https://ria.ru/20240626/ukraina-1955619588.html

Зеленский сделал английский языком международного общения на Украине

Зеленский сделал английский языком международного общения на Украине - РИА Новости, 26.06.2024

Зеленский сделал английский языком международного общения на Украине

Владимир Зеленский подписал закон об английском языке как одном из языков международного общения на Украине, сообщает в среду украинское издание "Страна" в... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T15:57

2024-06-26T15:57

2024-06-26T15:59

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владимир зеленский

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон об английском языке как одном из языков международного общения на Украине, сообщает в среду украинское издание "Страна" в Telegram-канале. Депутат парламента Алексей Гончаренко* 4 июня сообщал, что Верховная рада приняла во втором и окончательном чтении законопроект об английском языке как одном из языков международного общения на Украине. "Зеленский подписал закон об английском как одном из языков международного общения на Украине. Документ также определит категории должностей, кандидаты на занятие которых должны обязательно знать английский язык", - говорится в сообщении издания. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявлял, что около половины граждан страны совсем не владеют английским языком, правительство планирует запустить всеобъемлющую программу по его изучению, чтобы расширить его употребление в определенных сферах общественной жизни.* Внесен в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240619/ukraina-1953766215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский