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Украинцы возвращаются домой, чтобы не платить за аренду, заявила Рада - РИА Новости, 26.06.2024
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15:58 26.06.2024 (обновлено: 16:30 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/ukraina-1955620214.html
Украинцы возвращаются домой, чтобы не платить за аренду, заявила Рада
Украинцы возвращаются домой, чтобы не платить за аренду, заявила Рада - РИА Новости, 26.06.2024
Украинцы возвращаются домой, чтобы не платить за аренду, заявила Рада
Порядка 130 тысяч внутренне перемещенных лиц на Украине вынужденно вернулись в свои дома, находящиеся в зоне боевых действий или на освобожденные Россией... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T15:58
2024-06-26T16:30
россия
украина
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Порядка 130 тысяч внутренне перемещенных лиц на Украине вынужденно вернулись в свои дома, находящиеся в зоне боевых действий или на освобожденные Россией территории, из-за отсутствия средств на аренду жилья, сообщил депутат Рады, зампредседателя фракции партии "Слуга народа" Максим Ткаченко. &quot;С начала этого года 100-130 тысяч человек вынужденно вернулись к себе домой - туда, где идут активные боевые действия или на территорию (освобожденную силами РФ – ред.), чтобы не платить деньги за аренду жилья. Преимущественно это женщины и дети, люди пожилого возраста, нетрудоспособные. Главной причиной является отсутствие бесплатного жилья от государства, приемлемого для нормальных условий проживания&quot;, - сказал Ткаченко изданию Times of Ukraine.По его словам, часто жилье переселенцам за 10-15 тысяч гривен (245-368 долларов) сдают граждане Украине, уехавшие за границу и получающие там компенсацию. По данным издания, на Украине всего 5 миллионов внутренне-перемещенных лиц. Кабмин на 75% (до 1000) сократил количество объектов, где внутренним мигрантам выделялись помещения. Остальные теперь должны самостоятельно платить коммуналку, а международные партнеры больше этим не занимаются.
https://ria.ru/20240607/ukraina-1951310207.html
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россия, украина
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Украинцы возвращаются домой, чтобы не платить за аренду, заявила Рада

Депутат Ткаченко: 130 тысяч граждан вернулись в зону боев из-за нехватки денег

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Порядка 130 тысяч внутренне перемещенных лиц на Украине вынужденно вернулись в свои дома, находящиеся в зоне боевых действий или на освобожденные Россией территории, из-за отсутствия средств на аренду жилья, сообщил депутат Рады, зампредседателя фракции партии "Слуга народа" Максим Ткаченко.
«

"С начала этого года 100-130 тысяч человек вынужденно вернулись к себе домой - туда, где идут активные боевые действия или на территорию (освобожденную силами РФ – ред.), чтобы не платить деньги за аренду жилья. Преимущественно это женщины и дети, люди пожилого возраста, нетрудоспособные. Главной причиной является отсутствие бесплатного жилья от государства, приемлемого для нормальных условий проживания", - сказал Ткаченко изданию Times of Ukraine.

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По его словам, часто жилье переселенцам за 10-15 тысяч гривен (245-368 долларов) сдают граждане Украине, уехавшие за границу и получающие там компенсацию.
По данным издания, на Украине всего 5 миллионов внутренне-перемещенных лиц. Кабмин на 75% (до 1000) сократил количество объектов, где внутренним мигрантам выделялись помещения. Остальные теперь должны самостоятельно платить коммуналку, а международные партнеры больше этим не занимаются.
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