцкк, нато, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, СЦКК, НАТО, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами

ВСУ выпустили 15 натовских снарядов по Донецку и Горловке

© Фото : ДНР в СЦКК/TelegramСуббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Фото : ДНР в СЦКК/Telegram
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 июн – РИА Новости. Украинские войска в ночь со вторника на среду выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка и Горловке, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 22.50 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
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Кроме того, с 23.25 по 00.30 мск украинские войска выпустили ещё шесть "натовских" снарядов по Петровскому и Кировскому районам Донецка и три снаряда аналогичного калибра по Горловке.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаСЦККНАТОВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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