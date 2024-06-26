https://ria.ru/20240626/ukraina-1955620214.html

Украинцы возвращаются домой, чтобы не платить за аренду, заявила Рада

Украинцы возвращаются домой, чтобы не платить за аренду, заявила Рада - РИА Новости, 26.06.2024

Украинцы возвращаются домой, чтобы не платить за аренду, заявила Рада

Порядка 130 тысяч внутренне перемещенных лиц на Украине вынужденно вернулись в свои дома, находящиеся в зоне боевых действий или на освобожденные Россией... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T15:58

2024-06-26T15:58

2024-06-26T16:30

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830598125_15:0:2839:1588_1920x0_80_0_0_b85cc239d9d47cf661aeacea3454dffc.jpg

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Порядка 130 тысяч внутренне перемещенных лиц на Украине вынужденно вернулись в свои дома, находящиеся в зоне боевых действий или на освобожденные Россией территории, из-за отсутствия средств на аренду жилья, сообщил депутат Рады, зампредседателя фракции партии "Слуга народа" Максим Ткаченко. "С начала этого года 100-130 тысяч человек вынужденно вернулись к себе домой - туда, где идут активные боевые действия или на территорию (освобожденную силами РФ – ред.), чтобы не платить деньги за аренду жилья. Преимущественно это женщины и дети, люди пожилого возраста, нетрудоспособные. Главной причиной является отсутствие бесплатного жилья от государства, приемлемого для нормальных условий проживания", - сказал Ткаченко изданию Times of Ukraine.По его словам, часто жилье переселенцам за 10-15 тысяч гривен (245-368 долларов) сдают граждане Украине, уехавшие за границу и получающие там компенсацию. По данным издания, на Украине всего 5 миллионов внутренне-перемещенных лиц. Кабмин на 75% (до 1000) сократил количество объектов, где внутренним мигрантам выделялись помещения. Остальные теперь должны самостоятельно платить коммуналку, а международные партнеры больше этим не занимаются.

https://ria.ru/20240607/ukraina-1951310207.html

https://ria.ru/20240619/ukraina-1953766215.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина