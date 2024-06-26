Рейтинг@Mail.ru
На Украине мужчина напал на сотрудника военкомата - РИА Новости, 26.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:13 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/ukraina-1955604468.html
На Украине мужчина напал на сотрудника военкомата
На Украине мужчина напал на сотрудника военкомата - РИА Новости, 26.06.2024
На Украине мужчина напал на сотрудника военкомата
В Волынской области Украины мужчина напал на сотрудника военкомата, заведено уголовное дело, сообщили в среду в областном военкомате. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T15:13
2024-06-26T15:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
волынская область
шацк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826027240_1170:718:3143:1828_1920x0_80_0_0_56471ec5eb5965cd6698b2d115a0a165.jpg
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. В Волынской области Украины мужчина напал на сотрудника военкомата, заведено уголовное дело, сообщили в среду в областном военкомате. "Вчера в Шацке военнообязанный гражданин совершил нападение на офицера группы оповещения четвертого отделения Ковельского военкомата во время исполнения им служебных обязанностей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале военкомата. Подробности инцидента не приводятся. Уточняется лишь, что открыто уголовное дело, нападавшему грозит от трех до пяти лет тюрьмы. Это не первое нападение на сотрудников военкомата на Украине. Издание "Страна" 24 июня сообщало, что мужчина мобилизационного возраста после неудачной попытки сбежать с Украины попытался задушить представителя военкомата. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240624/ukraina-1955118172.html
украина
волынская область
шацк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826027240_1326:645:3143:2008_1920x0_80_0_0_08c6e26e6cc2da696df491e55232c5d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, волынская область, шацк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Волынская область, Шацк
На Украине мужчина напал на сотрудника военкомата

В Волынской области Украины мужчина напал на сотрудника военкомата

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции Украины
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. В Волынской области Украины мужчина напал на сотрудника военкомата, заведено уголовное дело, сообщили в среду в областном военкомате.
"Вчера в Шацке военнообязанный гражданин совершил нападение на офицера группы оповещения четвертого отделения Ковельского военкомата во время исполнения им служебных обязанностей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале военкомата.
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
СМИ: на Украине мужчина попытался задушить военкома во время перевозки
24 июня, 17:22
Подробности инцидента не приводятся. Уточняется лишь, что открыто уголовное дело, нападавшему грозит от трех до пяти лет тюрьмы.
Это не первое нападение на сотрудников военкомата на Украине. Издание "Страна" 24 июня сообщало, что мужчина мобилизационного возраста после неудачной попытки сбежать с Украины попытался задушить представителя военкомата.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
Инфографика
Мобилизация на УкраинеПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВолынская областьШацк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала