https://ria.ru/20240626/voronezh-1955572896.html

В Воронеже досрочно прекратили полномочия мэра

В Воронеже досрочно прекратили полномочия мэра - РИА Новости, 26.06.2024

В Воронеже досрочно прекратили полномочия мэра

Депутаты Воронежской городской думы согласовали досрочное прекращение полномочий мэра города Вадима Кстенина. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T13:40

2024-06-26T13:40

2024-06-26T13:42

политика

жкх

воронеж

воронежская городская дума

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ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости. Депутаты Воронежской городской думы согласовали досрочное прекращение полномочий мэра города Вадима Кстенина. "Сегодня депутаты Воронежской городской думы согласовали досрочное – с 29 июня – прекращение моих полномочий как главы Воронежа", - написал Кстенин в своем Telegram-канале. Мэр объявил об уходе с занимаемой должности в конце мая. После выхода из отпуска, в котором Кстенин находится с 13 июня, он возглавит "Росводоканал-Воронеж". Исполнение обязанностей мэра возлагается на первого заместителя главы Сергея Петрина. Нового главу администрации Воронежа после объявления и прохождения конкурсных процедур выберут депутаты городской думы. Кстенин дважды избирался депутатами городской думы мэром Воронежа - в 2018 и 2023 годах. Прямые выборы мэра Воронежа населением были отменены в декабре 2016 года.

https://ria.ru/20240603/post-1950275244.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, жкх, воронеж, воронежская городская дума