https://ria.ru/20240626/vlasti-1955707592.html

В поезде, сошедшем с рельсов в Коми, ехали только пассажиры из Воркуты

В поезде, сошедшем с рельсов в Коми, ехали только пассажиры из Воркуты - РИА Новости, 26.06.2024

В поезде, сошедшем с рельсов в Коми, ехали только пассажиры из Воркуты

В поезде Воркута – Новороссийск, несколько вагонов которого сошли с рельсов в районе станции Инта в республике Коми, ехали только пассажиры из Воркуты, сообщили РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T21:44

2024-06-26T21:44

2024-06-26T21:44

происшествия

воркута

новороссийск

инта

сход пассажирского поезда с рельс в коми

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. В поезде Воркута – Новороссийск, несколько вагонов которого сошли с рельсов в районе станции Инта в республике Коми, ехали только пассажиры из Воркуты, сообщили городские власти. В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми, к месту происшествия направлены оперативные службы. "В поезде находились только воркутинские пассажиры", – сообщает администрация Воркуты в своем Telegram-канале. Ранее власти Воркуты информировали, что в поезде не было организованных групп детей, направлявшихся на каникулы. По данным мэрии Воркуты, в аварии пострадали около 20 человек, в том числе примерно половина находится в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20240626/poezd-1955691597.html

воркута

новороссийск

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Кадры сошедшего с рельсов поезда Воркута-Новороссийск Не менее 5 человек получили ушибы и порезы после схода вагонов поезда в Коми, их осматривают врачи, сообщают местные власти. В поезде ехали 232 человека, предположительно, авария могла произойти из-за подмыва путей. 2024-06-26T21:44 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воркута, новороссийск, инта, сход пассажирского поезда с рельс в коми