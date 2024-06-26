МИД России предостерег Сеул от поставок Киеву летального оружия
МИД РФ: предостерег Сеул от шагов по поставкам Киеву летального оружия
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Москва предостерегает Сеул от необдуманных шагов, в том числе возможных поставок Киеву летального оружия, это может привести к "необратимым последствиям" для отношений РФ и Южной Кореи, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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"Хотели бы предостеречь Республику Корея от необдуманных шагов, способных привести к необратимым последствиям для российско-южнокорейских отношений", - сказала она в ходе брифинга.
По ее словам, Россия не будет безучастно наблюдать за тем, как южнокорейское вооружение и техника передаются украинской стороне.
Агентство Рёнхап ранее сообщило со ссылкой на офис южнокорейского президента, что Южная Корея пересмотрит возможность предоставления летальных вооружений Украине после заключения Россией и КНДР договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная, а также новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Последний документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и КНДР от 9 февраля 2000 года. Новый договор будет бессрочным, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предполагает, что в случае возникновения "непосредственной угрозы" вооруженной агрессии против одной из стран, другая сторона "по требованию" немедленно задействует двусторонние каналы связи для проведения консультаций, чтобы скоординировать позиции и согласовать возможные "практических меры" взаимопомощи для содействия "устранению возникшей угрозы".
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