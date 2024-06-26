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Зеленский сделал английский языком международного общения на Украине - РИА Новости, 26.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:57 26.06.2024 (обновлено: 15:59 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/ukraina-1955619588.html
Зеленский сделал английский языком международного общения на Украине
Зеленский сделал английский языком международного общения на Украине - РИА Новости, 26.06.2024
Зеленский сделал английский языком международного общения на Украине
Владимир Зеленский подписал закон об английском языке как одном из языков международного общения на Украине, сообщает в среду украинское издание "Страна" в... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T15:57
2024-06-26T15:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон об английском языке как одном из языков международного общения на Украине, сообщает в среду украинское издание "Страна" в Telegram-канале. Депутат парламента Алексей Гончаренко* 4 июня сообщал, что Верховная рада приняла во втором и окончательном чтении законопроект об английском языке как одном из языков международного общения на Украине. "Зеленский подписал закон об английском как одном из языков международного общения на Украине. Документ также определит категории должностей, кандидаты на занятие которых должны обязательно знать английский язык", - говорится в сообщении издания. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявлял, что около половины граждан страны совсем не владеют английским языком, правительство планирует запустить всеобъемлющую программу по его изучению, чтобы расширить его употребление в определенных сферах общественной жизни.* Внесен в список террористов и экстремистов
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в мире, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский
Зеленский сделал английский языком международного общения на Украине

"Страна": Зеленский сделал английский языком международного общения на Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон об английском языке как одном из языков международного общения на Украине, сообщает в среду украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
Депутат парламента Алексей Гончаренко* 4 июня сообщал, что Верховная рада приняла во втором и окончательном чтении законопроект об английском языке как одном из языков международного общения на Украине.
"Зеленский подписал закон об английском как одном из языков международного общения на Украине. Документ также определит категории должностей, кандидаты на занятие которых должны обязательно знать английский язык", - говорится в сообщении издания.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявлял, что около половины граждан страны совсем не владеют английским языком, правительство планирует запустить всеобъемлющую программу по его изучению, чтобы расширить его употребление в определенных сферах общественной жизни.
* Внесен в список террористов и экстремистов
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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