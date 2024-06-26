https://ria.ru/20240626/ukraina-1955649449.html

"Особая угроза": в США испугались российского оружия на Украине

"Особая угроза": в США испугались российского оружия на Украине - РИА Новости, 26.06.2024

"Особая угроза": в США испугались российского оружия на Украине

Российские "Ланцеты" эффективно используются в зоне СВО, говорится в статье американского журнала Forbes. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T17:15

2024-06-26T17:15

2024-06-26T17:15

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российские "Ланцеты" эффективно используются в зоне СВО, говорится в статье американского журнала Forbes.Как утверждает автор материала, в мае количество ударов этими дронами якобы в два раза превысило аналогичный показатель всех предыдущих месяцев."Такое увеличение численности "Ланцетов" вызывает тревогу", — говорится в публикации.В статье отмечается, что дрон-камикадзе стал одним из самых эффективных российских вооружений в ходе украинского конфликта."Ланцет" неоднократно рассматривался как особая угроза украинской артиллерии, средствам ПВО и другим вооружениям", — уточняется в материале.На Западе неоднократно отмечали эффективность и разрушительную силу дронов российского производства. Так, издание Forbes сообщало, что Россия массово производит такую технику для борьбы с Вооруженными силами Украины. Она выводит из строя большое количество бронемашин и артиллерии ВСУ.В феврале разработчик "Ланцетов" представил новые образцы разведывательных и ударных беспилотников, доработанных с учетом опыта спецоперации.

https://ria.ru/20240626/ukraina-1955528822.html

https://ria.ru/20240626/kiev-1955614422.html

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