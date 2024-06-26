https://ria.ru/20240626/ukraina-1955584362.html

МИД России предостерег Сеул от поставок Киеву летального оружия

МИД России предостерег Сеул от поставок Киеву летального оружия - РИА Новости, 26.06.2024

МИД России предостерег Сеул от поставок Киеву летального оружия

Москва предостерегает Сеул от необдуманных шагов, в том числе возможных поставок Киеву летального оружия, это может привести к "необратимым последствиям" для... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T14:24

2024-06-26T14:24

2024-06-26T14:24

россия

южная корея

москва

визит путина в кндр

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Москва предостерегает Сеул от необдуманных шагов, в том числе возможных поставок Киеву летального оружия, это может привести к "необратимым последствиям" для отношений РФ и Южной Кореи, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Хотели бы предостеречь Республику Корея от необдуманных шагов, способных привести к необратимым последствиям для российско-южнокорейских отношений", - сказала она в ходе брифинга. По ее словам, Россия не будет безучастно наблюдать за тем, как южнокорейское вооружение и техника передаются украинской стороне. Агентство Рёнхап ранее сообщило со ссылкой на офис южнокорейского президента, что Южная Корея пересмотрит возможность предоставления летальных вооружений Украине после заключения Россией и КНДР договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная, а также новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Последний документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и КНДР от 9 февраля 2000 года. Новый договор будет бессрочным, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предполагает, что в случае возникновения "непосредственной угрозы" вооруженной агрессии против одной из стран, другая сторона "по требованию" немедленно задействует двусторонние каналы связи для проведения консультаций, чтобы скоординировать позиции и согласовать возможные "практических меры" взаимопомощи для содействия "устранению возникшей угрозы".

https://ria.ru/20240611/defitsit-1951973881.html

https://ria.ru/20240621/oruzhie-1954430750.html

https://ria.ru/20240618/putin-1953518213.html

россия

южная корея

москва

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россия, южная корея, москва, визит путина в кндр, вооруженные силы украины