https://ria.ru/20240626/uralkaliy-1955488017.html

В Соликамске начали проверку после ЧП на руднике "Уралкалия"

В Соликамске начали проверку после ЧП на руднике "Уралкалия" - РИА Новости, 26.06.2024

В Соликамске начали проверку после ЧП на руднике "Уралкалия"

Следователи начали проверку после "вспышки газа" на руднике "Уралкалия" СКРУ-3 в Соликамске, где пострадали два человека, сообщает краевой Следственный комитет... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T07:56

2024-06-26T07:56

2024-06-26T07:58

происшествия

соликамск

россия

уралкалий

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 26 июн - РИА Новости. Следователи начали проверку после "вспышки газа" на руднике "Уралкалия" СКРУ-3 в Соликамске, где пострадали два человека, сообщает краевой Следственный комитет (СК) РФ в Telegram-канале. Ранее ПАО "Уралкалий" сообщил, что в 3.27 (1.27 мск) на руднике СКРУ-3 в Соликамске произошла "вспышка газа", пострадали два человека, производственные объекты компании после инцидента работают в обычном режиме. "По факту травмирования рабочих в результате вспышки газа в шахте организована процессуальная проверка по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении. В краевом минздраве РИА Новости пояснили, что пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

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происшествия, соликамск, россия, уралкалий, следственный комитет россии (ск рф)