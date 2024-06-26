https://ria.ru/20240626/valyuta-1955467004.html
Финансист дала совет, чем заменить доллар и евро в путешествии за границей
Финансист дала совет, чем заменить доллар и евро в путешествии за границей - РИА Новости, 26.06.2024
Финансист дала совет, чем заменить доллар и евро в путешествии за границей
Региональные валюты, такие как юань или дирхам, почти не пользуются у россиян спросом из-за низкой ликвидности, рассказала в интервью агентству “Прайм” директор РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T02:15
2024-06-26T02:15
2024-06-26T02:15
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Региональные валюты, такие как юань или дирхам, почти не пользуются у россиян спросом из-за низкой ликвидности, рассказала в интервью агентству “Прайм” директор по работе с клиентами УК "Альфа-Капитал" Анна Гондусова.Валюты третьих стран не станут эффективной заменой доллару и евро при поездке за границу. “Купить их сложно, потратить негде, хранить в них сбережения не представляется рациональным, так как курсы довольно волатильны, а уровни ликвидности все еще небольшие”, - пояснила эксперт.Но это и не нужно: “токсичные” валюты легко можно купить в российских обменниках или отделениях банка. За границей их проще и выгоднее поменять на местную валюту, нежели искать ее здесь или везти рубли, чтобы потом потерять на двойной конвертации.Зато региональные валюты можно использовать в безналичных финансовых экспериментах, например, игре на валютной бирже. Валютные пары с юанем, тенге или дирхамом могут оказаться вполне доходными, особенно на небольших отрезках времени. Сейчас курс юаня к рублю снижается, поэтому возможны выгодные сделки, заключила Гондусова.
https://ria.ru/20240625/dollar-1955196080.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия
Финансист дала совет, чем заменить доллар и евро в путешествии за границей
Финансист Гондусова: валюты третьих стран не станут эффективной заменой доллару
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
Региональные валюты, такие как юань или дирхам, почти не пользуются у россиян спросом из-за низкой ликвидности, рассказала в интервью
агентству “Прайм” директор по работе с клиентами УК "Альфа-Капитал" Анна Гондусова.
Валюты третьих стран не станут эффективной заменой доллару и евро при поездке за границу. “Купить их сложно, потратить негде, хранить в них сбережения не представляется рациональным, так как курсы довольно волатильны, а уровни ликвидности все еще небольшие”, - пояснила эксперт.
Но это и не нужно: “токсичные” валюты легко можно купить в российских обменниках или отделениях банка. За границей их проще и выгоднее поменять на местную валюту, нежели искать ее здесь или везти рубли, чтобы потом потерять на двойной конвертации.
Зато региональные валюты можно использовать в безналичных финансовых экспериментах, например, игре на валютной бирже. Валютные пары с юанем, тенге или дирхамом могут оказаться вполне доходными, особенно на небольших отрезках времени. Сейчас курс юаня к рублю снижается, поэтому возможны выгодные сделки, заключила Гондусова.