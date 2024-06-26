"Особая угроза": в США испугались российского оружия на Украине
Forbes: Россия за месяц нанесла сотни ударов "Ланцетами" по позициям ВСУ
© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российские "Ланцеты" эффективно используются в зоне СВО, говорится в статье американского журнала Forbes.
Как утверждает автор материала, в мае количество ударов этими дронами якобы в два раза превысило аналогичный показатель всех предыдущих месяцев.
"Такое увеличение численности "Ланцетов" вызывает тревогу", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что дрон-камикадзе стал одним из самых эффективных российских вооружений в ходе украинского конфликта.
"Ланцет" неоднократно рассматривался как особая угроза украинской артиллерии, средствам ПВО и другим вооружениям", — уточняется в материале.
Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания Zala Aero. Они способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида цели. В версии "Изделие-52" такой БПЛА оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать. В версии "Изделие-51" дрон имеет одно большое X-образное крыло.
На Западе неоднократно отмечали эффективность и разрушительную силу дронов российского производства. Так, издание Forbes сообщало, что Россия массово производит такую технику для борьбы с Вооруженными силами Украины. Она выводит из строя большое количество бронемашин и артиллерии ВСУ.
В феврале разработчик "Ланцетов" представил новые образцы разведывательных и ударных беспилотников, доработанных с учетом опыта спецоперации.