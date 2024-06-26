Рейтинг@Mail.ru
МИД России предостерег Сеул от поставок Киеву летального оружия - РИА Новости, 26.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/ukraina-1955584362.html
МИД России предостерег Сеул от поставок Киеву летального оружия
МИД России предостерег Сеул от поставок Киеву летального оружия - РИА Новости, 26.06.2024
МИД России предостерег Сеул от поставок Киеву летального оружия
Москва предостерегает Сеул от необдуманных шагов, в том числе возможных поставок Киеву летального оружия, это может привести к "необратимым последствиям" для... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T14:24
2024-06-26T14:24
россия
южная корея
москва
визит путина в кндр
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_0:0:3255:1831_1920x0_80_0_0_991045229485706038e96aef508ac05b.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Москва предостерегает Сеул от необдуманных шагов, в том числе возможных поставок Киеву летального оружия, это может привести к "необратимым последствиям" для отношений РФ и Южной Кореи, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Хотели бы предостеречь Республику Корея от необдуманных шагов, способных привести к необратимым последствиям для российско-южнокорейских отношений", - сказала она в ходе брифинга. По ее словам, Россия не будет безучастно наблюдать за тем, как южнокорейское вооружение и техника передаются украинской стороне. Агентство Рёнхап ранее сообщило со ссылкой на офис южнокорейского президента, что Южная Корея пересмотрит возможность предоставления летальных вооружений Украине после заключения Россией и КНДР договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная, а также новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Последний документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и КНДР от 9 февраля 2000 года. Новый договор будет бессрочным, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предполагает, что в случае возникновения "непосредственной угрозы" вооруженной агрессии против одной из стран, другая сторона "по требованию" немедленно задействует двусторонние каналы связи для проведения консультаций, чтобы скоординировать позиции и согласовать возможные "практических меры" взаимопомощи для содействия "устранению возникшей угрозы".
https://ria.ru/20240611/defitsit-1951973881.html
https://ria.ru/20240621/oruzhie-1954430750.html
https://ria.ru/20240618/putin-1953518213.html
россия
южная корея
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_439:0:2880:1831_1920x0_80_0_0_87559ad08ebc58b7fc682865d55919e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, южная корея, москва, визит путина в кндр, вооруженные силы украины
Россия, Южная Корея, Москва, Визит Путина в КНДР, Вооруженные силы Украины
МИД России предостерег Сеул от поставок Киеву летального оружия

МИД РФ: предостерег Сеул от шагов по поставкам Киеву летального оружия

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Москва предостерегает Сеул от необдуманных шагов, в том числе возможных поставок Киеву летального оружия, это может привести к "необратимым последствиям" для отношений РФ и Южной Кореи, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«
"Хотели бы предостеречь Республику Корея от необдуманных шагов, способных привести к необратимым последствиям для российско-южнокорейских отношений", - сказала она в ходе брифинга.
Немецкая самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
"На такое не рассчитывали". У ВСУ начались проблемы с западным оружием
11 июня, 08:00
По ее словам, Россия не будет безучастно наблюдать за тем, как южнокорейское вооружение и техника передаются украинской стороне.
Агентство Рёнхап ранее сообщило со ссылкой на офис южнокорейского президента, что Южная Корея пересмотрит возможность предоставления летальных вооружений Украине после заключения Россией и КНДР договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Кадр видео предполагаемого первого применения авиабомбы ФАБ-300 в зоне СВО
"Плохие новости для ВСУ". На Западе забили тревогу из-за российского оружия
21 июня, 09:02
Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная, а также новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Последний документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и КНДР от 9 февраля 2000 года. Новый договор будет бессрочным, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предполагает, что в случае возникновения "непосредственной угрозы" вооруженной агрессии против одной из стран, другая сторона "по требованию" немедленно задействует двусторонние каналы связи для проведения консультаций, чтобы скоординировать позиции и согласовать возможные "практических меры" взаимопомощи для содействия "устранению возникшей угрозы".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Путин едет к братьям по оружию
18 июня, 08:00
 
РоссияЮжная КореяМоскваВизит Путина в КНДРВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала