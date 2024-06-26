https://ria.ru/20240626/vodolazy-1955483483.html

Водолазы МЧС обнаружили боеприпас в районе атакованного пляжа в Севастополе

Водолазы МЧС обнаружили боеприпас в районе атакованного пляжа в Севастополе - РИА Новости, 26.06.2024

Водолазы МЧС обнаружили боеприпас в районе атакованного пляжа в Севастополе

Подразделения МЧС города Севастополь обследовали сухопутную часть пляжа, по которому нанесли удар украинские боевики, и приступили к водолазным работам,... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T06:36

2024-06-26T06:36

2024-06-26T06:36

специальная военная операция на украине

севастополь

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СЕВАСТОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Подразделения МЧС города Севастополь обследовали сухопутную часть пляжа, по которому нанесли удар украинские боевики, и приступили к водолазным работам, определен район поиска в акватории, найден суббоеприпас ракеты, рассказал РИА Новости начальник отделения подводного разминирования части специальных водолазных работ специализированного отряда главного управления МЧС России по городу майор внутренней службы Виктор Ильенко. "Мы находимся на пляже Учкуевка. Здесь проходит водолазное обследование акватории пляжа... на данный момент определен район поиска. Это 50-метровая зона. Общая площадь поиска составляет примерно шесть с половиной гектаров", - сказал Ильенко. Он отметил, что силы специализированного отряда МЧС сосредоточены на поиске и обнаружении суббоеприпасов и взрывоопасных предметов. "На данный момент обнаружен один суббоеприпас и обломки... обследовано порядка двух гектаров водной акватории... задействовано 14 водолазов специализированного отряда и сухопутная группа которая обследовала берег", - сказал Ильенко. Он пояснил, что суббоеприпас обнаружен водолазами в воде. На сухопутной части пляжа взрывоопасных предметов не обнаружено.

https://ria.ru/20240625/ataka-1955462803.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

севастополь, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)