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В Воронеже досрочно прекратили полномочия мэра - РИА Новости, 26.06.2024
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13:40 26.06.2024 (обновлено: 13:42 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/voronezh-1955572896.html
В Воронеже досрочно прекратили полномочия мэра
В Воронеже досрочно прекратили полномочия мэра - РИА Новости, 26.06.2024
В Воронеже досрочно прекратили полномочия мэра
Депутаты Воронежской городской думы согласовали досрочное прекращение полномочий мэра города Вадима Кстенина. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T13:40
2024-06-26T13:42
политика
жкх
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости. Депутаты Воронежской городской думы согласовали досрочное прекращение полномочий мэра города Вадима Кстенина. "Сегодня депутаты Воронежской городской думы согласовали досрочное – с 29 июня – прекращение моих полномочий как главы Воронежа", - написал Кстенин в своем Telegram-канале. Мэр объявил об уходе с занимаемой должности в конце мая. После выхода из отпуска, в котором Кстенин находится с 13 июня, он возглавит "Росводоканал-Воронеж". Исполнение обязанностей мэра возлагается на первого заместителя главы Сергея Петрина. Нового главу администрации Воронежа после объявления и прохождения конкурсных процедур выберут депутаты городской думы. Кстенин дважды избирался депутатами городской думы мэром Воронежа - в 2018 и 2023 годах. Прямые выборы мэра Воронежа населением были отменены в декабре 2016 года.
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политика, жкх, воронеж, воронежская городская дума
Политика, ЖКХ, Воронеж, Воронежская городская Дума
В Воронеже досрочно прекратили полномочия мэра

Гордума Воронежа согласовала досрочное прекращение полномочий мэра Кстенина

© Фото : Вадим Кстенин/TelegramВадим Кстенин
Вадим Кстенин - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Фото : Вадим Кстенин/Telegram
Вадим Кстенин
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости. Депутаты Воронежской городской думы согласовали досрочное прекращение полномочий мэра города Вадима Кстенина.
"Сегодня депутаты Воронежской городской думы согласовали досрочное – с 29 июня – прекращение моих полномочий как главы Воронежа", - написал Кстенин в своем Telegram-канале.
Мэр объявил об уходе с занимаемой должности в конце мая. После выхода из отпуска, в котором Кстенин находится с 13 июня, он возглавит "Росводоканал-Воронеж".
Исполнение обязанностей мэра возлагается на первого заместителя главы Сергея Петрина. Нового главу администрации Воронежа после объявления и прохождения конкурсных процедур выберут депутаты городской думы.
Кстенин дважды избирался депутатами городской думы мэром Воронежа - в 2018 и 2023 годах. Прямые выборы мэра Воронежа населением были отменены в декабре 2016 года.
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