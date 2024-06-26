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Два человека пострадали от вспышки газа на руднике "Уралкалия" в Соликамске - РИА Новости, 26.06.2024
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07:26 26.06.2024 (обновлено: 07:31 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/uralkaliya-1955486320.html
Два человека пострадали от вспышки газа на руднике "Уралкалия" в Соликамске
Два человека пострадали от вспышки газа на руднике "Уралкалия" в Соликамске - РИА Новости, 26.06.2024
Два человека пострадали от вспышки газа на руднике "Уралкалия" в Соликамске
На руднике "Уралкалия" СКРУ-3 в городе Соликамске произошла "вспышка газа", пострадали два человека, персонал выведен на поверхность, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T07:26
2024-06-26T07:31
соликамск
уралкалий
россия
происшествия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. На руднике "Уралкалия" СКРУ-3 в городе Соликамске произошла "вспышка газа", пострадали два человека, персонал выведен на поверхность, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."ПАО "Уралкалий" сообщает, что 26 июня 2024 года в 03 часа 27 минут по местному времени в руднике СКРУ-3 произошла вспышка газа, пострадали 2 человека, задействован ПМЛЛПА, персонал выведен на поверхность", - говорится в сообщении.В компании уточнили, что производственные объекты "Уралкалия" работают в обычном режиме. "Обстоятельства происшедшего выясняются", - добавили там.
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Соликамск, Уралкалий, Россия, Происшествия
Два человека пострадали от вспышки газа на руднике "Уралкалия" в Соликамске

На руднике "Уралкалия" в Соликамске произошла вспышка газа, двое пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСамоходный вагон в шахте рудника ОАО "Уралкалий"
Самоходный вагон в шахте рудника ОАО Уралкалий - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Самоходный вагон в шахте рудника ОАО "Уралкалий". Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. На руднике "Уралкалия" СКРУ-3 в городе Соликамске произошла "вспышка газа", пострадали два человека, персонал выведен на поверхность, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"ПАО "Уралкалий" сообщает, что 26 июня 2024 года в 03 часа 27 минут по местному времени в руднике СКРУ-3 произошла вспышка газа, пострадали 2 человека, задействован ПМЛЛПА, персонал выведен на поверхность", - говорится в сообщении.
В компании уточнили, что производственные объекты "Уралкалия" работают в обычном режиме. "Обстоятельства происшедшего выясняются", - добавили там.
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СоликамскУралкалийРоссияПроисшествия
 
 
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