https://ria.ru/20240626/valyuta-1955467004.html

Финансист дала совет, чем заменить доллар и евро в путешествии за границей

Финансист дала совет, чем заменить доллар и евро в путешествии за границей - РИА Новости, 26.06.2024

Финансист дала совет, чем заменить доллар и евро в путешествии за границей

Региональные валюты, такие как юань или дирхам, почти не пользуются у россиян спросом из-за низкой ликвидности, рассказала в интервью агентству “Прайм” директор РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T02:15

2024-06-26T02:15

2024-06-26T02:15

экономика

россия

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Региональные валюты, такие как юань или дирхам, почти не пользуются у россиян спросом из-за низкой ликвидности, рассказала в интервью агентству “Прайм” директор по работе с клиентами УК "Альфа-Капитал" Анна Гондусова.Валюты третьих стран не станут эффективной заменой доллару и евро при поездке за границу. “Купить их сложно, потратить негде, хранить в них сбережения не представляется рациональным, так как курсы довольно волатильны, а уровни ликвидности все еще небольшие”, - пояснила эксперт.Но это и не нужно: “токсичные” валюты легко можно купить в российских обменниках или отделениях банка. За границей их проще и выгоднее поменять на местную валюту, нежели искать ее здесь или везти рубли, чтобы потом потерять на двойной конвертации.Зато региональные валюты можно использовать в безналичных финансовых экспериментах, например, игре на валютной бирже. Валютные пары с юанем, тенге или дирхамом могут оказаться вполне доходными, особенно на небольших отрезках времени. Сейчас курс юаня к рублю снижается, поэтому возможны выгодные сделки, заключила Гондусова.

https://ria.ru/20240625/dollar-1955196080.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия