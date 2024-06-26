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СМИ: ЕС откажет Украине в помощи, если она свернет с европейского пути - РИА Новости, 26.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:27 26.06.2024 (обновлено: 21:36 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/ukraina-1955705364.html
СМИ: ЕС откажет Украине в помощи, если она свернет с европейского пути
СМИ: ЕС откажет Украине в помощи, если она свернет с европейского пути - РИА Новости, 26.06.2024
СМИ: ЕС откажет Украине в помощи, если она свернет с европейского пути
Соглашение между ЕС и Украиной, подписание которого запланировано на 27 июня, включит в себя пункт, согласно которому ЕС будет в праве отказать Украине в... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T21:27
2024-06-26T21:36
в мире
украина
брюссель
киев
владимир зеленский
евросоюз
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Соглашение между ЕС и Украиной, подписание которого запланировано на 27 июня, включит в себя пункт, согласно которому ЕС будет в праве отказать Украине в помощи, если та перестанет "следовать европейскому пути", передает агентство Рейтер со ссылкой на документ. "Европейский Союз, как ожидается, подпишет в четверг соглашение о безопасности с... Владимиром Зеленским... В проекте документа ЕС говорится, что его обязательства будут оставаться в силе, "пока Украина следует своему европейскому пути", - говорится в публикации агентства. При этом обязательства сторон будут снова пересмотрены не позднее чем через 10 лет с момента соглашения. Кроме того, в договоре упоминается обязательство ЕС провести консультации с Киевом в течение 24 часов в случае "будущей агрессии", а также закреплено сотрудничество в девяти областях политики безопасности и обороны, включая поставки оружия, военную подготовку, сотрудничество в оборонной промышленности и разминирование. Сообщается, что Зеленский подпишет договор в четверг на саммите лидеров ЕС в Брюсселе. Решение ЕС о дате первого раунда переговоров для вступления Украины и Молдавии в союз 25 июня было принято 14 июня на уровне постоянных представителей при ЕС. Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил, что Брюссель хочет к концу июня подписать с Украиной документ по обязательствам в области безопасности. По его словам, это будут обязательства в области безопасности со стороны ЕС и Украины, подобные гарантии "также были уже согласованы между Украиной и рядом членов Евросоюза".
https://ria.ru/20240626/evropa-1955337451.html
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
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в мире, украина, брюссель, киев, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Украина, Брюссель, Киев, Владимир Зеленский, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине
СМИ: ЕС откажет Украине в помощи, если она свернет с европейского пути

Рейтер: ЕС откажет Украине в помощи, если она свернет с европейского пути

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Соглашение между ЕС и Украиной, подписание которого запланировано на 27 июня, включит в себя пункт, согласно которому ЕС будет в праве отказать Украине в помощи, если та перестанет "следовать европейскому пути", передает агентство Рейтер со ссылкой на документ.
"Европейский Союз, как ожидается, подпишет в четверг соглашение о безопасности с... Владимиром Зеленским... В проекте документа ЕС говорится, что его обязательства будут оставаться в силе, "пока Украина следует своему европейскому пути", - говорится в публикации агентства. При этом обязательства сторон будут снова пересмотрены не позднее чем через 10 лет с момента соглашения.
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Кроме того, в договоре упоминается обязательство ЕС провести консультации с Киевом в течение 24 часов в случае "будущей агрессии", а также закреплено сотрудничество в девяти областях политики безопасности и обороны, включая поставки оружия, военную подготовку, сотрудничество в оборонной промышленности и разминирование.
Сообщается, что Зеленский подпишет договор в четверг на саммите лидеров ЕС в Брюсселе.
Решение ЕС о дате первого раунда переговоров для вступления Украины и Молдавии в союз 25 июня было принято 14 июня на уровне постоянных представителей при ЕС.
Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил, что Брюссель хочет к концу июня подписать с Украиной документ по обязательствам в области безопасности. По его словам, это будут обязательства в области безопасности со стороны ЕС и Украины, подобные гарантии "также были уже согласованы между Украиной и рядом членов Евросоюза".
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