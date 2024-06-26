https://ria.ru/20240626/ukraina-1955604468.html

На Украине мужчина напал на сотрудника военкомата

На Украине мужчина напал на сотрудника военкомата - РИА Новости, 26.06.2024

На Украине мужчина напал на сотрудника военкомата

В Волынской области Украины мужчина напал на сотрудника военкомата, заведено уголовное дело, сообщили в среду в областном военкомате. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T15:13

2024-06-26T15:13

2024-06-26T15:13

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. В Волынской области Украины мужчина напал на сотрудника военкомата, заведено уголовное дело, сообщили в среду в областном военкомате. "Вчера в Шацке военнообязанный гражданин совершил нападение на офицера группы оповещения четвертого отделения Ковельского военкомата во время исполнения им служебных обязанностей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале военкомата. Подробности инцидента не приводятся. Уточняется лишь, что открыто уголовное дело, нападавшему грозит от трех до пяти лет тюрьмы. Это не первое нападение на сотрудников военкомата на Украине. Издание "Страна" 24 июня сообщало, что мужчина мобилизационного возраста после неудачной попытки сбежать с Украины попытался задушить представителя военкомата. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240624/ukraina-1955118172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, волынская область, шацк