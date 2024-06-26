https://ria.ru/20240626/uralkaliya-1955486320.html

Два человека пострадали от вспышки газа на руднике "Уралкалия" в Соликамске

Два человека пострадали от вспышки газа на руднике "Уралкалия" в Соликамске - РИА Новости, 26.06.2024

Два человека пострадали от вспышки газа на руднике "Уралкалия" в Соликамске

На руднике "Уралкалия" СКРУ-3 в городе Соликамске произошла "вспышка газа", пострадали два человека, персонал выведен на поверхность, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T07:26

2024-06-26T07:26

2024-06-26T07:31

соликамск

уралкалий

россия

происшествия

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. На руднике "Уралкалия" СКРУ-3 в городе Соликамске произошла "вспышка газа", пострадали два человека, персонал выведен на поверхность, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."ПАО "Уралкалий" сообщает, что 26 июня 2024 года в 03 часа 27 минут по местному времени в руднике СКРУ-3 произошла вспышка газа, пострадали 2 человека, задействован ПМЛЛПА, персонал выведен на поверхность", - говорится в сообщении.В компании уточнили, что производственные объекты "Уралкалия" работают в обычном режиме. "Обстоятельства происшедшего выясняются", - добавили там.

https://ria.ru/20240531/shakhta-1949680186.html

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соликамск, уралкалий, россия, происшествия