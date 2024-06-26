https://ria.ru/20240626/vodolazy-1955483483.html
Водолазы МЧС обнаружили боеприпас в районе атакованного пляжа в Севастополе
Водолазы МЧС обнаружили боеприпас в районе атакованного пляжа в Севастополе - РИА Новости, 26.06.2024
Водолазы МЧС обнаружили боеприпас в районе атакованного пляжа в Севастополе
Подразделения МЧС города Севастополь обследовали сухопутную часть пляжа, по которому нанесли удар украинские боевики, и приступили к водолазным работам,... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T06:36
2024-06-26T06:36
2024-06-26T06:36
специальная военная операция на украине
севастополь
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СЕВАСТОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Подразделения МЧС города Севастополь обследовали сухопутную часть пляжа, по которому нанесли удар украинские боевики, и приступили к водолазным работам, определен район поиска в акватории, найден суббоеприпас ракеты, рассказал РИА Новости начальник отделения подводного разминирования части специальных водолазных работ специализированного отряда главного управления МЧС России по городу майор внутренней службы Виктор Ильенко. "Мы находимся на пляже Учкуевка. Здесь проходит водолазное обследование акватории пляжа... на данный момент определен район поиска. Это 50-метровая зона. Общая площадь поиска составляет примерно шесть с половиной гектаров", - сказал Ильенко. Он отметил, что силы специализированного отряда МЧС сосредоточены на поиске и обнаружении суббоеприпасов и взрывоопасных предметов. "На данный момент обнаружен один суббоеприпас и обломки... обследовано порядка двух гектаров водной акватории... задействовано 14 водолазов специализированного отряда и сухопутная группа которая обследовала берег", - сказал Ильенко. Он пояснил, что суббоеприпас обнаружен водолазами в воде. На сухопутной части пляжа взрывоопасных предметов не обнаружено.
https://ria.ru/20240625/ataka-1955462803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Водолазы МЧС обнаружили боеприпас в районе атакованного пляжа в Севастополе
Водолазы МЧС определили район поиска в районе атакованного пляжа в Севастополе
СЕВАСТОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Подразделения МЧС города Севастополь обследовали сухопутную часть пляжа, по которому нанесли удар украинские боевики, и приступили к водолазным работам, определен район поиска в акватории, найден суббоеприпас ракеты, рассказал РИА Новости начальник отделения подводного разминирования части специальных водолазных работ специализированного отряда главного управления МЧС России по городу майор внутренней службы Виктор Ильенко.
"Мы находимся на пляже Учкуевка. Здесь проходит водолазное обследование акватории пляжа... на данный момент определен район поиска. Это 50-метровая зона. Общая площадь поиска составляет примерно шесть с половиной гектаров", - сказал Ильенко.
Он отметил, что силы специализированного отряда МЧС сосредоточены на поиске и обнаружении суббоеприпасов и взрывоопасных предметов.
"На данный момент обнаружен один суббоеприпас и обломки... обследовано порядка двух гектаров водной акватории... задействовано 14 водолазов специализированного отряда и сухопутная группа которая обследовала берег", - сказал Ильенко.
Он пояснил, что суббоеприпас обнаружен водолазами в воде. На сухопутной части пляжа взрывоопасных предметов не обнаружено.