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В поезде, сошедшем с рельсов в Коми, ехали только пассажиры из Воркуты - РИА Новости, 26.06.2024
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21:44 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/vlasti-1955707592.html
В поезде, сошедшем с рельсов в Коми, ехали только пассажиры из Воркуты
В поезде, сошедшем с рельсов в Коми, ехали только пассажиры из Воркуты - РИА Новости, 26.06.2024
В поезде, сошедшем с рельсов в Коми, ехали только пассажиры из Воркуты
В поезде Воркута – Новороссийск, несколько вагонов которого сошли с рельсов в районе станции Инта в республике Коми, ехали только пассажиры из Воркуты, сообщили РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T21:44
2024-06-26T21:44
происшествия
воркута
новороссийск
инта
сход пассажирского поезда с рельс в коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. В поезде Воркута – Новороссийск, несколько вагонов которого сошли с рельсов в районе станции Инта в республике Коми, ехали только пассажиры из Воркуты, сообщили городские власти. В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми, к месту происшествия направлены оперативные службы. "В поезде находились только воркутинские пассажиры", – сообщает администрация Воркуты в своем Telegram-канале. Ранее власти Воркуты информировали, что в поезде не было организованных групп детей, направлявшихся на каникулы. По данным мэрии Воркуты, в аварии пострадали около 20 человек, в том числе примерно половина находится в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20240626/poezd-1955691597.html
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Кадры сошедшего с рельсов поезда Воркута-Новороссийск
Не менее 5 человек получили ушибы и порезы после схода вагонов поезда в Коми, их осматривают врачи, сообщают местные власти. В поезде ехали 232 человека, предположительно, авария могла произойти из-за подмыва путей.
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происшествия, воркута, новороссийск, инта, сход пассажирского поезда с рельс в коми
Происшествия, Воркута, Новороссийск, Инта, Сход пассажирского поезда с рельс в Коми
В поезде, сошедшем с рельсов в Коми, ехали только пассажиры из Воркуты

Власти: в поезде, сошедшем с рельсов в Коми, ехали только пассажиры из Воркуты

© РИА Новости / Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры | Перейти в медиабанкПассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми
Пассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
Перейти в медиабанк
Пассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн – РИА Новости. В поезде Воркута – Новороссийск, несколько вагонов которого сошли с рельсов в районе станции Инта в республике Коми, ехали только пассажиры из Воркуты, сообщили городские власти.
В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми, к месту происшествия направлены оперативные службы.
"В поезде находились только воркутинские пассажиры", – сообщает администрация Воркуты в своем Telegram-канале.
Ранее власти Воркуты информировали, что в поезде не было организованных групп детей, направлявшихся на каникулы.
По данным мэрии Воркуты, в аварии пострадали около 20 человек, в том числе примерно половина находится в тяжелом состоянии.
Место происшествия, где девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Власти Инты назвали возможную причину схода поезда в Коми
Вчера, 19:54
 
ПроисшествияВоркутаНовороссийскИнтаСход пассажирского поезда с рельс в Коми
 
 
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