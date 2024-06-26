https://ria.ru/20240626/ukraina-1955705364.html

СМИ: ЕС откажет Украине в помощи, если она свернет с европейского пути

СМИ: ЕС откажет Украине в помощи, если она свернет с европейского пути - РИА Новости, 26.06.2024

СМИ: ЕС откажет Украине в помощи, если она свернет с европейского пути

Соглашение между ЕС и Украиной, подписание которого запланировано на 27 июня, включит в себя пункт, согласно которому ЕС будет в праве отказать Украине в... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T21:27

2024-06-26T21:27

2024-06-26T21:36

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владимир зеленский

евросоюз

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Соглашение между ЕС и Украиной, подписание которого запланировано на 27 июня, включит в себя пункт, согласно которому ЕС будет в праве отказать Украине в помощи, если та перестанет "следовать европейскому пути", передает агентство Рейтер со ссылкой на документ. "Европейский Союз, как ожидается, подпишет в четверг соглашение о безопасности с... Владимиром Зеленским... В проекте документа ЕС говорится, что его обязательства будут оставаться в силе, "пока Украина следует своему европейскому пути", - говорится в публикации агентства. При этом обязательства сторон будут снова пересмотрены не позднее чем через 10 лет с момента соглашения. Кроме того, в договоре упоминается обязательство ЕС провести консультации с Киевом в течение 24 часов в случае "будущей агрессии", а также закреплено сотрудничество в девяти областях политики безопасности и обороны, включая поставки оружия, военную подготовку, сотрудничество в оборонной промышленности и разминирование. Сообщается, что Зеленский подпишет договор в четверг на саммите лидеров ЕС в Брюсселе. Решение ЕС о дате первого раунда переговоров для вступления Украины и Молдавии в союз 25 июня было принято 14 июня на уровне постоянных представителей при ЕС. Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил, что Брюссель хочет к концу июня подписать с Украиной документ по обязательствам в области безопасности. По его словам, это будут обязательства в области безопасности со стороны ЕС и Украины, подобные гарантии "также были уже согласованы между Украиной и рядом членов Евросоюза".

https://ria.ru/20240626/evropa-1955337451.html

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

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в мире, украина, брюссель, киев, владимир зеленский, евросоюз