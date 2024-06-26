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Вучич назвал инициативу Китая по Украине труднореализуемой - РИА Новости, 26.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:35 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/ukraina-1955633030.html
Вучич назвал инициативу Китая по Украине труднореализуемой
Вучич назвал инициативу Китая по Украине труднореализуемой - РИА Новости, 26.06.2024
Вучич назвал инициативу Китая по Украине труднореализуемой
Мирная инициатива КНР из шести пунктов по конфликту на Украине хороша и ее поддержали свыше 100 государств, но очень трудно реализуема при нынешнем... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T16:35
2024-06-26T16:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
китай
александр вучич
сербия
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БЕЛГРАД, 26 июн – РИА Новости. Мирная инициатива КНР из шести пунктов по конфликту на Украине хороша и ее поддержали свыше 100 государств, но очень трудно реализуема при нынешнем противостоянии России и Запада, заявил президент Сербии Александр Вучич. Глава сербского государства в среду находится в Брюсселе, где провел встречи с председателем Совета Европы Шарлем Мишелем, главой гендиректората Еврокомиссии по расширению и политике соседства Гертом Ян Копманом, комиссаром ЕС по вопросам расширения и добрососедства Оливером Вархели. Журналисты спросили Вучича, является ли утверждение Марка Рютте следующим генсеком НАТО и предполагаемое назначение экс-премьера Эстонии Каи Каллас на должность главы европейской дипломатии сигналом России об ужесточении противостояния с ЕС. "Не вижу пути к тому, чтобы остановился конфликт на Украине. Я видел китайскую инициативу, она хороша на самом деле, и приветствую эту инициативу из шести пунктов. Думаю, что уже более 100 стран ее поддержали, что очень важно. Потому что в ней речь идет о немедленном прекращении огня. Когда будет прекращен огонь, должны начаться переговоры, но я не вижу способа, как это может быть достигнуто", - заявил сербский лидер журналистам. По его словам, на Западе, во-первых, говорят и "очень логично, с их точки зрения, что прекратится западное доминирование в экономике и политике", если президент РФ Владимир Путин и Россия победят в конфликте на Украине. "Во-вторых, они думают, что Путин продолжил бы нападение на суверенные государства, может быть и так, а может и нет – неважно. В-третьих, все западные элиты, которые говорили, что с легкостью победят Путина, должны будут уйти, потому что не сказали правды своей общественности. Поэтому Запад должен бороться как можно сильнее до самого конца", - указал президент Сербии. "С другой стороны, они не хотят становиться в туфли Путина (на его место – ред.) и понять, что Путин знает, что если проиграет войну, то больше не будет России, такой какой мы ее сейчас знаем, и в такой форме. Поэтому Путин не может допустить из-за России, себя лично и своих детей, своего политического наследия, допустить поражения", - указал Вучич. По его словам, когда противостоят стороны конфликта, которые не могут допустить поражения, это значит, что "конфликт будет только эскалировать". Вучич отметил, что следит за событиями на Украине всеми возможными способами от разведки до СМИ внимательнее, чем какой-либо политик в Юго-Восточной Европе. В мае этого года Китай и Бразилия совместно опубликовали консенсус по политическому урегулированию украинского кризиса из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html
https://ria.ru/20240622/serbia-1954772632.html
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https://ria.ru/20240618/kitay-1953603907.html
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в мире, украина, китай, александр вучич, сербия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Китай, Александр Вучич, Сербия
Вучич назвал инициативу Китая по Украине труднореализуемой

Вучич: китайская инициатива по Украине очень хороша, но ее трудно реализовать

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 26 июн – РИА Новости. Мирная инициатива КНР из шести пунктов по конфликту на Украине хороша и ее поддержали свыше 100 государств, но очень трудно реализуема при нынешнем противостоянии России и Запада, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Глава сербского государства в среду находится в Брюсселе, где провел встречи с председателем Совета Европы Шарлем Мишелем, главой гендиректората Еврокомиссии по расширению и политике соседства Гертом Ян Копманом, комиссаром ЕС по вопросам расширения и добрососедства Оливером Вархели.
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Журналисты спросили Вучича, является ли утверждение Марка Рютте следующим генсеком НАТО и предполагаемое назначение экс-премьера Эстонии Каи Каллас на должность главы европейской дипломатии сигналом России об ужесточении противостояния с ЕС.
"Не вижу пути к тому, чтобы остановился конфликт на Украине. Я видел китайскую инициативу, она хороша на самом деле, и приветствую эту инициативу из шести пунктов. Думаю, что уже более 100 стран ее поддержали, что очень важно. Потому что в ней речь идет о немедленном прекращении огня. Когда будет прекращен огонь, должны начаться переговоры, но я не вижу способа, как это может быть достигнуто", - заявил сербский лидер журналистам.
По его словам, на Западе, во-первых, говорят и "очень логично, с их точки зрения, что прекратится западное доминирование в экономике и политике", если президент РФ Владимир Путин и Россия победят в конфликте на Украине.
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"Во-вторых, они думают, что Путин продолжил бы нападение на суверенные государства, может быть и так, а может и нет – неважно. В-третьих, все западные элиты, которые говорили, что с легкостью победят Путина, должны будут уйти, потому что не сказали правды своей общественности. Поэтому Запад должен бороться как можно сильнее до самого конца", - указал президент Сербии.
"С другой стороны, они не хотят становиться в туфли Путина (на его место – ред.) и понять, что Путин знает, что если проиграет войну, то больше не будет России, такой какой мы ее сейчас знаем, и в такой форме. Поэтому Путин не может допустить из-за России, себя лично и своих детей, своего политического наследия, допустить поражения", - указал Вучич.
По его словам, когда противостоят стороны конфликта, которые не могут допустить поражения, это значит, что "конфликт будет только эскалировать". Вучич отметил, что следит за событиями на Украине всеми возможными способами от разведки до СМИ внимательнее, чем какой-либо политик в Юго-Восточной Европе.
Флаги России и Украины в зале переговоров - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
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20 июня, 11:22
В мае этого года Китай и Бразилия совместно опубликовали консенсус по политическому урегулированию украинского кризиса из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что у любых инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет никакого иммунитета. Он называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Китай призвал НАТО переосмыслить подход к украинскому кризису
18 июня, 11:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКитайАлександр ВучичСербия
 
 
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